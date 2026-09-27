Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Últimas noticias

El mensaje de Alpine que condenó el “odio y los insultos” tras el choque de Colapinto a Gasly que generó polémica en la F1 La escudería con sede en Enstone emitió un comunicado luego de lo sucedido entre sus pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán que generó revuelo en las redes sociales

La impactante lesión que sufrió en el rostro un luchador durante una pelea de boxeo sin guantes El combate finalizó antes del inicio del tercer round, después de que el personal médico determinara que Ste Wallwork no podía continuar

El estremecedor relato de una figura del fútbol sobre el robo que sufrió con su pareja embarazada: “Me tiraron del pelo, uno me golpeó y nos ataron” Se conoocieron detalles del asalto que sufrieron el arquero Donnarumma y su hoy esposa Alessia Elefante en 2023 durante su estadía en PSG

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival Pérez extendió a siete su racha de victorias consecutivas en la división de peso gallo y ahora buscará pelear por el título