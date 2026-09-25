El medallero de los Juegos Suramericanos: la pelea entre Argentina y Colombia por el 2° lugar y cuáles son los deportes clave en la definición

José Luis Acuña fue oro en el taekwondo de los Juegos Suramericanos (Santa Fe 2026)

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Cuando restan dos jornadas para el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Argentina se sostiene en el segundo lugar del medallero y le sacó una distancia importante a Colombia (65 a 58) para seguir por detrás de la delegación de Brasil, que ya superó los 100 oros y se quedará con la 13° edición del evento multidisciplinario deportivo más importante de la región que reúne a 15 países y sirve como previa de lo que serán los Panamericanos de Lima 2027, antesala de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

En lo que va de los Juegos, el equipo argentino ya le sacó más de 70 preseas en el total a su par colombiano (240 a 159), pero el medallero se rige por quién obtiene más oros. Es por eso que la lucha será hasta el próximo sábado, último día de acción y la fecha de la clausura de estos Juegos que marcarán un antes y un después para la región por si impecable organización e infraestructura de un nivel superlativo. ¿Crecen las chances de acabar en la segunda posición? La respuesta es afirmativa.

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Lo primero que hay que mencionar es que Argentina mejorará su actuación respecto de lo que sucedió hace cuatro años en Asunción 2022 cuando acabó en el tercer lugar con un total de 197 preseas (58 oros, 65 platas y 74 bronces), lejos de Colombia (255 medallas con 79 doradas). ¿Por qué? Simple. Antes del final ya logró más podios y quedó muy bien posicionado tras las conquistas de este jueves en el raquetball, frontón y el tan esperado canotaje de velocidad.

La delegación nacional sustentó su gran tarea en la contienda por el segundo puesto del ranking gracias a la actuación de la esgrima, que ganó cinco oros, entre ellos los de los hermanos Pascual e Isabel Di Tella (11 en total), la misma cantidad de la mano de la gimnasia artística con la brillante actuación de Julieta Pasos (cuatro doradas, incluido el título All Around individual) y el tiro deportivo de la mano de Fernanda Russo y Julián Gutiérrez —ambos ganaron la prueba individual de la prueba rifle de aire 10 metros y la mixta en conjunto—.

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Cecilia Dieleke celebra una medalla de oro (Santa Fe 2026)

La estrella de Argentina en los Juegos Suramericanos fue la natación, que logró un total de 28 medallas con siete doradas. Con 16 años, Cecilia Dieleke consiguió subirse al podio en las siete pruebas que disputó: fue oro en 100 metros espalda, en el 4x100 combinado femenino y en 50 metros espalda; plata en el 4x100 combinado mixto, en 200 metros espalda y plata en el 4x100 libre femenino; y el bronce en el 4x200 libre femenino.

También aportó la inoxidable y olímpica Macarena Ceballos. ¡Y cómo lo hizo!: sumó otras cuatro doradas para el medallero de la disciplina y el total. Hay que recordar que el equipo sufrió la ausencia de Agostina Hein tras ser operada de urgencia de una apendicitis. La joven de 18 años venía de lograr la primera medalla para un nadador argentino en la historia del torneo Pan Pacific de California, uno de los certámenes más relevantes del mundo en la disciplina, tras ganar el bronce en los 400 metros combinados con nuevo récord sudamericano (4:32.54).

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De cara a lo que resta en el torneo, Argentina sueña con varios oros que le podrían dar el ansiado segundo lugar. Uno de ellos podría ser el del handball masculino. Los Gladiadores vencieron por uno (18-17) a Brasil en la main round y, de no sufrir complicaciones, deberían celebrar el título y con él la clasificación a la cita panamericana del próximo año. Otro de los casos a tener en cuenta es el del surf, que este viernes tendrá varias finales por oros con la presencia de Isabella Assmann, la hija del ex arquero Fabián y de la modelo Melina Pitra, y los hermanos Muñoz oriundos de Miramar.

Las pruebas de tiro con arco le puede permitir a Colombia descontar la diferencia con Argentina en el medallero

En la misma línea, todavía restan varias pruebas de una disciplina en la que Argentina debería dominar como lo es el canotaje de velocidad, que sufrió la reprogramación los últimos días por complicaciones en el clima en la Costanera Este. El líder de los palistas es Agustín Vernice, finalista olímpico y mundial, además de múltiple medallista panamericano. El oriundo de Olavarría será el candidato a la dorada en su prueba por excelencia K1 1000 y en varias más. ¿Serán seis las doradas para los palistas argentinos? Ya van tres. A esperar la definición.

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Otros deportes que pueden sumar primeros puestos son el fútbol, que este viernes a las 15 jugará la final del certamen Sub 19 ante Paraguay, el tenis de mesa con la prueba por equipos masculino con la dupla de Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, y en el atletismo la expectativa por otra dorada estará puesta en Belén Casetta y su participación en los 3.000 metros con obstáculos. Y en el raquetball, la dupla femenina de María José Vargas y Natalia Méndez tiene posibilidades de sumar más preseas en la primera fila del medallero. El tenis es otro deporte que buscará sumar más oros y el vóley masculino también llegó a la definición por el título.

Por el lado de Colombia, como suele suceder hace ya un tiempo, cimentó su actuación en gracias al ciclismo y el levantamiento de pesas. En el espectacular velódromo de Rafaela, la disciplina en pista le brindó nueve oros a los cafeteros (12 en total). Por su parte, en la halterofilia, la historia fue similar con 13 preseas y siete del metal más preciado. El patinaje de velocidad (ocho oros para un total de 14) fue otra de las disciplinas que puso en carrera a la delegación en la recta final de los Juegos Suramericanos, lo mismo que los clavados —sumaron cuatro oros con un total de ocho preseas—. Rumbo al final de Santa Fe 2026, el tiro con arco puede ser un deporte en el que Colombia sume más podios, lo que podría ser clave en la lucha por el segundo lugar del ranking. También habrá que ver qué sucederá en el taekwondo y el karate.

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El equipo femenino de gimnasia artística argentino (Santa Fe 2026)

En el historial de los Juegos Suramericanos, Argentina ocupa el tercer lugar del medallero histórico: suma 582 oros, 501 platas y 498 bronces. Brasil encabeza la lista de países con 940 medallas doradas (826 plateadas y 802 de bronce) y lo sigue Colombia (873 de oro, 700 de plata y 637 bronces). Argentina fue dominante en las primeras seis ediciones del certamen, que comenzó en 1978 en La Paz, Bolivia. La última vez que terminó primero fue en la última edición en casa, Buenos Aires 2006, (107 oros, 96 platas y 93 bronces) por delante de Venezuela, Colombia y Brasil.

Durante las primeras seis ediciones del certamen el equipo argentino finalizó en la cima de la clasificación. Ese periodo de predominio inicial incluyó las competencias disputadas en Rosario 1982, Santiago 1986, Lima 1990, Valencia 1994 y Cuenca 1998.

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El cambio de tendencia para el deporte colombiano tuvo lugar en los Suramericanos de Medellín 2010. En esa ocasión, la delegación cafetera aprovechó la localía para ganar el primer puesto del medallero general por primera vez. Esa actuación relegó a Argentina a la cuarta ubicación en el clasificador general, lo que representó la posición más baja para el conjunto albiceleste en los registros del torneo. La delegación colombiana ratificó este rendimiento en la cita de Cochabamba 2018, donde volvió a consagrarse campeona por encima de Brasil.

El medallero a dos días del final de los Juegos Suramericanos:

Medallero - Juegos Suramericanos Santa Fe 2026