Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

14:03 hsHoy
Así está el cuadro de la Copa Argentina:
13:44 hsHoy
Posibles formaciones:
Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
13:39 hsHoy
A qué hora jugarán Racing-Boca:
El duelo comenzará a las 17 y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.
13:26 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina que jugarán Racing y Boca Juniors en Rosario.