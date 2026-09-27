Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

El actor les contó lo que imaginó de ellas dos y las dejó en shock (Video: Almorzando con Juana-El Trece)

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Programa a programa, la mesa de Almorzando con Juana (El Trece) se convierte en el centro de atención a causa de los invitados que recibe Juana Viale el domingo al mediodía y este no fue la expeción ya que tuvo uno de sus pasajes más divertidos apenas arrancó el programa. Coco Sily compartió con Juana y Jimena Monteverde un sueño que tuvo con ellas dos.

Todo comenzó con el clima habitual de la apertura. Viale presentó a la cocinera para que contara los detalles culinarios de la emisión, y la cocinera llegó con saludos efusivos. “Qué linda mesa, muy divertida”, celebró al tomar asiento. La conductora admitió que ya venían de una conversación extensa antes de que empezara el aire: “Nos fuimos de charla y nos quedamos”, señaló, frase que la propia Jimena confirmó con un “como siempre va, como siempre”.

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Fue en ese tono relajado que Sily tomó la palabra con una revelación inesperada: “¿Sabés que soñé con las dos? Me acordé ahora”. La mesa reaccionó de inmediato. Monteverde preguntó sin rodeos si en el sueño había sido hot: “¿Desnudas?”, lo que disparó la curiosidad de Viale. El humorista lo negó en un primer momento, para después aclarar que sí, pero cubiertas con un delantal. “Desnudas. Solo con delantal”, remató Monteverde entre risas.

Juana Viale en Almorzando con Juana ((Prensa El Trece))

Con ese preámbulo, Sily pasó al relato central. Según describió, las dos mujeres conducían juntas un ciclo nocturno con estética de cocina, aunque con poca cocina real: “Como que era una cosa medio de cocina, pero poca cocina. Vinardi y...”, detalló, frase que Viale completó con un “Mucho Vinardi”. El humorista cerró la descripción con un detalle que terminó de definir el tono del hipotético programa: “Las dos un poco picada y picante”.

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El remate del relato llegó con una cifra que dejó a todos en la mesa sin palabras: “Y hacía como veinte puntos de rating. Mirá, lo soñé”, afirmó Sily. Viale repitió el número con asombro y lo puso sobre la mesa como posibilidad concreta: “Veinte puntos de rating. Pensalo, pensalo”.

Monteverde no tardó en sumarse. “Yo a mí no me digas más nada”, lanzó, dando a entender que ya estaba convencida. Viale planteó abiertamente si lo harían, y ella misma se respondió: “Sí, Bebita, hagámoslo”. Luego agregó: “¿Sabés lo que sería eso? Si así nomás sin alcohol, imaginate con alcohol”.

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Sily aportó una condición que consideró clave para que el formato funcionara según lo que había visto en su sueño: que el ciclo fuera conducido entre las dos, sin incorporar a nadie más. Monteverde, por su parte, añadió otra exigencia para el hipotético estreno: que se emitiera después de las diez de la noche y que fuera grabado. “Pero, no está mal, ¿eh?”, evaluó la cocinera, a lo que Sily respondió con un doble “Claro, claro” que cerró el intercambio entre risas de toda la mesa.

La nieta de Mirtha Legrand eligió un vestido rosa con rojo (Video: Almorzando con Juana-El Trece)

Sily compartió la mesa con el actor Ludovico Di Santo, recordado por haber sido galán en Rebelde Way. Su reciente participación en ese mismo ciclo de Mario Pergolini, donde relató el bullying que padeció durante la infancia a causa de su nombre, lo había puesto en el centro de la escena.

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Entre los presentes estuvo también el actor y comediante Sergio Gonal, una de las figuras más reconocibles del humor popular argentino desde que irrumpió en los noventa en VideoMatch. Allí interpretó personajes como El Lobizón del Oeste y Pajarito. En 2026, recorría el país con su unipersonal El más nuevo de los viejos, un espectáculo de monólogos, cuentos y música en vivo. También se sumó Carolina Kopelioff, actriz de 30 años y protagonista de Cautiva, la miniserie de TNT y Flow que se estrenó el 18 de septiembre y está basada en el caso real de una joven sometida a 14 años de encierro y violencia en un convento de clausura. Kopelioff comenzó su carrera a los 17 años en Soy Luna y luego acumuló trabajos en Cromañón, En el barro y Catedrales, la serie de Prime Video basada en la novela de Claudia Piñeiro.

El cantante venezolano Carlos Baute, radicado temporalmente en Buenos Aires por su labor como jurado en Es mi sueño, el ciclo de El Trece conducido por Guido Kaczka, se encargó del cierre musical. Baute preparaba su show del 2 de octubre en el Teatro Ópera, titulado Contando historias, en el que repasó clásicos como Colgando en tus manos, Amarte bien y Quién te quiere como yo. El artista avanzaba además en la grabación de un disco de grandes éxitos con artistas argentinos.

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