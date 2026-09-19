Nicaragua

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla asegura que “Nicaragua es una vergüenza” y hace comparaciones con Corea del Norte

La exmandataria advirtió que la falta de una respuesta regional ha permitido que el régimen de Daniel Ortega avance, según declaraciones brindadas durante una entrevista en Madrid

La expresidenta Laura Chinchilla sostuvo que la falta de presión internacional favorece la continuidad del régimen en Nicaragua./(EFE/ Cancillería De Paraguay)
La expresidenta Laura Chinchilla sostuvo que la falta de presión internacional favorece la continuidad del régimen en Nicaragua./(EFE/ Cancillería De Paraguay)
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La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla sostuvo que Nicaragua es “una vergüenza” y dijo que tenemos “una Corea del Norte en el corazón de las Américas”, al cuestionar la falta de una respuesta regional frente al régimen de Daniel Ortega. Las declaraciones fueron publicadas por el medio El Debate en una entrevista realizada en Madrid.

Chinchilla, presidenta del Club de Madrid, advirtió que el régimen nicaragüense constituye desde hace tiempo una amenaza para la estabilidad de Centroamérica y, de forma particular, para Costa Rica. “Siempre lo ha sido”, dijo al ser consultada por el riesgo que representa Daniel Ortega para su país.

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La exmandataria afirmó que los gobiernos centroamericanos han mostrado escasa reacción ante la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. Según planteó en la entrevista, Ortega “está a sus anchas” ante la actitud de los países de la región, con la posible excepción de Guatemala.

Respecto de los últimos comicios en Nicaragua, la expresidenta afirmó que tuvieron una participación mínima y que carecieron de competencia. “Todos los candidatos habían sido encarcelados o expulsados del país”, declaró en la entrevista difundida por El Debate.

Ejército Nicaragua
Laura Chinchilla advirtió que el régimen de Daniel Ortega representa una amenaza para la estabilidad de Centroamérica y para Costa Rica.

Para Chinchilla, la falta de presión internacional explica parte de la continuidad del régimen. Consideró que Washington emite señales “un poco confusas” y estimó que podría intensificar sus acciones después de sus elecciones legislativas, previstas para dentro de dos meses, según la entrevista.

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“Sí, Nicaragua es una vergüenza. En ese sentido tenemos implantada una Corea del Norte en el corazón de las Américas y lo hemos visto con una gran indiferencia”, manifestó.

Chinchilla mencionó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como una figura que podría favorecer medidas para restablecer condiciones democráticas y garantías de derechos humanos tanto en Cuba como en Nicaragua.

En relación con Venezuela, de acuerdo con El Debate, Chinchilla afirmó que la región dejó un vacío político tras años de crisis institucional, denuncias de fraude electoral y desplazamientos masivos. Aseguró que organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no consiguieron una respuesta efectiva.

Según dijo, Brasil y México tampoco reconocieron la magnitud de lo que ocurría en el país.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a urnas con el escudo de Nicaragua. Hay un micrófono y una multitud con puños y banderas en alto.
Laura Chinchilla cuestionó las últimas elecciones en Nicaragua y afirmó que los comicios bajo el régimen de Ortega tuvieron baja participación y sin competencia. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Chinchilla consideró que Venezuela está preparada para celebrar elecciones. Argumentó que la población demostró capacidad de organización y voluntad de participación pese a las dificultades políticas. También lamentó que la líder opositora María Corina Machado permanezca relegada de las estructuras de poder. “Su ausencia, y la de su gente, es una gran pérdida que podría generar un alto coste en el futuro”, expresó.

Chinchilla advirtió sobre la polarización y el debilitamiento multilateral

Según El Debate, la expresidenta costarricense también se refirió a la situación política de España y América Latina. Afirmó que la región perdió capacidad de influencia en los foros globales por su fragmentación interna, más que por una eventual falta de presencia española.

Sobre el escenario regional, sostuvo que América Latina atraviesa un ciclo electoral que dejó un mapa más inclinado hacia gobiernos de derecha y conservadores. A su juicio, esa coincidencia ideológica podría facilitar acuerdos dentro de organismos como la OEA.

Chinchilla vinculó el aumento de los conflictos internacionales con el debilitamiento del sistema multilateral. En el caso de la invasión de Ucrania, atribuyó a Rusia una “actitud beligerante arbitraria”. También señaló que España enfrenta una polarización política similar a la de otros países, lo que, según dijo, dificulta la toma de decisiones.

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