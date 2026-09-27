Deportes

Lamine Yamal confesó qué le dijo a Messi al oído durante el abrazo después de la final del Mundial

El joven crack de Barcelona nunca ocultó su admiración por el ídolo de la selección argentina

El inicio del diálogo entre las estrellas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras la final del Mundial (Reuters/James Lang)
El inicio del diálogo entre las estrellas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras la final del Mundial (Reuters/James Lang)
Guardar

El 19 de julio, en Nueva Jersey, mientras sus compañeros celebraban la obtención del título mundial, Lamine Yamal se apartó de los festejos y fue en busca de Lionel Messi. Lo que ocurrió en ese breve encuentro entre el joven crack de Barcelona y el capitán de la selección argentina fue uno de los momentos más comentados tras la final del Mundial 2026, en la que España venció 1-0 en la prórroga. Ahora, el propio Yamal reveló con sus propias palabras qué le dijo al rosarino en ese instante.

“Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’. No hago las cosas para verme bien en la foto; eso me salió de adentro”, afirmó el futbolista de 19 años en una entrevista con el medio británico The Guardian. El relato no solo desentraña ese momento específico, sino que deja ver la admiración profunda y genuina que Yamal siente por Messi, más allá de cualquier cálculo mediático.

PUBLICIDAD

En sus propias palabras, el extremo zurdo fue más lejos: “Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien, pero era el mejor sin dudas”. La confesión adquiere un peso particular viniendo de quien acaba de coronarse campeón del mundo derrotando precisamente al equipo de Messi en la definición más importante del fútbol.

Yamal quería ser Yamal, no Messi

El vínculo entre los dos futbolistas tiene un origen que el tiempo convirtió en símbolo. En 2007, durante la producción de un calendario benéfico del Diario Sports de España en colaboración con Unicef y la Fundación Barça, el fotógrafo Joan Monfort capturó una imagen insólita: un Messi de pelo largo bañando a un bebé en el vestuario visitante del Camp Nou. Ese bebé era el pequeño Lamine Yamal. La foto, sin embargo, permaneció oculta durante casi 17 años. Y no fue por descuido.

PUBLICIDAD

“Porque le dije que no lo hiciera”, confesó Yamal al ser consultado sobre por qué su padre, Mounir Nasraoui, había guardado silencio tanto tiempo. “La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles, de eso era de lo único que hablaba la gente”, explicó. Y resumió su razonamiento con una frase que define su mentalidad: “Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi. Solo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera”.

El abrazo de la joven figura de España y la leyenda de Argentina (Reuters/James Lang)
El abrazo de la joven figura de España y la leyenda de Argentina (Reuters/James Lang)

La imagen finalmente se viralizó el 4 de julio de 2024, en la previa de la Eurocopa, cuando Nasraoui la publicó en redes sociales junto a la leyenda “El comienzo de dos leyendas”. El mismo Yamal reconoció que la foto quedó muy bonita, tanto como el abrazo posterior a la final del mundo, aunque aclaró que su gesto hacia Messi no estuvo motivado por la estética del momento. “Siempre intento salirme un poco de lo que es bonito en el fútbol, de cosas que quedan bonitas para la foto. Me salió de adentro. Lo vi ahí, fui a darle las gracias”, subrayó ante The Guardian.

El peso de ganar siempre

Tras la conquista del título mundial, Yamal reconoció que su familia vivió la victoria con una alegría que a él mismo le genera cierta presión hacia el futuro. “El problema es que no saben lo que es perder. Voy a la Eurocopa, la gano. Voy al Mundial, la gano. Parece fácil”, describió, con una sonrisa que trasluce conciencia de lo que viene. “Hubo un momento en que pensé: ‘Cuando no gane, van a pensar que soy un desastre’”, admitió, antes de relativizar la situación con calma: “Les dije: ‘Tranquilos, habrá muchos más Mundiales’. Tengo que jugar más y ganar más”.

El pasaje de la entrevista reafirma un perfil ya conocido: el de un jugador que, pese a su corta edad, administra con madurez el peso de la expectativa. El mismo que meses antes, en su participación en Universo Valdano por Movistar Plus, había destacado la actuación de Messi en el torneo: “Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importantes siempre estaba”.

Temas Relacionados

Lamine YamalLionel MessiMundial 2026selección argentinaselección de Españadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena se enfrentará al de Juan Pablo Vojvoda en el estadio de Rosario Central. El ganador jugará ante Banfield. Transmite TyC Sports a las 17

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El impactante cambio físico de una leyenda del fútbol tras dejar el alcohol y bajar 40 kilos: “Me estoy esforzando”

Wayne Rooney, máximo goleador de la historia del Manchester United, causó furor por su apariencia. El exjugador de 40 años luchó durante años con su adicción: “Hace tiempo que no bebo”

El impactante cambio físico de una leyenda del fútbol tras dejar el alcohol y bajar 40 kilos: “Me estoy esforzando”

El Manchester United confirma una deuda de más de 1.000 millones de libras esterlinas

Además de las compras de jugadores, el proyecto del nuevo estadio y compromisos financieros pasados, los Red Devils solicitaron un nuevo préstamo

El Manchester United confirma una deuda de más de 1.000 millones de libras esterlinas

La increíble rutina de “El Mutante”, el fisicoculturista que se consagró campeón de Mr Olympia 2026: las fotos de todos los ganadores

El culturista se impuso en la categoría Men's Open de Las Vegas y recibió además la distinción People's Champion, elegida por el público en la edición 62 del certamen

La increíble rutina de “El Mutante”, el fisicoculturista que se consagró campeón de Mr Olympia 2026: las fotos de todos los ganadores

Las repercusiones en los medios del mundo tras el accidente de Franco Colapinto en la Fórmula 1: del “desastroso error” a un cero de puntaje

El piloto argentino protagonizó un choque con su compañero Pierre Gasly y los sitios especializados lo señalaron por su “fallo estrepitoso” en el Gran Premio de Azerbaiyán

Las repercusiones en los medios del mundo tras el accidente de Franco Colapinto en la Fórmula 1: del “desastroso error” a un cero de puntaje

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

“Quiero que me recuerden”: Jasmine Blanford y la ilusión de un nuevo hito para Nicaragua en Miss Universo 2026

Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en un polémico anuncio: “No podemos denigrar el deporte femenino”

INFOBAE AMÉRICA

Adolescente muere luego de una mordedura de serpiente en Panamá

Adolescente muere luego de una mordedura de serpiente en Panamá

Costa Rica exigirá certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ocho nuevos destinos desde octubre

El Salvador inauguró el Día Mundial del Turismo 2026 con foco en la Inteligencia Artificial

Los combustibles vuelven a subir en Honduras: así quedan los precios

Capturaron en El Salvador a dos deportados de Estados Unidos vinculados a la MS-13