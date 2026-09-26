Verstappen y Russell cruzaron a Norris por el pedido de suspensión a Colapinto: “Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia”

El neerlandés de Red Bull se refirió al error del argentino en Bakú

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Max Verstappen defendió a Franco Colapinto tras el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino perdió el control de su Alpine y se estrelló con Pierre Gasly y Lando Norris, quien lanzó una llamativa declaración en la que dejó entrever que el joven de 23 años debería ser castigado con una carrera sin competir. El neerlandés cruzó al hombre de McLaren y minimizó la situación.

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 terminó segundo, a milésimas del ganador George Russell, y formó parte de la conferencia de prensa oficial tras la carrera. Según la transcripción de la FIA, los tres pilotos que ocuparon el podio ― Isack Hadjar terminó tercero― fueron consultados sobre si la medida que pidió Norris “les parece severa”.

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El cronista del portal especializado GrandePremio repasó el tema y planteo: “Franco se disculpó. Lando dijo, y estoy parafraseando, que no había visto la repetición, pero que quien sacara a otros de esta manera debería recibir una suspensión de carrera, e hizo hincapié en la suspensión. ¿Les parece eso demasiado severo para su gusto?“.

Max no dudó: “Sí, creo que siempre y cuando, por supuesto, el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo, ¿no?, y se haya disculpado. Quiero decir, sí, esas cosas pasan. Me refiero a que, por ejemplo, un pequeño error o un mal cálculo, se te bloquean las llantas, estás por el interior, con poco agarre. Supongo que es un poco desafortunado que se vean involucrados tantos autos. Pero, sí, es desafortunado, pasa, y no es agradable. No es agradable para nadie involucrado, ¿verdad? Pero como dijo George, creo que, sí, una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada".

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La referencia fue a lo que había respondido George Russell, ganador de la carrera, previamente: “Sí, personalmente creo que es demasiado severo. Creo que en las reanudaciones tras el auto de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias. Y por lo que vi hoy, eso es lo que pareció. Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia. Personalmente, creo que las suspensiones de carrera deberían aplicarse a los pilotos que hacen algo muy peligroso y muy imprudente de manera intencional. Así que creo que fue desafortunado”.

Hadjar, por su parte, sumó: “Desde mi punto de vista, creo que la pista no está en buenas condiciones. Si te sales de la trazada ideal, empieza a estar muy irregular. Es difícil generar temperatura detrás del coche de seguridad, ya que va bastante despacio. Entonces, sí, te pasas de la raya y las consecuencias son muy graves. Por lo tanto, creo que una prohibición de correr es demasiado severa”.

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El reclamo de Norris se produjo luego de quedar involucrado en el choque de Colapinto. El británico cuestionó la escala de castigos de la Fórmula 1 por accidentes que, además de dejar pilotos fuera de carrera, generan daños materiales costosos. “No lo he visto, pero si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, declaró ante los medios, según reprodujo el portal especializado Motorsport.

El piloto de McLaren vinculó su postura contra la FIA con el costo de las reparaciones que debió afrontar su equipo: “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”.

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El británico también cuestionó la preparación de los pilotos para afrontar una reanudación. “En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque (ellos) no deberían estar ahí”, completó.

El incidente ocurrió en la vuelta 35, después de que el auto de seguridad ingresara para retirar el Williams de Alex Albon. Alpine tenía entonces a Pierre Gasly en el séptimo puesto y a Colapinto en el décimo, posiciones que entregaban seis y un punto, respectivamente.

El argentino intentó avanzar por el interior en la primera curva, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su monoplaza. Su auto impactó contra el de Gasly, que terminó golpeando al McLaren de Norris.

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Colapinto asumió la responsabilidad por la maniobra y pidió disculpas a Alpine y a su compañero. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo. Las disculpas al equipo y a Pierre por los puntos que perdió. Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”, declaró a ESPN.

Gasly evitó profundizar sobre el contacto cuando fue consultado por el canal oficial de la Fórmula 1. “No creo que tenga palabras, y no las necesito ahora”, respondió el francés. El compañero de Colapinto señaló que el equipo deberá recuperarse tras perder una carrera que había sido favorable hasta el reinicio.

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“Lo superaremos juntos como equipo. Obviamente estoy muy decepcionado por todos los chicos; el séptimo y el décimo puesto fueron una muy buena carrera, con buen ritmo. Sinceramente, no sé cómo responder a tu pregunta. Hay que seguir adelante”, completó.

La próxima fecha será el Gran Premio de Bahréin, que se correrá excepcionalmente en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir a la categoría después de nueve años y supondrá un trazado desconocido para Colapinto.