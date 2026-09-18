Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Wife and Dog presenta su tráiler.

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Guy Ritchie presentó el primer tráiler de Wife and Dog, su nueva película protagonizada por Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike y Anthony Hopkins. El cineasta británico escribe, dirige y produce esta historia sobre una violenta disputa dentro de una familia aristocrática, cuyo estreno en los cines está programado para el 19 de febrero de 2027.

Una sucesión marcada por la codicia

La trama sigue a los Fairbank, una familia perteneciente a la aristocracia británica cuyas relaciones internas quedan atravesadas por una batalla por la sucesión. Sus integrantes y asociados recurren a la traición, la violencia y el asesinato mientras intentan quedarse con el poder.

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La sinopsis difundida para la película identifica la codicia como el motor central del conflicto. Detrás de la imagen pública de los Fairbank existe un grupo dispuesto a llegar a extremos sádicos para imponerse sobre sus rivales, incluso cuando estos forman parte de su propio círculo familiar.

El primer avance muestra personajes peligrosos, enfrentamientos físicos, armas y conversaciones tensas. Cumberbatch ocupa el centro de esas imágenes y aparece involucrado de manera directa en la violencia, lejos de funcionar como un simple observador de la disputa.

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Las descripciones disponibles ubican a Wife and Dog entre dos géneros cercanos. La película ha sido presentada como una comedia negra ambientada en la aristocracia y como un thriller criminal centrado en una lucha por el poder. Esa combinación permite a Ritchie trabajar con asesinatos y traiciones sin abandonar los diálogos rápidos y el humor oscuro asociados con parte de su filmografía.

Un reparto alrededor de los Fairbank

Cumberbatch encabeza el elenco junto con Pike y Hopkins. El tráiler todavía no detalla la posición exacta de cada personaje dentro de la familia ni revela quién pretende controlar la sucesión, pero los tres actores quedan vinculados con el conflicto que amenaza a los Fairbank.

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El reparto también incluye a James Norton, Cosmo Jarvis, Paddy Considine y Pip Torrens. La presencia de varios personajes alrededor de la familia amplía el número de posibles aliados y adversarios en una historia cuya sinopsis menciona de manera expresa a los asociados de los Fairbank.

Ritchie vuelve así a una estructura narrativa basada en grupos enfrentados, intereses cruzados y cambios de lealtad. El material promocional adelanta acción y giros de guion, aunque evita explicar quién inicia la disputa o qué integrante tiene el mejor derecho sobre la herencia.

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La información revelada tampoco establece todavía si el relato tendrá un protagonista claramente heroico. El foco está colocado en la ambición colectiva y en los métodos que cada participante acepta utilizar para obtener la victoria. Para el público, esa reserva mantiene ocultas las alianzas y las traiciones que organizarán la película.

Wife and Dog (Captura de tráiler oficial)

La intensa agenda de Guy Ritchie

Wife and Dog forma parte de un periodo de actividad constante para Ritchie. Desde 2021 dirigió seis películas, entre ellas En la zona gris, un thriller con Henry Cavill que llegó a los cines españoles en 2026.

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Su trabajo reciente también incluye proyectos televisivos. Ritchie está detrás de Tierra de mafiosos y El joven Sherlock, además de The Gentlemen, la serie basada en su película de 2019. Para septiembre de 2026, esta última acababa de estrenar su segunda temporada en Netflix.

El director mantiene otra producción cinematográfica en posproducción: Viva La Madness, que vuelve a reunirlo con Jason Statham. La película continuará la historia de Crimen organizado y contará con Vinnie Jones, Jason Isaacs, Ben Foster, Camila Mendes, Jonny Lee Miller y Rauw Alejandro en su reparto.

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Antes de ese proyecto, Wife and Dog llevará a Ritchie nuevamente a una trama de criminales, jerarquías y lealtades frágiles, esta vez dentro de una familia de la alta sociedad británica. La película se estrenará en los cines el 19 de febrero de 2027.