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Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

La nieta de Mirtha Legrand se llevó todos los halagos y los aplausos con su nueva apuesta estilística en su programa

La nieta de Mirtha Legrand eligió un vestido rosa con rojo (Video: Almorzando con Juana-El Trece)
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Uno de los momentos habituales de Almorzando con Juana (El Trece) es, cada domingo, la presentación del vestuario de Juana Viale. Luego de días intensos por la internación de Mirtha Legrand, la conductora inició una nueva emisión de Almorzando con Juana con un look rosa y rojo que reunió comodidad y elegancia. En el contexto de la despedida de septiembre, Viale detalló la prenda que eligió para el domingo.

La túnica, de silueta recta y diseño color block, fue el punto de partida de la charla inicial del programa, en la que Viale también repasó quiénes estuvieron a cargo de su producción de imagen para la grabación.

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Viale explicó las características técnicas de la prenda con precisión: “Es una túnica de seda natural de silueta recta, diseño de color block a contratono”. La pieza combina dos tonalidades, rosa y rojo, distribuidas en bloques de color que contrastan entre sí, tal como se aprecia en las imágenes del estudio.

Juana Viale conduce Almorzando con Juana
Juana deslumbró con un vestido largo de Evangelina Bomparola (Prensa El Trece)

La prenda pertenece a Evangelina Bomparola, diseñadora con quien Viale tiene una relación de trabajo habitual. La conductora remarcó su preferencia por las creaciones de la marca al señalar: “Amo las túnicas de Eva porque son lo más cómodas que hay. Lindas, sexys, elegantes”.

Sobre el calce de la prenda, Viale aclaró que, pese a tratarse de una silueta recta, el resultado final favorece la figura de quien la usa. La conductora lo resumió como una prenda que, aun sin marcar el cuerpo, logra un efecto favorecedor.

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La producción de imagen que acompañó el look incluyó un peinado a cargo de Juan Foho, para Infinito Studio, consistente en un recogido bajo que la propia Viale calificó de liviano. La conductora explicó la elección por motivos prácticos, dado que la grabación implica varias horas de trabajo con el peinado en tensión.

Juana Viale conduce Almorzando con Juana
Juana eligió una túnica de seda natural en rosa y rojo (Prensa El Trece)

El maquillaje estuvo a cargo de Cris Sepúlveda. Viale describió la propuesta como una opción tranquila, pensada para el inicio del domingo, en contraste con los colores fuertes y estridentes de la túnica elegida para esa emisión del ciclo.

El domingo 27 de septiembre, desde las 14.00 por eltrece, Almorzando con Juana reunió a un panel variado. El humorista Coco Sily, que en 2026 volvió a pisar el prime time de eltrece como invitado de Otro día perdido y que a principios de ese año se casó con Chimi Meza en una ceremonia en Berazategui, compartió mesa con el actor Ludovico Di Santo, conocido por su paso como galán en Rebelde Way y que había quedado en el centro de la escena tras su visita reciente a ese mismo ciclo de Pergolini, donde habló del bullying que sufrió de chico por su nombre.

También estuvo el actor y comediante Sergio Gonal, uno de los rostros más reconocibles del humor popular argentino desde su explosión en los noventa en VideoMatch, donde creó personajes como El Lobizón del Oeste y Pajarito. En 2026 recorría el país con su unipersonal El más nuevo de los viejos, un espectáculo que combinaba monólogos, cuentos y música en vivo. Se sumó Carolina Kopelioff, actriz de 30 años que protagonizó Cautiva, la miniserie de TNT y Flow estrenada el 18 de septiembre, basada en el caso real de una joven que sufrió 14 años de encierro y violencia en un convento de clausura. La actriz, que inició su carrera en Soy Luna a los 17 años, acumuló además trabajos en Cromañón, En el barro y Catedrales, la serie de Prime Video basada en la novela de Claudia Piñeiro.

Juana Viale conduce Almorzando con Juana
Los invitados para Almorzando con Juana fueron Coco Sily, Ludovico Di Santo, Sergio Gonal y Carolina Kopelioff (Prensa El Trece)

El cierre musical estuvo a cargo del cantante venezolano Carlos Baute, que se encontraba radicado temporalmente en Buenos Aires por su rol como jurado en Es mi sueño —el ciclo de eltrece conducido por Guido Kaczka— y preparaba su show del 2 de octubre en el Teatro Ópera, bajo el título Contando historias, donde repasó clásicos como Colgando en tus manos, Amarte bien y Quién te quiere como yo. El artista también avanzaba en la grabación de un disco de grandes éxitos junto a artistas argentinos.

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