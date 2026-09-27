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El insólito blooper de Leclerc al revelar un secreto de Ferrari en plena entrevista: “Pensé que se sabía”

Luego de finalizar cuarto en el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto monegasco soltó información privada sobre el motor que utilizó, mientras su responsable de comunicación en el equipo le hacía gestos para que no hablara más

El monegasco brindó detalles del motor que utilizó en Bakú, algo que no era de público conocimiento
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Ferrari cerró su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán lejos de la pelea por la victoria, pero con una correcta suma de puntos gracias al cuarto puesto de Charles Leclerc y la sexta ubicación de Lewis Hamilton. En la rueda de prensa posterior a la carrera de Fórmula 1 en Bakú, el monegasco confesó un secreto interno que no era público: confirmó que utilizó la última especificación de su motor, una revelación que su responsable de prensa intentó frenar con gestos.

La secuencia que se viralizó inmediatamente en redes ocurrió después de la carrera, durante una entrevista en zona mixta. Consultado por la cadena Sky Sport Italia sobre si había montado el motor evolucionado del sistema de concesiones de unidades de potencia, identificado como ADUO2, Leclerc respondió afirmativamente antes de advertir la reacción a su lado.

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“No sé si puedes revelárnoslo, ¿tienes ADUO1 o ADUO2 en el coche?”, preguntó el periodista. “Yo tengo la última especificación...”, dijo el piloto. Su responsable de prensa buscó su mirada e hizo repetidos gestos negativos con la cabeza, en un intento de que no confirmara el uso del motor o evitara referirse a él. Luego de que Leclerc mirara brevemente a la integrante de Ferrari, giró su cabeza y, entre risas, soltó: “No sé si estoy diciendo algo que no debería decir, pero pensaba que se sabía”.

Charles Leclerc terminó cuarto en el Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Charles Leclerc terminó cuarto en el Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Ferrari había estrenado la especificación del motor en Monza hace algunas semanas. Sin embargo, Leclerc sufrió un accidente fuerte y no pudo competir con esa unidad de potencia en Madrid. Más allá de que se desconoce por qué la escudería de Maranello pretendía mantener en reserva que el monegasco había llevado el motor, es habitual en la Fórmula 1 ocultar ciertos detalles para privar de información a los competidores.

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La novedad había generado expectativas porque debía representar un salto de potencia para el equipo italiano. La proyección era que Ferrari pudiera acercarse a Mercedes o desafiarlo durante la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, el resultado de Bakú no sostuvo esa previsión: Leclerc fue cuarto y Lewis Hamilton terminó sexto, lejos de la pelea por la victoria entre George Russell y Max Verstappen.

El trazado azerbaiyano, con numerosas rectas, volvió visibles las limitaciones del SF-26. Los Red Bull superaron con facilidad al Ferrari en el comienzo de la carrera, y la unidad de potencia no ofreció el rendimiento que se esperaba en un circuito donde la velocidad punta era determinante. La situación derivó en una crisis entre los pilotos e incertidumbre sobre el futuro de Fred Vasser, jefe del team italiano.

Tanto Hamilton como Leclerc expresaron su malestar por el presente de Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)
Tanto Hamilton como Leclerc expresaron su malestar por el presente de Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)

Fue una carrera un tanto aburrida para nosotros. Por desgracia, tuvimos una mala salida; eso es lo único que podríamos haber hecho mucho mejor. Hoy perdimos una posición frente a Oscar (Piastri). Pero, a partir de ese momento, simplemente no tuvimos ritmo. Defenderse de los Red Bull resultó muy difícil porque somos demasiado lentos en las rectas. Y sí, ahora mismo estamos sufriendo por falta de ritmo puro”, argumentó Leclerc sobre su actuación en Bakú.

En esta misma línea, sumó: “No creo que este circuito se adapte especialmente bien a nuestro coche. Pero también es cierto que McLaren y Red Bull han dado un paso adelante con las mejoras que están introduciendo y han progresado recientemente. Ellos han avanzado en aspectos en los que nosotros no lo hemos hecho”.

Leclerc aseguró que Ferrari está obligado a evolucionar en las próximas carreras. “Tenemos que reaccionar, porque perder ritmo ahora hace que sea obviamente muy difícil recuperarlo más adelante. Así que sí, esperamos poder responder muy pronto”, argumentó.

Ferrari prevé introducir nuevas actualizaciones de cara al tramo final de la temporada. Leclerc señaló que podrían darle al equipo un impulso, aunque advirtió que el efecto dependerá también de las novedades que preparen sus rivales: “Tenemos algunas cosas en preparación. Si serán suficientes para cerrar la brecha —sin saber qué tienen reservado los demás— es otra cuestión. Pero sin duda contamos con novedades que deberían ayudarnos a dar un paso adelante”.

Después del Gran Premio de Azerbaiyán, Ferrari se mantiene en el segundo puesto del Campeonato de Constructores con 378 unidades, aunque McLaren se encuentra detrás con 306. Mercedes lidera con 538. En el plano de pilotos, Hamilton marcha tercero con 199 puntos, mientras que Leclerc se ubica quinto con 179.

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