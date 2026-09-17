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Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

Los motivos que llevaron a la salida del bonaerense a bajarse de la escuadra Van Amersfoort tres fechas antes del final del calendario. Las opciones que maneja para 2027

Nicolás Varrone se desviculó de VAR en la Fórmula 2 y trabaja para confirmar su futuro
Nicolás Varrone se desviculó de VAR en la Fórmula 2 y trabaja para confirmar su futuro
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El automovilismo argentino recibió una fuerte noticia durante las últimas horas del miércoles con el anuncio de la desvinculación de Nicolás Varrone de su equipo de Fórmula 2, Van Amersfoort Racing (VAR). Este desenlace a tres fechas del final de la temporada no sorprende y la decisión no se tomó de un día para el otro. Hubo motivos. Mientras tanto, se trabaja para que el piloto de 25 años pueda tener las mejores opciones en 2027, y se apunta a que sea en la propia categoría antesala a la Fórmula 1 o en otras divisionales de élite.

Para analizar la salida del corredor bonaerense del equipo neerlandés hay que remarcar que Varrone siempre fue más que su Dallara número 22. Lo hecho por el competidor de Ingeniero Maschwitz fue una quimera: quemó los libros. Del mundo del Endurance saltó al escalón previo a la F1 luego de seis años sin correr en monopostos. Se lució contra pilotos que hicieron la escalera convencional de Fórmula 4 y Fórmula 3, u otros que ya tenían experiencia en la Fórmula 2.

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No obstante, Nico se destacó desde el inicio de la temporada en Australia, donde llegó a liderar la segunda carrera en Melbourne, sumó puntos en la segunda fecha en Miami —fue cuarto en la carrera Sprint— y luego resultó sexto en Canadá, su mejor resultado en el año, donde también peleó por la pole position.

El bonaerense no dispuso de un buen auto desde que el campeonato ingresó en la temporada europea
El bonaerense no dispuso de un buen auto desde que el campeonato ingresó en la temporada europea

En un rápido proceso de aprendizaje y readaptándose a los monoplazas, Varrone le sacó agua a las piedras con un coche que, una vez que pisó suelo europeo, nunca volvió a ser competitivo. Solo la muñeca y la experiencia de Nico le permitieron algunas actuaciones parciales destacadas, como su show de sobrepasos en la Feature Race de Bélgica. Durante las ocho fechas en el Viejo Mundo fue un martirio para el piloto argentino, que al no disponer de un buen auto no pudo volver a meterse en la zona de puntos.

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Infobae pudo saber que la desvinculación con VAR se produjo en muy buenos términos, debido a la gran relación que hay con el dueño del equipo, Rafael Villagómez y su homónimo hijo —quien fue compañero de Varrone hasta la última fecha disputada en España—. De hecho, en el comunicado difundido por el argentino se destacó el buen vínculo con los aztecas y se les agradeció. “Gracias muy especial a la familia Villagómez por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble en todo este trayecto”. Pero, debido a la falta de rendimiento del auto, se llegó a esta decisión. Por lo pronto, el team neerlandés informó este jueves que el japonés Hiyu Yamakoshi, proveniente de la Fórmula 3, ocupará el lugar del argentino.

“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoot Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, manifestó Varrone en su comunicado. El cierre de esta etapa, para colmo, fue con un aura de mala fortuna. Su accidente en la qualy del peligroso Madring (cuando venía haciendo tiempos similares a los de la pole de ese momento) y el insólito choque de Kush Maini en la carrera principal que lo dejó afuera sin opciones de reacción firmaron un doloroso final, que de todos modos podría no ser el adiós definitivo.

De cara al futuro, se trabaja desde hace tiempo en las opciones para Varrone en 2027. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, aparece la posibilidad de seguir en la Fórmula 2 con un coche competitivo. Si bien aún no abundan las confirmaciones oficiales, son incesantes las negociaciones de diversos pilotos para asegurarse sus asientos en los escuderías de punta. De momento, el inglés Freddie Slater confirmó su lugar en Invicta, una de las escuadras más fuertes.

El comunicado de Varrone
El comunicado de Varrone

En el análisis del panorama, la alternativa sobre la mesa también sería volver al Campeonato Mundial de Endurance (WEC) con algún equipo fuerte de Hypercar, la divisional de mayor jerarquía, donde Varrone ya corrió en 2025 con un Porsche 963 del equipo Proton Competición (sin apoyo de fábrica) y llegó a sumar un punto al ser décimo en las 6 Horas de San Pablo. Con el peor auto de su clase, también peleó contra autos oficiales. En caso de poder batallar adelante en Hypercar el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos para la Superlicencia de la F1: Nico tiene hoy 12 de los 40 necesarios.

Además, se trabaja para incorporarlo al plantel de pilotos de Cadillac, ya sea como corredor de desarrollo o de reserva, dado que Varrone es piloto oficial de General Motors (GM), el grupo industrial que es dueño del equipo en la F1. Ese plan se maneja desde el año pasado. Es un camino largo y, en caso de concretarlo, el objetivo apunta a realizar pruebas en autos TPC (Test Previous Cars) para acumular los 400 kilómetros que también se requieren para obtener la Superlicencia.

Respecto de GM, Varrone volverá a correr en el cierre del IMSA (International Motor Sports Association) el 3 de octubre en la clásica competencia llamada Petit Le Mans, las 10 Horas en el emblemático circuito de Road Atlanta. El bonaerense compartirá la conducción de un Chevrolet Corvette Z06 GT3.R con el neerlandés Nicky Catsburg y el estadounidense Tommy Milner, quienes pelean por el título en la divisional GTD Pro: son segundos con 32 puntos y se ubican a seis unidades de los líderes.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, concluyó Nicolás Varrone en su parte de prensa. Se espera que en unas dos semanas se defina dónde correrá en 2027. El bonaerense ya demostró que puede pelear en la Fórmula 2 pese a no competir en monoplazas por seis años y de hacer con un medio mecánico inferior. Su talento y profesionalismo lo llevaron a hacer realidad lo que parecía una utopía. Todo indica que su futuro seguirá ligado a una categoría de élite.

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