Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 25 de septiembre
Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)
Sábado 26 de septiembre
Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
George Russell bloquea con lo justo y por poco evita tocar el muro.
Franco Colapinto se sube al puesto 11, con 1:46.007.
Max Verstappen, con 1:44.162, se sube al segundo lugar. A 0.141 de George Russell. El podio lo cierra Kimi Antonelli.
Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly saldrán a la pista con neumáticos blandos, en búsqueda de escalar posiciones. Actualmente aparecen 14 y 13, respectivamente.
Kimi Antonelli, con 1:44.797, es el nuevo escolta de su compañero George Russell.
Últimos 20 minutos de la FP3. Todo se mantiene en lo más alto: George Russell lidera, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli.
Pierre Gasly baja su tiempo a 1:46.413 y pasa por 0.281 a Franco Colapinto.
Franco Colapinto mejora su tiempo, con 1:46.694, lo que lo ubica 9°.
Max Verstappen evita tocar los muros al dirigirse hacia una vía de escape.
George Russell, nuevo líder con 1:44.715. El podio lo completan Charles Leclerc y Kimi Antonelli.