Guatemala

El GPS que delató a una banda de ladrones de furgones en Villa Nueva: dos camiones robados, ocho capturados y un menor implicado

La señal satelital de un cabezal anaranjado guió a la Policía Nacional Civil hasta un predio en Bárcenas, donde los sospechosos descargaban sacos de alimento concentrado. Dentro del inmueble esperaba una segunda sorpresa.

El rastreo por señal de GPS permitió a los agentes ubicar el furgón que contenía alimento concentrado procedente de Masagua.
La Policía Nacional Civil capturó a ocho hombres y remitió a un menor de edad en la aldea Bárcenas de Villa Nueva. (PNC de Guatemala)
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron un operativo ilegal en el parcelamiento El Cedro, en la aldea Bárcenas de Villa Nueva, donde ocho hombres fueron capturados y un menor de edad fue remitido mientras descargaban la mercadería robada de un furgón.

La acción policial se ejecutó tras el seguimiento satelital a un vehículo pesado que trasladaba sacos de alimento concentrado para animales procedente de Masagua, en el departamento de Escuintla.

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La localización del transporte de carga se concretó mediante el rastreo por señal de GPS del cabezal anaranjado con placas C-805BSM y del contenedor TC-89BKS, los cuales habían sido sustraídos en el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico.

Al ingresar al predio, los efectivos de la comisaría 15 de la PNC sorprendieron a los sospechosos en flagrancia. Durante la inspección del inmueble, las fuerzas de seguridad localizaron un segundo furgón robado cuyo cabezal tenía reporte de robo presentado días atrás en el mismo trayecto carretero.

La Policía Nacional Civil capturó a ocho hombres y remitió a un menor de edad en la aldea Bárcenas de Villa Nueva.
El rastreo por señal de GPS permitió a los agentes ubicar el furgón que contenía alimento concentrado procedente de Masagua. (PNC de Guatemala)

Entre los detenidos en el municipio de Villa Nueva figuran:

  • Ostin Emanuel López, de 22 años;
  • Eduardo Francisco Porix Boc, de 21;
  • Elmer Arnulfo Locón Blanco, de 27;
  • Elder Samuel Montenegro Hernández, de 25;
  • Bryan Rolando Pérez Hernández, de 26;
  • Brandon Daniel González Arévalo, de 25;
  • José Daniel Acajabón Zenteno, de 27, y
  • Jairon Abigail Gómez, de 43 años.
  • Un adolescente de 17 años quedó a disposición de los juzgados de menores.

De acuerdo con las verificaciones en los registros policiales, Acajabón Zenteno ingresó a prisión por robo agravado en el año 2023.

Mientras que Jairon Abigail Gómez registra antecedentes por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito en 2015, posesión para el consumo en 2019 y 2014, robo agravado en grado de tentativa en 2010 y robo en 2003.

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La Policía Nacional Civil capturó a ocho hombres y remitió a un menor de edad en la aldea Bárcenas de Villa Nueva.
Dos de los adultos detenidos por la Policía Nacional Civil registran antecedentes por robo agravado y delitos de drogas. (PNC de Guatemala)

Todos fueron trasladados hacia las carceletas de Torre de Tribunales donde deberán esperar la audiencia de primera declaración y solventar su situación jurídica.

La cifra de robos de transporte de carga bajó de 200 casos mensuales a dos cada 60 días en Guatemala

El robo de furgones representa una de las modalidades delictivas con mayor impacto económico para el sector logístico y comercial en Guatemala. Datos oficiales del Ministerio de Gobernación (Mingob) señalan que las estadísticas de este delito registraron un promedio histórico de 200 robos mensuales registrados durante 2023, una cifra que descendió hasta siete casos al mes en 2024 y a solo dos incidentes cada 60 días durante 2025.

La Policía Nacional Civil capturó a ocho hombres y remitió a un menor de edad en la aldea Bárcenas de Villa Nueva.
El valor de la carga sustraída en los furgones robados oscila entre los 30 mil y los 500 mil quetzales. (PNC de Guatemala)

Esta baja representa una reducción del 99,5% en la frecuencia de atracos a transportistas de mercancías, según los informes de las autoridades de seguridad.

Pese al descenso en la incidencia general, la Ruta al Pacífico continúa como el tramo vial más expuesto, al concentrar el 49% de las agresiones contra el transporte pesado en el territorio guatemalteco.

Las investigaciones de las fuerzas de seguridad indican que las redes dedicadas al robo de furgones sustraen principalmente insumos alimenticios, productos de la canasta básica, vestuario y electrodomésticos, con un valor de mercadería sustraída que oscila entre Q 30 mil y Q 500 mil por unidad, mercancías que posteriormente se distribuyen de forma ilícita en comercios y mercados locales del país.

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