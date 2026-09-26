El primer gran error de Franco Colapinto en la temporada de Fórmula 1 llegó en el momento más inoportuno: por qué puede marcar un quiebre en Alpine

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*El error de Colapinto que generó el triple abandono

Franco Colapinto puede equivocarse. A todos los corredores les ha pasado. Hay que recordar las época del “Crashtappen”, el apodo que recibió en algún momento Max Verstappen, hoy considerado el mejor piloto del mundo. Incluso Lando Norris, víctima del error del piloto de Alpine este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El vigente campeón mundial, que pidió una sanción para el argentino, lo embistió a su compañero Oscar Piastri el año pasado en Canadá en plena recta principal, el lugar menos indicado. El tema es que lo ocurrido con el argentino llegó en un momento inoportuno en un fin de semana espeso dentro de la escudería francesa.

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El episodio provocado por Colapinto se desarrolló en medio de la controversia tras la denuncia de su compañero por amenazas a él y su familia en las redes sociales, a raíz de no ceder su posición ante Franco en el Gran Premio de España. La polémica de esa maniobra se dio porque el francés venía con neumáticos más gastados que el argentino, que era acechado por Oscar Piastri con gomas más frescas, más allá de la superioridad del mecánico con su McLaren.

En la previa a la competencia en Bakú, Colapinto apoyó a Gasly, y repudió los agravios en redes sociales. También el galo recibió la solidaridad del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem. El panorama tuvo su punto más álgido con las declaraciones del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, quien acusó a los argentinos de ser responsables de los comentarios y avisó que si el tema continuaba “Colapinto no iba a hablar más con la televisión argentina”. El clima fue espeso dentro del equipo Alpine, que estuvo muy atento a las repercusiones de la prensa de nuestro país.

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Las tensiones bajaron y de hecho, antes de la carrera, Franco reconoció en diálogo con ESPN que iba “a cuidar a Pierre” en la largada. En la competencia ambos giraron juntos con neumáticos medios y tuvieron un mano a mano en los relojes.

*La bronca de Gasly tras su abandono

En ese duelo de cronos el francés fue superior al argentino en la mayor cantidad de referencias. Franco logró recortar la brecha e incluso en una vuelta quedó a una milésima del francés en los relojes, aunque en la pista no tuvo chances claras de acercarse y para efectuar un sobrepaso.

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La neutralización de la carrera para retirar el Williams chocado de Alex Albon le permitió a Colapinto ingresar a los boxes y dejar los neumáticos medios que no le venían rindiendo por los blandos. Volvió a pista en el undécimo lugar, pero ante el ingreso de Liam Lawson (Racing Bulls), regresó al top diez de forma provisoria.

En el reinicio, al entrar en la primera curva, Colapinto llegó pasado luego de bloquear los neumáticos y chocó a Gasly, que a su vez embistió a Norris. El inglés sufrió daños en su McLaren y quedó afuera de la carrera. El francés de Alpine corrió la misma suerte. Franco logró ingresar a los boxes, pero llegó con el neumático trasero roto y no continuó en la competencia por daños en dicha suspensión.

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Colapinto primero pidió disculpas por radio. Una vez que llegó a los boxes, volvió a admitir su falla en diálogo con ESPN y nuevamente pidió perdón: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo. Un día complicado que venía siendo bueno”.

“No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre por los puntos que perdió”, subrayó. “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”, concluyó. Gasly, por su parte, reconoció que su compañero pidió disculpas, pero no quiso hablar demasiado.

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*Las declaraciones de Colapinto

Franco se equivocó y punto. Él lo reconoció y admitió el “grave error”. Siendo muy exigente consigo mismo, el bonaerense es el primero que lamentó la situación. Es cierto también que su falla involuntaria provocó un perjuicio a su compañero y a su equipo, ya que la escudería francesa perdió siete potenciales puntos porque al momento del incidente el galo era séptimo (6 unidades) y el argentino décimo (1). El team de Enstone pelea por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores y se fue con los mismos 68 puntos con los que llegó a Azerbaiyán. Ahora está a 15 de Racing Bulls, que cosechó los seis tantos que perdió Gasly, ya que Arvid Linbland terminó séptimo.

