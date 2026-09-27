Cuba

Madre cubana bloqueó una calle de La Habana con sus hijos en protesta por sus condiciones de vida

La protesta refleja una creciente presión sobre las mujeres que sostienen hogares en un escenario de apagones prolongados y desabastecimiento en la isla

Una madre cubana bloqueó la intersección de Prado y Ánimas en La Habana junto a sus hijos para denunciar la precariedad y la falta de recursos básicos. (Cortesía: Redes sociales)

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Una madre cubana bloqueó el sábado una calle de La Habana junto a sus hijos para denunciar la precariedad en la que afirma sobrevivir con su familia durante un nuevo episodio de protesta ciudadana ante la escasez de alimentos, agua, electricidad y otros recursos básicos en la isla.

La acción ocurrió en la intersección de Prado y Ánimas, en el límite entre los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja. Según informó Martí Noticias, citando reportes difundidos por redes sociales, la mujer colocó sus pertenencias en medio de la vía y permaneció allí con sus hijos para visibilizar su situación.

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La Policía acudió al lugar y le exigió que retirara los objetos que impedían la circulación. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre una eventual detención ni sobre alguna respuesta de las autoridades ante el reclamo de la madre.

Agentes de la Policía acudieron al lugar de la protesta y exigieron a la mujer retirar sus pertenencias de la vía pública. (Cortesía: Redes sociales)
Agentes de la Policía acudieron al lugar de la protesta y exigieron a la mujer retirar sus pertenencias de la vía pública. (Cortesía: Redes sociales)

La escasez lleva los reclamos a las calles de La Habana

El caso se suma a una sucesión de movilizaciones en la isla, donde los vecinos han recurrido a bloqueos de calles, cacerolazos y concentraciones para reclamar por la interrupción simultánea de servicios esenciales.

Los cortes eléctricos, la falta de agua potable y las dificultades para acceder al gas licuado han formado parte de los reclamos reportados en los últimos meses. En abril, residentes de Arroyo Naranjo y Diez de Octubre bloquearon vías y realizaron cacerolazos ante la falta de electricidad, agua y gas, según Martí Noticias.

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En una de esas protestas, una vecina relató que un grupo de madres interrumpió el tránsito durante varias horas frente a un punto de suministro de gas. “Eran madres con niños protestando”, dijo una residente consultada por el medio.

La repetición de estos hechos muestra que los bloqueos de calles se han convertido en una de las formas de protesta más frecuentes frente al deterioro de las condiciones de vida.

Las madres enfrentan una presión adicional para sostener a sus hijos

La crisis tiene un efecto mayor sobre las mujeres que sostienen hogares con niños. A las dificultades para conseguir alimentos se suman los cortes de electricidad, que limitan la conservación de productos, la preparación de comidas y el acceso al agua. Para quienes tienen hijos pequeños, enfermos o con necesidades especiales, la falta de esos servicios aumenta la presión cotidiana.

La madre que bloqueó la calle en Prado y Ánimas trasladó esa misma situación al espacio público. Su protesta puso el foco en la falta de alternativas para las familias que deben garantizar la alimentación y el cuidado de los niños en un escenario de escasez persistente.

Los reclamos ciudadanos continúan en diversos sectores de la capital cubana ante la ausencia de respuestas oficiales frente a la escasez persistente. (Cortesía: Redes sociales)
Los reclamos ciudadanos continúan en diversos sectores de la capital cubana ante la ausencia de respuestas oficiales frente a la escasez persistente. (Cortesía: Redes sociales)

En protestas previas, la presencia policial fue inmediata. Organizaciones y medios independientes han informado sobre detenciones y advertencias a participantes de movilizaciones vinculadas con apagones, falta de agua y carencias materiales.

El reclamo de la mujer en el centro de La Habana se produjo mientras persisten las denuncias de residentes de distintos cubanos por la falta de recursos básicos y por la ausencia de soluciones ante problemas que afectan de forma directa a los hogares cubanos.

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