Malditos Nerds

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

El avance presenta una batalla por la sucesión alimentada por la codicia, la traición y el asesinato

Wife and Dog presenta su tráiler.
Guardar

Guy Ritchie presentó el primer tráiler de Wife and Dog, su nueva película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike y Anthony Hopkins. El cineasta británico escribe, dirige y produce esta historia sobre una violenta disputa dentro de una familia aristocrática, cuyo estreno en los cines está programado para el 19 de febrero de 2027.

Una sucesión marcada por la codicia

La trama sigue a los Fairbank, una familia perteneciente a la aristocracia británica cuyas relaciones internas quedan atravesadas por una batalla por la sucesión. Sus integrantes y asociados recurren a la traición, la violencia y el asesinato mientras intentan quedarse con el poder.

PUBLICIDAD

La sinopsis difundida para la película identifica la codicia como el motor central del conflicto. Detrás de la imagen pública de los Fairbank existe un grupo dispuesto a llegar a extremos sádicos para imponerse sobre sus rivales, incluso cuando estos forman parte de su propio círculo familiar.

El primer avance muestra personajes peligrosos, enfrentamientos físicos, armas y conversaciones tensas. Cumberbatch ocupa el centro de esas imágenes y aparece involucrado de manera directa en la violencia, lejos de funcionar como un simple observador de la disputa.

PUBLICIDAD

Las descripciones disponibles ubican a Wife and Dog entre dos géneros cercanos. La película ha sido presentada como una comedia negra ambientada en la aristocracia y como un thriller criminal centrado en una lucha por el poder. Esa combinación permite a Ritchie trabajar con asesinatos y traiciones sin abandonar los diálogos rápidos y el humor oscuro asociados con parte de su filmografía.

Un reparto alrededor de los Fairbank

Cumberbatch encabeza el elenco junto con Pike y Hopkins. El tráiler todavía no detalla la posición exacta de cada personaje dentro de la familia ni revela quién pretende controlar la sucesión, pero los tres actores quedan vinculados con el conflicto que amenaza a los Fairbank.

El reparto también incluye a James Norton, Cosmo Jarvis, Paddy Considine y Pip Torrens. La presencia de varios personajes alrededor de la familia amplía el número de posibles aliados y adversarios en una historia cuya sinopsis menciona de manera expresa a los asociados de los Fairbank.

Ritchie vuelve así a una estructura narrativa basada en grupos enfrentados, intereses cruzados y cambios de lealtad. El material promocional adelanta acción y giros de guion, aunque evita explicar quién inicia la disputa o qué integrante tiene el mejor derecho sobre la herencia.

La información revelada tampoco establece todavía si el relato tendrá un protagonista claramente heroico. El foco está colocado en la ambición colectiva y en los métodos que cada participante acepta utilizar para obtener la victoria. Para el público, esa reserva mantiene ocultas las alianzas y las traiciones que organizarán la película.

Wife and Dog (Captura de tráiler oficial)
Wife and Dog (Captura de tráiler oficial)

La intensa agenda de Guy Ritchie

Wife and Dog forma parte de un periodo de actividad constante para Ritchie. Desde 2021 dirigió seis películas, entre ellas En la zona gris, un thriller con Henry Cavill que llegó a los cines españoles en 2026.

Su trabajo reciente también incluye proyectos televisivos. Ritchie está detrás de Tierra de mafiosos y El joven Sherlock, además de The Gentlemen, la serie basada en su película de 2019. Para septiembre de 2026, esta última acababa de estrenar su segunda temporada en Netflix.

El director mantiene otra producción cinematográfica en posproducción: Viva La Madness, que vuelve a reunirlo con Jason Statham. La película continuará la historia de Crimen organizado y contará con Vinnie Jones, Jason Isaacs, Ben Foster, Camila Mendes, Jonny Lee Miller y Rauw Alejandro en su reparto.

Antes de ese proyecto, Wife and Dog llevará a Ritchie nuevamente a una trama de criminales, jerarquías y lealtades frágiles, esta vez dentro de una familia de la alta sociedad británica. La película se estrenará en los cines el 19 de febrero de 2027.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasGuy RitchieWife and DogBenedict Cumberbatch

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Engine Software prepara la adaptación para la consola de Nintendo, con funciones específicas de sus controles

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

La versión completa llegará a Steam con más de 150 mejoras y doblaje japonés

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

Final Fantasy Resonance estrena tráiler y confirma su demo en todas las plataformas

El JRPG ya puede probarse mediante una demo gratuita cuyo progreso se transferirá al juego completo

Final Fantasy Resonance estrena tráiler y confirma su demo en todas las plataformas

PRIMERAS IMPRESIONES | Control Resonant - En la frecuencia adecuada

Pasamos una semana con el nuevo juego de Remedy Entertainment y te contamos todo lo que podés esperar de la esperada secuela del fantástico Control de 2019

PRIMERAS IMPRESIONES | Control Resonant - En la frecuencia adecuada

‘Bloodstained: The Scarlet Engagement’ muestra su combate y retrasa su estreno a 2027

El metroidvania dirigido por Koji Igarashi mostró nuevos poderes, escenarios y enemigos durante el Tokyo Game Show 2026

‘Bloodstained: The Scarlet Engagement’ muestra su combate y retrasa su estreno a 2027

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lidera EE.UU. y ya es tercera en la taquilla mundial

REVIEW | Resident Evil: Noche Cero - Un reinicio de la franquicia con grandes resultados

Retrocultura Activa | Butacas eléctricas y esqueletos voladores: el marketing macabro de William Castle

Jessica Chastain acecha como un demonio en el nuevo tráiler de ‘La otra madre’

El nuevo tráiler de ‘Los Juegos del Hambre’ revela el pasado de Haymitch Abernathy

SERIES

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Netflix desarrollará una serie animada de ‘Diablo’ junto con Blizzard Entertainment

Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Rebecca Ferguson vuelve en la temporada 4 de ‘Silo’, que ya tiene fecha y tráiler