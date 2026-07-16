Deportes

Boca se medirá con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el debut de Arruabarrena: hora, TV y formaciones

El Xeneize contará con el estreno de su técnico: arrancará a las 21:45 en cancha de Newell’s

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Horarios del partido:

21:45 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20:45 Bolivia, Chile y Venezuela

19:45 Colombia, Ecuador y Perú

18:45 México

*Televisará TyC Sports para toda Argentina

17:30 hsHoy

El último refuerzo de Sarmiento de Junín: el arquero colombiano Iván Arboleda puso la firma la última semana.

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17:18 hsHoy

La lista de concentrados de Boca Juniors:

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16:14 hsHoy

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s, Rosario)

Hora: 21.45

Árbitro: Nazareno Arasa

Televisará: TyC Sports

16:05 hsHoy

El Xeneize y el Verde de Junín arrancan la actividad oficial del semestre:

Con el debut del Vasco Arruabarrena como entrenador, Boca intentará dar un paso más en la copa nacional sabiendo que está en vísperas del puntapié inicial del Clausura y también se le vendrán encima los playoffs de la Sudamericana ante O’Higgins de Chile. Los dirigidos por Facundo Sava intentarán dar el golpe en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s. Arrancará a las 21:45 con arbitraje de Nazareno Arasa (televisará TyC Sports).

16:03 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de Boca-Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina!

Previa Boca vs. Sarmiento de Junín

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