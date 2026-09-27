Lamine Yamal confesó qué le dijo a Messi al oído durante el abrazo después de la final del Mundial

El inicio del diálogo entre las estrellas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras la final del Mundial (Reuters/James Lang)

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El 19 de julio, en Nueva Jersey, mientras sus compañeros celebraban la obtención del título mundial, Lamine Yamal se apartó de los festejos y fue en busca de Lionel Messi. Lo que ocurrió en ese breve encuentro entre el joven crack de Barcelona y el capitán de la selección argentina fue uno de los momentos más comentados tras la final del Mundial 2026, en la que España venció 1-0 en la prórroga. Ahora, el propio Yamal reveló con sus propias palabras qué le dijo al rosarino en ese instante.

“Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’. No hago las cosas para verme bien en la foto; eso me salió de adentro”, afirmó el futbolista de 19 años en una entrevista con el medio británico The Guardian. El relato no solo desentraña ese momento específico, sino que deja ver la admiración profunda y genuina que Yamal siente por Messi, más allá de cualquier cálculo mediático.

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En sus propias palabras, el extremo zurdo fue más lejos: “Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien, pero era el mejor sin dudas”. La confesión adquiere un peso particular viniendo de quien acaba de coronarse campeón del mundo derrotando precisamente al equipo de Messi en la definición más importante del fútbol.

Yamal quería ser Yamal, no Messi

El vínculo entre los dos futbolistas tiene un origen que el tiempo convirtió en símbolo. En 2007, durante la producción de un calendario benéfico del Diario Sports de España en colaboración con Unicef y la Fundación Barça, el fotógrafo Joan Monfort capturó una imagen insólita: un Messi de pelo largo bañando a un bebé en el vestuario visitante del Camp Nou. Ese bebé era el pequeño Lamine Yamal. La foto, sin embargo, permaneció oculta durante casi 17 años. Y no fue por descuido.

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“Porque le dije que no lo hiciera”, confesó Yamal al ser consultado sobre por qué su padre, Mounir Nasraoui, había guardado silencio tanto tiempo. “La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles, de eso era de lo único que hablaba la gente”, explicó. Y resumió su razonamiento con una frase que define su mentalidad: “Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi. Solo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera”.

El abrazo de la joven figura de España y la leyenda de Argentina (Reuters/James Lang)

La imagen finalmente se viralizó el 4 de julio de 2024, en la previa de la Eurocopa, cuando Nasraoui la publicó en redes sociales junto a la leyenda “El comienzo de dos leyendas”. El mismo Yamal reconoció que la foto quedó muy bonita, tanto como el abrazo posterior a la final del mundo, aunque aclaró que su gesto hacia Messi no estuvo motivado por la estética del momento. “Siempre intento salirme un poco de lo que es bonito en el fútbol, de cosas que quedan bonitas para la foto. Me salió de adentro. Lo vi ahí, fui a darle las gracias”, subrayó ante The Guardian.

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El peso de ganar siempre

Tras la conquista del título mundial, Yamal reconoció que su familia vivió la victoria con una alegría que a él mismo le genera cierta presión hacia el futuro. “El problema es que no saben lo que es perder. Voy a la Eurocopa, la gano. Voy al Mundial, la gano. Parece fácil”, describió, con una sonrisa que trasluce conciencia de lo que viene. “Hubo un momento en que pensé: ‘Cuando no gane, van a pensar que soy un desastre’”, admitió, antes de relativizar la situación con calma: “Les dije: ‘Tranquilos, habrá muchos más Mundiales’. Tengo que jugar más y ganar más”.

El pasaje de la entrevista reafirma un perfil ya conocido: el de un jugador que, pese a su corta edad, administra con madurez el peso de la expectativa. El mismo que meses antes, en su participación en Universo Valdano por Movistar Plus, había destacado la actuación de Messi en el torneo: “Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importantes siempre estaba”.

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