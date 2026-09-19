Honduras

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este viernes Alerta Amarilla en tres municipios de Honduras debido a las afectaciones provocadas por las lluvias intensas, entre ellas inundaciones, crecida de ríos y quebradas y evacuaciones preventivas de familias.

Las Vegas, Santa Bárbara, permanece bajo Alerta Amarilla debido a las inundaciones y el aumento de los niveles de los ríos provocado por las intensas lluvias. (FOTOS: La Prensa / Archivo)
Las Vegas, Santa Bárbara, permanece bajo Alerta Amarilla debido a las inundaciones y el aumento de los niveles de los ríos provocado por las intensas lluvias. (FOTOS: La Prensa / Archivo)
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La medida comprende los municipios de Las Vegas, en Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, en Cortés, y tendrá una vigencia de 72 horas a partir de las 6:00 de la tarde del 18 de septiembre.

El resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés permanecerá bajo Alerta Verde, mientras los equipos de emergencia mantienen vigilancia sobre el comportamiento de las lluvias y los niveles de los cuerpos de agua.

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En Las Vegas, Santa Bárbara, las precipitaciones han provocado diferentes afectaciones, entre ellas inundaciones y el incremento en los niveles de los ríos, situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades debido al riesgo para las comunidades ubicadas en sectores vulnerables.

Las condiciones también son preocupantes en Santa Cruz de Yojoa, donde las lluvias ocasionaron el crecimiento de quebradas y obligaron a evacuar a algunas familias como medida preventiva.

Copeco mantiene el monitoreo de ambos municipios ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen y generen nuevos desbordamientos o afectaciones en zonas habitadas.

La institución recordó que los sectores cercanos a ríos, quebradas y otros cuerpos de agua pueden presentar un mayor nivel de vulnerabilidad cuando se registran lluvias intensas durante varias horas.

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En Santa Cruz de Yojoa, Cortés, el crecimiento de las quebradas obligó a evacuar a algunas familias como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones. (FOTOS: La Prensa / Archivo)
En Santa Cruz de Yojoa, Cortés, el crecimiento de las quebradas obligó a evacuar a algunas familias como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones. (FOTOS: La Prensa / Archivo)

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones atmosféricas favorecen la presencia de precipitaciones en diferentes regiones de Honduras.

El organismo explicó que la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacíficogenerará lluvias y chubascos entre débiles y moderados durante la tarde, acompañados de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, las precipitaciones podrían alcanzar una mayor intensidad y presentarse localmente fuertes en las regiones sur, suroccidental, central y oriental del país.

Este escenario mantiene la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas, crecidas de ríos y quebradas y movimientos de tierra, especialmente en lugares donde los suelos ya se encuentran saturados por las lluvias registradas previamente.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse pendiente de los boletines oficiales y atender cualquier instrucción emitida por los organismos de primera respuesta.

Ante el riesgo generado por las lluvias, Copeco pidió a las personas que viven en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes, deslaves y hundimientos tomar medidas preventivas y, cuando sea necesario, trasladarse hacia lugares seguros.

Las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, quebradas, vados ni riachuelos crecidos debido al peligro que representan las corrientes durante las lluvias. (FOTO: HRN)
Las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, quebradas, vados ni riachuelos crecidos debido al peligro que representan las corrientes durante las lluvias. (FOTO: HRN)

La institución hizo especial énfasis en las familias que residen cerca de ríos y quebradas, debido a que los niveles de estos cuerpos de agua pueden aumentar rápidamente durante períodos de lluvias intensas.

Copeco recomendó realizar evacuaciones preventivas cuando las condiciones representen una amenaza para la vida de las personas y seguir las indicaciones de las autoridades locales y de los cuerpos de socorro.

Además, se pidió evitar cualquier intento de atravesar ríos, quebradas, vados o riachuelos crecidos, incluso si aparentemente el nivel del agua permite el paso, debido a que la corriente puede aumentar de manera repentina.

Las autoridades también recomendaron a la población mantener despejados los sistemas de drenaje en sus viviendas y comunidades.

En ese sentido, se solicitó realizar limpieza de tragantes y alcantarillas para facilitar el flujo de las aguas lluvias y reducir la posibilidad de inundaciones repentinas, principalmente en las zonas urbanas.

Copeco mantiene vigilancia sobre los municipios afectados mientras continúan las lluvias y existe riesgo de nuevas crecidas de ríos y quebradas. (FOTO: El Heraldo)
Copeco mantiene vigilancia sobre los municipios afectados mientras continúan las lluvias y existe riesgo de nuevas crecidas de ríos y quebradas. (FOTO: El Heraldo)

La declaración de Alerta Amarilla permitirá mantener una vigilancia reforzada en los municipios afectados durante las próximas 72 horas, período durante el cual las autoridades evaluarán la evolución de las condiciones meteorológicas y los posibles efectos sobre la población.

Mientras tanto, Las Vegas y Santa Cruz de Yojoa concentran la atención debido a las inundaciones, el aumento de los niveles de ríos y quebradas y las evacuaciones registradas.

El resto de Santa Bárbara y Cortés permanecerá en Alerta Verde, aunque las autoridades advirtieron que la población debe mantenerse atenta ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

El llamado de Copeco es a priorizar la vida y actuar de manera preventiva, especialmente en comunidades ubicadas en zonas de riesgo. Las autoridades insistieron en que no se debe intentar cruzar corrientes de agua ni permanecer en sectores donde exista peligro de inundación, derrumbe o deslizamiento.

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