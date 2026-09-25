Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Últimas noticias

Magic Johnson recordó la mentalidad que marcó a los Lakers: “El Showtime no era solo un apodo, era una filosofía” El exbase repasó, en un libro autorizado sobre la franquicia, su temporada de novato, la sociedad con Kareem Abdul-Jabbar y la final de 1980 que conquistó al desempeñarse como centro

De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el pádel conquista el mundo del fútbol con una lista que no para de crecer Estas figuras del deporte más popular del planeta invirtieron millones en clubes, canchas privadas y circuitos propios, en una tendencia que ya suma a decenas de exjugadores y consolida a esta disciplina como fenómeno global

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia Fue durante una ceremonia en Townsville, donde la Verdeamarela jugará contra el equipo local

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada” Grzegorz Krychowiak superó la cifra de 140 países visitados en un proyecto personal que busca recorrer la totalidad de los Estados del planeta