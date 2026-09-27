La peculiar pelea de UFC entre un policía y un ex convicto que duró 57 segundos: la impactante llave al cuello que decretó el KO

El peleador de artes marciales mixtas y agente policial de Miami-Dade, Luis Hernández, logra una victoria por sumisión frente a Sedriques Dumas en el primer asalto de un evento de la UFC

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Un combate un tanto peculiar tuvo lugar durante la cartelera principal de UFC Fight Night 289. Luis Hernández, agente de policía de Miami-Dade, venció por sumisión a Sedriques Dumas, ex convicto, en menos de un minuto. La pelea fue disputada en el Meta Apex de Las Vegas.

El duelo despertó atención por el contraste entre sus protagonistas. Mientras Hernández ejerce como oficial en el condado de Miami-Dade, Dumas acumula 14 arrestos desde 2014 y tres condenas penales, entre ellas cargos por robo con invasión de domicilio, agresión y posesión de armas y sustancias.

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El juez de su causa le impuso en junio de este año seis meses de control comunitario (una forma de arresto domiciliario en Florida) y 48 meses de libertad condicional, ambos corridos de forma concurrente entre los cargos. También dictó que debía cumplir 50 horas de servicio comunitario, someterse a una evaluación por abuso de sustancias con tratamiento si se le recomienda, completar un curso de manejo de la ira, mantener o buscar empleo de tiempo completo, no poseer armas de fuego y pagar tasas asociadas a la causa, según informó el sitio especializado MMA Fighting.

La maniobra que le dio el triunfo a Hernández (Instagram: @ufc)

La pelea no estaba prevista originalmente en la cartelera: Dumas iba a enfrentarse con Mickey Gall, quien debió bajarse por problemas médicos, lo que abrió la puerta para que Hernández, recién salido de su participación en el reality Dana White’s Contender Series, tomara el lugar. El combate, que aceptó con apenas dos días de anticipación, marcó el debut del agente de policía en la organización y confirmó su invicto como profesional.

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El cambio de rival también implicó un salto de categoría para Dumas, que debió ajustarse a la de semipesado para enfrentar a Hernández. Ese reacomodamiento no impidió que la diferencia se notara desde el inicio del combate.

Hernández presionó desde el primer segundo con avances constantes, sin apresurar su ofensiva. Conectó un gancho de izquierda que dejó tambaleando a Dumas y, a partir de ahí, tomó control del clinch hasta colocar una guillotina de la que su rival no pudo escapar. El árbitro detuvo la pelea a los 57 segundos del primer asalto.

Con el resultado, Hernández llegó a nueve victorias sin derrotas como profesional, todas por la vía del nocaut o la sumisión, y sumó su primer triunfo dentro de la organización. Tras la decisión oficial, recibió su cinturón negro de jiu-jitsu brasileño arriba del octágono. En la entrevista posterior al combate, pidió que no se hablara mal de Dumas y expresó su deseo de que este pudiera reencauzar su vida. También adelantó que espera volver a pelear dentro de los próximos tres meses.

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Para Dumas, la derrota representó su quinta caída consecutiva y prolongó una racha sin triunfos que ya supera los dos años. El peleador, apodado “The Reaper”, había sido detenido en abril del año pasado en Florida por los cargos mencionados, un antecedente que había generado repercusión antes del combate por lo inusual del enfrentamiento entre un oficial de la ley y un exconvicto.

Los compañeros policías del luchador celebraron el triunfo en redes sociales. “¡Felicitamos a nuestro agente por ganar en su debut en UFC Fight Night! ¡Toda la familia de la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade celebra contigo!“, escribieron en su cuenta de Instagram.

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El caso de Dumas no es el único en la historia reciente de la UFC de un competidor con antecedentes penales, ya que figuras como Conor McGregor, Jon Jones y Cain Velásquez también atravesaron procesos judiciales. Sin embargo, el perfil de Hernández resultó más atípico dentro de la organización, dado que no existen precedentes recientes de policías en actividad que compitan en el octágono, más allá del caso de Anderson Silva, quien se incorporó al cuerpo de agentes de Beverly Hills tras su retiro como peleador en 2020, tal lo informado por TyC Sports.

La cartelera de UFC tuvo como combate estelar el cruce entre Raul Rosas Jr. y Raoni Barcelos, mientras que en la pelea coestelar la argentina Ailín Pérez venció por decisión de los jueces a la brasileña Norma Dumont.

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