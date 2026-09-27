Deportes

Boca Juniors y Racing definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena se enfrentará al de Juan Pablo Vojvoda en el estadio de Rosario Central. El ganador jugará ante Banfield. Transmite TyC Sports a las 17

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14:03 hsHoy

Así está el cuadro de la Copa Argentina:

Cuadro Copa Argentina Independiente Rivadavia
El cuadro de la Copa Argentina
13:44 hsHoy

Posibles formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

13:39 hsHoy

A qué hora jugarán Racing-Boca:

El duelo comenzará a las 17 y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

13:26 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina que jugarán Racing y Boca Juniors en Rosario.

Montaje con dos futbolistas, uno con la camiseta azul y amarilla de Boca Juniors y otro con la camiseta celeste y blanca de Racing Club
Boca Juniors vs Racing

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