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Alpine informó que “el equipo y los pilotos analizarán lo sucedido y lo discutirán conjuntamente para evitar que vuelvan a producirse incidentes de este tipo”. Sobre la carrera explicaron que “hasta ese momento, ambos pilotos estaban realizando un buen trabajo y gestionando bien el ritmo”.

Situaciones como la de este sábado en Alpine pueden marcar un quiebre en una escudería. Nada fue fácil para Colapinto desde su llegada a Enstone, en un equipo francés y cuyo primer piloto es de esa nacionalidad. El equipo, en ocasiones, tampoco le puso límites a Pierre, como la respuesta suya cortando la comunicación por radio en la competencia en Madrid. El incidente, más allá de la responsabilidad de Franco, invita al team galo a barajar y dar de nuevo.

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En el automovilismo –y en la F1 en especial por tener escuderías con dos pilotos–, la competencia interna es tan añeja como los 76 años de la categoría. El principal rival es el compañero de equipo. Lo ocurrido este sábado con Colapinto no será la primera ni última vez en la Máxima. El tema es el momento. Es posible que el hecho sea bisagra puertas para adentro de Alpine. Pero hay una situación que excede al mismo team de Enstone respecto de la gestión interna mencionada: el efecto de los fanáticos. Es posible que ahora Franco sea el apuntado del público francés. ¿Qué hará Briatore? ¿También va a amenazar con cortar el diálogo de Gasly con los medios de su país?

Sobre lo ocurrido, el italiano expresó en el comunicado de prensa de Alpine que estaba “muy decepcionado con el resultado de la carrera” porque perdieron “puntos valiosos en la lucha por el campeonato”. “Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, sobre todo cuando ambos coches rodaban bien y en posiciones de puntos”, señaló.

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En cuanto a Colapinto, el dirigente manifestó: “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el coche de seguridad. Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto de su experiencia”.

¿Qué puede pasar ahora en Alpine con Colapinto y Gasly? Es prematuro hacer conjeturas respecto de la gestión interna del equipo, pero Briatore dio alguna señal: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas adoptar, para así aprender de lo sucedido y evitar situaciones similares en el futuro”.

*La actuación de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Luego de la confirmación de su renovación como titular para 2027 con Alpine, Colapinto corre más suelto con la tranquilidad de su futuro. Ganó en confianza y mostró versiones mejoradas. A lo largo del año, Gasly confirmó la consolidación del argentino, ya que entre Miami y España ambos sumaron 26 puntos. El corredor bonaerense de 23 años era el único piloto que había completado los primeros 14 Grandes Premios. Este sábado una equivocación le impidió aumentar ese récord. También perdió la chance de volver a sumar puntos. Además, se cortó una racha de 30 Grandes Premios en los que pudo llegar a la meta, desde su debut en Alpine el 18 de mayo de 2025 en el Gran Premio de Emilia Romaña disputado en Imola, Italia.

Por su exceso, Franco fue sancionado con diez segundos que no pudo cumplir por su deserción. Por eso, los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de cinco lugares en la grilla de partida de la próxima carrera. Consultado al respecto, Verstappen dijo en la conferencia de prensa posterior a la carrera que fue “un error de cálculo que se puede cometer” y que el “race ban” que pidió Norris era excesivo.

Franco Colapinto ya hizo su autocrítica y viajará a Enstone para trabajar desde este lunes con el simulador de cara al Circuito Internacional de Sepang, un escenario desconocido para el argentino ya que Malasia será sede circunstancial del Gran Premio de Bahréin debido al conflicto en Medio Oriente. Lo ocurrido en Bakú puede marcar un quiebre en Alpine. Podía pasar y pasó. La clave será que no se repita.