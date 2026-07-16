Boca se medirá con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el debut de Arruabarrena: hora, TV y formaciones

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Qué pasó entre Jude Bellingham y Valentín Barco antes del golpe del jugador inglés al terminar la semifinal de Argentina-Inglaterra Medios ingleses hicieron hincapié en una provocación del futbolista argentino como el motivo del golpe posterior. Según The Sun, FIFA podría tomar medidas contra el jugador del Real Madrid

La selección total: Argentina escribió otra página inmortal ante Inglaterra La Scaloneta volvió a emocionar a todos con un triunfo histórico y va por su segunda final del Mundo

Revelaron los diálogos íntimos que tuvo Lionel Messi con Scaloni, De Paul y Cuti Romero en cancha tras el histórico 2-1 sobre Inglaterra El 10 volvió a ser una pieza determinante de la selección argentina para quedarse con el pase a la final del Mundial, instancia en la que se medirá a España

Pocas veces en mi vida vi un equipo con tanta hambre de gloria La selección argentina tuvo otra actuación épica para dejar en el camino nada menos que Inglaterra. Y se viene la final frente a España