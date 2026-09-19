Guatemala

Río Las Vacas teñido de rojo en Guatemala: suspenden a empresa y activan peritajes para determinar responsabilidad

Una alerta ciudadana en redes abrió el caso el 14 de septiembre. Un operativo entre municipalidad, Empagua y la Fiscalía Ambiental siguió el rastro por colectores y drenajes. Falta conocer qué revelarán los análisis

Las autoridades de Guatemala ordenaron la suspensión precautoria de Zoomsa por la contaminación reportada en el río Las Vacas.
Las autoridades de Guatemala ordenaron la suspensión precautoria de Zoomsa por la contaminación reportada en el río Las Vacas. (TGW)
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Las autoridades de Guatemala ordenaron la suspensión precautoria de las actividades de la sociedad anónima Zoomsa tras identificar drenajes aledaños con un fluido de coloración rojiza que coincide con la contaminación reportada en el río Las Vacas.

La disposición fue tomada por el Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala como resultado de un operativo interinstitucional integrado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).

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Durante las inspecciones realizadas en tres inmuebles situados en la zona 5 de la ciudad capital, las fuerzas de seguridad e inspectores detectaron varios toneles que habrían sido utilizados para verter la sustancia hacia el alcantarillado público.

Las autoridades de Guatemala ordenaron la suspensión precautoria de Zoomsa por la contaminación reportada en el río Las Vacas.
Los técnicos enviaron muestras de los puntos de descarga a laboratorio para determinar la composición química del fluido rojizo. (Captura de video)

Los técnicos recolectaron muestras en los puntos de descarga conectados a la red municipal, las cuales fueron enviadas para su análisis con el fin de determinar la composición química del fluido e identificar los componentes vertidos.

Como medida de protección, el juzgado otorgó a la compañía un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos y fundamentar si disponía de autorizaciones para efectuar descargas en el sistema colectivo.

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Despliegue de investigaciones y posibles sanciones económicas

El caso inició a partir de denuncias vertidas por ciudadanos en redes sociales el pasado 14 de septiembre, cuando se alertó sobre un inusual cambio de tonalidad en las aguas del río Las Vacas.

Vecinos denunciaron en las redes sociales la coloración rojiza del río Las Vacas en Guatemala. (X/Twitter)

Las observaciones iniciales ubicaron el problema en las cercanías del puente Belice, entre la zona 6 y la calzada La Paz, así como en áreas contiguas al parque ecológico La Asunción.

Revisiones posteriores en la infraestructura pluvial confirmaron la presencia de rastros rosados en colectores de las zonas 5, 6, 16 y 18 que descargan sus caudales hacia los tributarios del cuerpo hídrico.

El juez a cargo del expediente informó que la multa para la entidad privada podría superar los Q500 mil (unos USD 65 mil), debido a la continuidad del vertido detectado en la infraestructura municipal.

Asimismo, las autoridades del MARN y del MP mantienen abierta una causa para evaluar posibles responsabilidades penales relacionadas con la contaminación ambiental de los recursos naturales del país.

Un grupo de trabajadores y agentes de seguridad retiran la tapa de concreto de un pozo de visita en la vía pública, para identificar qué está generando la coloración rojiza en el río Las Vacas, en Guatemala. (MARN)

El impacto en la cuenca del río Motagua

El río Las Vacas representa un afluente directo de la cuenca del río Motagua, cuya red fluvial traslada residuos y sedimentos no retenidos hacia la costa del Caribe.

Este sistema hídrico registra antecedentes de degradación ecológica; un estudio presentado en junio detectó presencia de contaminación fecal, elevados niveles de fósforo y nitrógeno, así como sólidos en suspensión en diversos puntos de su cauce, aunque esos hallazgos no guardan vinculación directa con el vertido de colorante investigado.

Las autoridades de Guatemala ordenaron la suspensión precautoria de Zoomsa por la contaminación reportada en el río Las Vacas.
Las inspecciones en tres inmuebles de la zona 5 detectaron toneles que habrían sido usados para verter la sustancia al alcantarillado público. (Ministerio de Ambiente de Guatemala)

El MARN reiteró que no tolerará acciones que atenten contra el equilibrio ecológico del territorio nacional. Mientras se aguardan los resultados finales de los peritajes técnicos sobre las muestras de laboratorio, el Juzgado de Asuntos Municipales mantendrá el cierre operativo de los inmuebles vinculados a la empresa y elevará las actuaciones ante los órganos de justicia.

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