Honduras

Advierten por lluvias intensas en Honduras y preparan alertas

Las autoridades de protección civil preparan acciones ante un período de lluvias que podría extenderse durante las próximas siete u ocho semanas

Los habitantes de las zonas afectadas en Santa Bárbara emplean lanchas para trasladarse a la cabecera municipal por la interrupción de los caminos.
Los habitantes de las zonas afectadas en Santa Bárbara emplean lanchas para trasladarse a la cabecera municipal por la interrupción de los caminos.
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Las autoridades hondureñas se mantienen en alerta ante un período de lluvias que podría generar afectaciones en buena parte del territorio nacional durante las próximas semanas, especialmente en departamentos con mayor exposición a inundaciones y deslizamientos.

Desde la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), organismo estatal de gestión de riesgos de Honduras, explicaron que las instituciones trabajan en acciones preventivas ante el comportamiento esperado de las lluvias y llamó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades.

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Nelson Márquez, director de la institución indicó que las condiciones climatológicas previstas para las próximas siete u ocho semanas podrían estar acompañadas de lluvias fuertes en la mayor parte del país, por lo que las autoridades consideran necesario reforzar las medidas de prevención en las zonas con mayor exposición.

El funcionario aclaró que la evolución de las condiciones dependerá del comportamiento climatológico y de las acciones que puedan desarrollarse directamente en las zonas vulnerables.

Bajo vigilancia departamentos

Entre los departamentos identificados con mayor exposición se encuentran Santa Bárbara, Yoro, Gracias a Dios, Cortés y Atlántida. Estos territorios presentan sectores susceptibles a afectaciones por lluvias intensas, por lo que las autoridades han puesto especial atención en la preparación de las comunidades.

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Márquez hizo un llamado a los habitantes de esos departamentos para que permanezcan atentos a la información oficial y adopten medidas de precaución ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

“Tenemos que prepararnos porque las próximas siete u ocho semanas van a ser de lluvias bastante fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con afectaciones serias”, señaló.

Mientras las autoridades preparan las acciones para las próximas semanas, algunas comunidades ya enfrentan consecuencias de las precipitaciones recientes. En Las Vegas, Santa Bárbara, entre 90 y 110 familias tienen dificultades para salir de la zona debido a las condiciones provocadas por las lluvias.

Las instituciones de emergencia vigilarán los acumulados de lluvia e incidentes, mientras COPECO evalúa posibles cambios en los niveles de alerta.
COPECO recomienda no cruzar ríos, quebradas ni calles con corrientes fuertes durante las lluvias.

Según Márquez, los habitantes afectados utilizan lanchas para comunicarse con la cabecera municipal, ante la imposibilidad de trasladarse por las vías habituales. El funcionario describió la situación como excepcional.

Monitoreo y coordinación

El período de las siguientes siete u ocho semanas será clave para las autoridades de emergencias, dado el comportamiento esperado de las precipitaciones. Aunque los pronósticos pueden cambiar, desde COPECO considera necesario mantener una preparación constante y tomar medidas preventivas en las zonas más vulnerables.

La respuesta ante posibles emergencias dependerá de la evolución del clima y de las condiciones particulares de cada departamento. La situación también requiere coordinación entre las instituciones de respuesta a emergencias y las autoridades locales, especialmente donde las lluvias puedan afectar carreteras, puentes, viviendas o vías de comunicación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal municipal participaron en las labores de atención a los afectados. (Foto: Redes sociales / Cortesía)
Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal municipal participaron en las labores de atención a los afectados. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

El llamado adquiere especial importancia para las comunidades cercanas a ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones y sectores donde puedan registrarse deslizamientos.

Las autoridades también buscan que la población identifique con anticipación las rutas de evacuación y se mantenga informada sobre las instrucciones que puedan emitirse ante una emergencia. Márquez enfatizó la necesidad de mantener una actitud preventiva en Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Yoro y Gracias a Dios.

Los habitantes de dichos departamentos deberán identificar rutas de evacuación y seguir la información estatal ante el riesgo de daños en carreteras, puentes, viviendas y comunicaciones.

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