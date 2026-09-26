El gesto de Colapinto con los mecánicos de Alpine después del accidente con Gasly en el GP de Azerbaiyán: “Uno por uno”

El pedido de disculpas de Colapinto a los mecánicos de Alpine

Guardar

Franco Colapinto reconoció su equivocación en el Gran Premio de Azerbaiyán al protagonizar un accidente en el que involucró a Pierre Gasly y a Lando Norris. El argentino se hizo cargo de su error, por el que recibió una penalización de cinco puestos en la grilla de la próxima carrera de la Fórmula 1, y le pidió disculpas a todos los integrantes de Alpine.

“Franco se disculpó, uno por uno, con los miembros del equipo en el box”, detalló la cuenta oficial de la Máxima en sus redes. La categoría reveló el momento en el que el joven de 23 años se bajó del monoplaza y saludó a todos los mecánicos de la escudería francesa.

PUBLICIDAD

Mientras se acercaba uno por uno, se divisó cómo Colapinto les pedía disculpas a todos por un error que le privó a Alpine de sumar puntos importantes en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. El reconocimiento de Franco fue automático, ya que pidió perdón en todo momento. “Estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, comentó por la radio, en diálogo con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

“Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y lamento mucho lo ocurrido ante el equipo, ante todos en la fábrica, ante Pierre y Lando (Norris), por supuesto, y ante todos los que nos han estado apoyando. Fue un gran error de mi parte y no debería haber pasado. Se me bloquearon las llantas con los neumáticos fríos, los frenos fríos, y perdí el control. Sé que el equipo ha hecho un buen trabajo todo el fin de semana con el rendimiento del auto, así que lamento mucho lo que pasó, ya que estábamos en una buena posición para sumar puntos dobles”, comentó el argentino en el comunicado oficial que difundió Alpine.

PUBLICIDAD

En una entrevista con ESPN, destacó: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo. Perdimos muchos puntos. Triste por la situación”.

El incidente ocurrió en la vuelta 35, después de una reanudación provocada por el auto de seguridad que había generado Alex Albon con su Williams. Colapinto se lanzó por el interior en la primera curva del circuito urbano de Bakú para evitar a Andrea Kimi Antonelli, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control del auto. El monoplaza del argentino impactó contra el lateral izquierdo del vehículo de Gasly, que a su vez chocó contra el McLaren de Norris.

PUBLICIDAD

“Los comisarios consideraron que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión”, aclaró la FIA en el documento en el que se informó la penalización sobre Colapinto. La sanción habitual por provocar una colisión es de 10 segundos, pero no pudo cumplirse porque el argentino abandonó la prueba. Por eso, los comisarios convirtieron la medida en cinco lugares de retraso para la próxima carrera del fin de semana siguiente en Malasia.

El asesor ejecutivo y líder de Alpine, Flavio Briatore, cuestionó la maniobra. “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera”, afirmó. El directorio definió el episodio como “una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”. También afirmó que necesitará tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y analizar qué decisiones tomar.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly, por su parte, expresó su frustración por el accidente, aunque aclaró que habló con el argentino. “Hoy estoy muy decepcionado por todo el equipo. Es un resultado decepcionante para todos, pero lo superaremos juntos y seguiremos adelante. Franco y yo hemos hablado después del incidente y él se ha disculpado, lo cual acepto, y discutiremos todo como equipo para mejorar en el futuro”.

La Fórmula 1 volverá a tener actividad la próxima semana con el Gran Premio de Bahréin, que se disputará excepcionalmente en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. Para Colapinto, el regreso de la categoría al Circuito Internacional de Sepang después de nueve años supondrá afrontar un trazado desconocido y una clasificación condicionada por la penalización de cinco lugares en la grilla.

PUBLICIDAD