Scaloni sorprendió con la lista de la selección argentina y sumó a nueve futbolistas para los amistosos

Lionel Scaloni confirmó la totalidad de los convocados para los tres amistosos en la fecha FIFA (Créditos: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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Lionel Scaloni sumó a otros nueve apellidos este sábado a la selección argentina con la convocatoria de seis jugadores que se desempeñan en el torneo local y tres que están en el exterior. Tras dar una lista inicial con 28 apellidos, entre los cuales figuraba Lionel Messi para que el capitán pueda tener su despedida con el público después de haber anunciado su retiro de la Albiceleste con 39 años, el DT amplió la nómina este sábado.

De cara a los duelos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín en el Monumental, Scaloni sumó a cuatro futbolistas de River Plate, uno de Estudiantes y uno de Boca Juniors. Leonel Flores (Boca Juniors), ⁠Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Santiago Beltrán (River Plate), ⁠Thiago Almada (River Plate), Nicolás Otamendi (River Plate) y Tobías Andrada (River Plate) figuraron entre los seis apellido que sumó el cuerpo técnico en la lista del fútbol local que se publicó este sábado.

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Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez, los tres futbolistas que sumó del fútbol exterior (Foto: @Argentina)

Además, convocó al mediocampista del Bayer Leverkusen Equi Fernández, al polifuncional del Toluca mexicano Santiago Simón y al defensor del Betis de España Valentín Gómez.

En el informe que publicó la Asociación del Fútbol Argentino, hay dos aclaraciones: Otamendi sólo estará citado para el duelo del 6 de octubre al igual que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Además, Flores y Palacios “entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes”, aunque luego de esos choques “volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel albiceleste”.

Flores debutó hace unos meses atrás y se convirtió en parte clave de Boca (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Entre estos futbolistas que se unirán a los 28 previamente convocados por el cuerpo técnico aparecen sin dudas tres nombres que sobresalen. Flores, que cumplió 19 años en febrero de este año, es una de las grandes apariciones de Boca. Tuvo su debut en julio pasado contra Sarmiento de Junín por Copa Argentina y rápidamente se adueñó de un lugar de importancia en el equipo del Vasco Arruabarrena: suma en total 15 apariciones en el primer equipo entre Liga Profesional, Copa Argentina y Sudamericana con dos goles y dos asistencias.

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Andrada surgió de Vélez y suma 8 partidos desde su arribo a River Plate (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

En el caso de Andrada, su nombre ya sonó fuerte a mediados de este año cuando River Plate decidió hacer una apuesta y comprarle su pase a Vélez. Tras los 36 partidos en el Fortín (3 goles y 1 asistencia), el mediocampista de 19 años sumó 8 apariciones y 1 tanto más con la casaca del Millonario hasta acá.

En el fondo,

SE PONDRÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LOS TRES PARTIDOS

Según anunció la AFA, el vigente subcampeón del mundo enfrentará el miércoles 30 de septiembre a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, días más tarde, afrontará dos choques en el Estadio Monumental de River Plate: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de ese mismo mes frente a Benín.

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Además de los convocados del fútbol local, AFA informó los precios de los tickets para ver los tres partidos y anunció cuándo se pondrán a la venta: el lunes 21 de septiembre se iniciará el expendio para el duelo en Córdoba y el martes 22 de septiembre se abrirá la venta online para los dos choques en Núñez. Hay que destacar que, en este marco, tanto Messi como Otamendi firmarán sus despedidas formales de la selección argentina el martes 6 tras anunciar publicamente su retiro el elenco nacional.

Hay que tener en cuenta que la Selección tiene sanciones pendientes para cuatro futbolistas tras la final del Mundial. FIFA informó que Leandro Paredes está suspendido por diez partidos, Nahuel Molina por siete y Thiago Almada por uno, además de las tres fechas de castigo que recibió el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala, luego de las peleas entre los futbolistas de Argentina y España en la final del Mundial. Enzo Fernández también debe cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante La Roja. En ese contexto, la AFA confirmó que tuvo el visto bueno para que estos castigos se cumplan “en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". Por lo tanto, Ayala, Enzo y Almada quedarán al día con sus reprimendas en esta Fecha FIFA.

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Con la chance sólida de que Cristian Cuti Romero porte la cinta de capitán en el inicio de esta nueva etapa, la pregunta que circulará durante las próximas semanas estará sobre la cabeza de Scaloni. Tras la caída con España en Nueva Jersey, el DT de 48 años dejó abierta la puerta de salida de la Celeste y Blanca y sólo se limitó a confirmar su continuidad hasta diciembre próximo. Si bien las tratativas están abiertas, el panorama está difuso y apenas se conoce que, en caso de continuar, lo haría sin uno de sus integrantes en el cuerpo técnico: Walter Samuel se lanzaría como entrenador principal.

El calendario internacional que la FIFA tiene establecido hasta el 2030 marca que del 9 al 17 de noviembre de este 2026 habrá otra ventana para amistosos, aunque en este caso se podrán jugar dos como máximo. En 2027, mientras se espera por conocer la fecha de inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, la grilla tiene dos partidos en marzo (del 22 al 30), dos en junio (del 7 al 15), cuatro entre septiembre y octubre (del 20/9 al 5/10) y dos más a fines de ese año (8 al 16 de noviembre).

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LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate), Thiago Almada (River Plate).

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Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre