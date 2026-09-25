Deportes

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

El piloto argentino de Alpine ultima detalles de cara a la carrera de este sábado en Azerbaiyán

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 25 de septiembre

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

09:23 hsHoy

George Russell bloquea con lo justo y por poco evita tocar el muro.

09:22 hsHoy

Franco Colapinto se sube al puesto 11, con 1:46.007.

09:21 hsHoy

Max Verstappen, con 1:44.162, se sube al segundo lugar. A 0.141 de George Russell. El podio lo cierra Kimi Antonelli.

09:19 hsHoy

Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly saldrán a la pista con neumáticos blandos, en búsqueda de escalar posiciones. Actualmente aparecen 14 y 13, respectivamente.

09:14 hsHoy

Kimi Antonelli, con 1:44.797, es el nuevo escolta de su compañero George Russell.

09:11 hsHoy

Últimos 20 minutos de la FP3. Todo se mantiene en lo más alto: George Russell lidera, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

09:06 hsHoy

Pierre Gasly baja su tiempo a 1:46.413 y pasa por 0.281 a Franco Colapinto.

09:04 hsHoy

Franco Colapinto mejora su tiempo, con 1:46.694, lo que lo ubica 9°.

09:03 hsHoy

Max Verstappen evita tocar los muros al dirigirse hacia una vía de escape.

09:02 hsHoy

George Russell, nuevo líder con 1:44.715. El podio lo completan Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

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