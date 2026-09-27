Nicaragua

“Me pasó esto porque la dictadura de Ortega y Murillo me obligó a un exilio forzado”: periodista nicaragüense Luis Galeano tras ser liberado por ICE

El comunicador afirmó que su arresto fue por un error y responsabilizó a la dictadura nicaragüense por la persecución que lo obligó a exiliarse

El periodista Luis Galeano responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el exilio forzado que enfrenta con su familia. (Cortesía: Redes sociales)
El periodista Luis Galeano responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el exilio forzado que enfrenta con su familia. (Cortesía: Redes sociales)
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El periodista nicaragüense Luis Galeano recuperó, el sábado 26 de septiembre, su libertad en Estados Unidos, tras permanecer 12 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El comunicador había sido detenido el 14 de septiembre en Florida y salió del centro de detención Krome, en Miami, luego de que un juez le concediera libertad bajo fianza.

Tras reaparecer en su programa Café con Voz, Galeano afirmó que su detención respondió a un error que las autoridades migratorias estadounidenses ya corrigieron. El periodista además señaló al régimen nicaragüense como culpables de su detención.

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A mí me pasó lo que me pasó en los Estados Unidos, en Orlando, donde estaba trabajando y ganándome la vida, porque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo me obligó, junto a mi familia, a un exilio forzado”, sostuvo Galeano.

Según expuso, llegó al país norteamericano para solicitar refugio, apoyo y asilo, después de abandonar su país de origen tras ser forzado a salir.

Un juez concedió la libertad bajo fianza al comunicador luego de su arresto en el centro de detención Krome de Miami. (Cortesía: Redes sociales)
Un juez concedió la libertad bajo fianza al comunicador luego de su arresto en el centro de detención Krome de Miami. (Cortesía: Redes sociales)

Galeano dijo que su caso no puede separarse del exilio nicaragüense

Galeano pidió que la discusión sobre su arresto no se limite a los aspectos migratorios. Afirmó que su detención debe entenderse en el contexto de la persecución contra periodistas, opositores y ciudadanos que dejaron Nicaragua desde 2018.

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No nos equivoquemos ni nos desenfoquemos, porque hay gente que quiere ponerle el acento a lo que pasó desde la perspectiva migratoria aquí”, expresó. Y agregó: “Es cierto que hay problemas migratorios, sí los hay, pero los nicaragüenses que estamos aquí después del 2018 o cualquier lugar del mundo han tenido que huir de Nicaragua”, manifestó.

De igual manera, Galeano atribuyó esa realidad al matrimonio dictatorial, responsabilizándolos por las consecuencias que afrontan los exiliados. “Todo lo malo que nos pasa a los migrantes es culpa de Rosario Murillo y Daniel Ortega”, dijo.

Galeano también se refirió a la situación del periodismo independiente nicaragüense. Consideró que el régimen ha buscado quebrar a los medios críticos y establecer una versión oficial sobre la situación del país.

Si estuviera en una Nicaragua donde respetan los derechos humanos, en una Nicaragua donde respetan las libertades públicas, yo estaría en Nicaragua haciendo mi trabajo de periodista”, declaró.

El periodista remarcó que las obras de infraestructura no reemplazan el respeto por los derechos humanos ni por las libertades públicas. (REUTERS/Maynor Valenzuela)
El periodista remarcó que las obras de infraestructura no reemplazan el respeto por los derechos humanos ni por las libertades públicas. (REUTERS/Maynor Valenzuela)

La dictadura ha fracasado una y otra vez queriendo quebrar al periodismo independiente, queriendo callar al periodismo independiente, queriendo imponer una narrativa falsa, mentirosa, embustera en Nicaragua”, afirmó.

El periodista sostuvo que las obras de infraestructura no pueden reemplazar el respeto por las libertades y los derechos humanos. “Si no hay libertad, la carretera que construyás podés construirla de Managua al cielo, pero eso no es eso lo que cuenta”, señaló.

Al final de su mensaje, pidió que su experiencia sirva para visibilizar la situación de Nicaragua y para fortalecer la labor de los periodistas que permanecen dentro y fuera del país.

“Que el gremio periodístico, que es el bastión más fuerte unido en contra del régimen, tenga no solamente visibilidad, sino que haya respuesta para que sigamos haciendo el trabajo”, concluyó.

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