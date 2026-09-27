El fuerte respaldo de un referente de la Fórmula 1 para Franco Colapinto tras chocar a Gasly: “Tienes que admirarlo”

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*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras el accidente que protagonizó cuando faltaban 15 vueltas del Gran Premio de Azerbaiyán. En el relanzamiento de la carrera tras el incidente de Alex Albon que provocó el Auto de Seguridad, el piloto argentino se pasó en el frenaje de la cerrada curva 1 e impactó contra su compañero de equipo Pierre Gasly y también contra el actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris. Los tres tuvieron que abandonar la carrera en Bakú y su maniobra generó un cimbronazo interno en Alpine y comentarios en el paddock.

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Justamente, uno de los que habló tras el accidente que protagonizó el número 43 fue otro sudamericano. El colombiano Juan Pablo Montoya, que supo ganar siete Grandes Premios en su paso por la categoría entre 2001 y 2006 a bordo de Williams y McLaren, analizó lo que hizo Colapinto y le mostró todo su apoyo. Es más, hasta remarcó que admira a los corredores que se animan a llevar adelante esas maniobras con la intención de ganar lugares en la clasificación.

“Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, dijo Montoya en diálogo con F1 TV. “Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”, analizó.

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“Es difícil porque parecía que todos frenaban muy temprano. Creo que la cuestión es que, cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320, 330 kilómetros por hora y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80, y creo que él esperaba que todos fueran bastante más lejos”, comentó el colombiano.

Para concluir, según su mirada, remarcó que para él no estuvo lejos de haber logrado un mejor final a una maniobra que dio que hablar en Bakú. “El problema es que, cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior. Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, concluyó Montoya.

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A diferencia de Norris, que pidió una suspensión de una carrera para Colapinto, el ex piloto sudamericano apoyó al argentino, una mirada similar a la que tuvieron tras la carrera el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen y el ganador en Bakú, George Russell.

El choque de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Bakú

El propio Colapinto se disculpó con Gasly y el equipo por lo sucedido cuando ambos pilotos de Alpine estaban en zona de puntos. El francés marchaba en el 7° lugar y el oriundo de Pilar estaba 10° en el relanzamiento de la carrera en el circuito callejero.

El argentino de 23 años habló sobre su equivocación y, al igual que hizo por la radio, pidió disculpas por el accidente. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

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“No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el porqué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”, sumó Franco en su contacto con los medios.

El incidente cortó una serie de 30 Grandes Premios consecutivos en los que el argentino había llegado a la meta. Además, era el único piloto que había completado los 14 eventos disputados hasta entonces en la temporada.

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly (@briatoreflavio)

A la hora de tener contacto con la prensa, Gasly se mostró atónito por lo sucedido y casi no intercambió palabras con los cronistas en el paddock. “No era la forma en la que querías terminar la carrera. Ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli detrás, pero luego el choque”, analizó el periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Sí, hombre. Lo resumiste bien”, fue lo único que respondió ante el planteo. Cuando el cronista mencionó los pedidos de disculpas de Colapinto, Gasly volvió a hablar de forma escueta: “Sí, vino a pedir perdón”.

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El otro que puso una mirada crítica contra el accionar de Colapinto fue el director de Alpine. En la gacetilla de prensa que difundió el equipo, Flavio Briatore fue contundente: “Obviamente, estoy sumamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”.

Juan Pablo Montoya

“Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, quien hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana, y también pido disculpas a Lando (Norris) y a McLaren por arruinarles la carrera”, expresó el italiano, antes de dejar en claro una postura sobre el diálogo interno que habrá con Colapinto por el accidente. “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”.

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De cara al Gran Premio de Baréin del próximo fin de semana, que se correrá en Malasia, Colapinto ya sabe que deberá recuperarse. Y que también tendrá unos cinco puestos de penalidad por una maniobra que provocó todo tipo de análisis en la Máxima.