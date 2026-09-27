El viaje de Milei que ofició de anticipo de campaña: la polarización con Kicillof y la estrategia para 2027

Javier Milei y Axel Kicillof se reunieron en el comité de crisis conformado por el trágico temporal en Bahía Blanca

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La coincidencia geográfica de la semana pasada, con el presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Nueva York, aunque sin cruzarse, ofreció una primera muestra de lo que en el oficialismo imaginan que será la campaña electoral de 2027.

“Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube, obvio”, planteó el mandatario el pasado miércoles mientras la tasa del riesgo país superaba los 550 puntos. La referencia era para el gobernador bonaerense, al que además llamó “enano soviético” luego de advertir que no podía negar “la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas”.

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En la misma línea se movió Kicillof, quien aclaró que no viajaba en calidad de candidato presidencial, pero que se diferenció de la administración libertaria y destacó su gestión tras remarcar el “ahogo” que le adjudicó al Gobierno nacional. “En Argentina se vive una catástrofe”, expuso durante un desayuno junto al alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En Casa Rosada proyectan la intensificación de la polarización de cara a la elección presidencial y prefieren subir al ring a Kicillof debido a que consideran que expresa las antípodas del pensamiento libertario. En el armado violeta plantean que, pese a ser el peronista con mejores números, es la “mejor opción” para competir con Milei ante un eventual balotaje.

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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al presidente de España, Pedro Sánchez

“Estamos tranquilos. Sobre todo si el candidato es Kicillof. No despierta nada”, lo fustigó una voz del ecosistema violeta. “La alternativa tiene que ser lo más kuka posible. Contra un peronismo blando nos van a hacer transpirar”, coincidió una fuente ante este medio.

Hay quienes detectan que Axel Kicillof tiene mejor imagen que el resto de los potenciales competidores de la oposición, pero aclaran que no cuenta con el respaldo del círculo rojo como ocurre con otras alternativas, como el titular del Frente Renovador, Sergio Massa. “Axel es un talibán. No resiste ni tres preguntas, pero es el mejor candidato en imagen, aunque no junta más allá del kirchnerismo”, explicó un integrante de la mesa política al respecto.

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Si bien aún restan definiciones y el mandatario provincial no lanzó formalmente su candidatura, aunque se mueve en esa línea, en Balcarce 50 vaticinan un escenario de bipolaridad entre “lo que representa el kirchnerismo y La Libertad Avanza”, con una campaña entre modelos en pugna.

“No veo un escenario de tercios. Veo del centro para la derecha y del centro para la izquierda, pero es muy pronto para decir cómo termina la película”, sintetizó un hombre que transita a diario Casa Rosada.

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

Asimismo, los libertarios apuestan a que la interna del peronismo, en particular la disputa entre Kicillof y la fuerza que responde a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no encuentre una pronta resolución. En ese escenario, apuestan a sancionar la reforma electoral que avanzaría con la eliminación de las elecciones PASO, una herramienta que históricamente funcionó como mecanismo ordenador de las internas partidarias.

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En el razonamiento que hacen los alfiles violetas, la existencia de una primaria aumenta las chances de unificar a la fuerza en una sola candidatura; en cambio, de eliminarse, consideran que el escenario dará lugar a una mayor fragmentación.

Con el calendario electoral por definir, en Balcarce 50 sostienen que de confirmar la candidatura presidencial, el mandatario provincial no desdoblará las elecciones bonaerenses de las nacionales. “Es el que tiene esa lapicera. Para nosotros es una oportunidad”, precisaron ante este medio.

Al interior del Gobierno detectan un “escenario estable” en la provincia de Buenos Aires, territorio complejo para las expresiones no peronistas, y precisan que, según los últimos números que manejan, Javier Milei retiene al 76% de los votantes que lo acompañaron en las elecciones legislativas de 2025.

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