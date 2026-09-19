Aeropuerto de Tocumen en Panamá eleva a 23 millones su proyección de pasajeros para 2026

Entre enero y agosto, el aeropuerto movilizó 15,855,759 viajeros, un 15% más que en igual período de 2025. Cortesía

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen elevó de 22 a 23 millones su proyección de pasajeros para 2026. El gerente general de la terminal, José Ruiz, explicó en una entrevista con el programa de radio Infoeconomía que el crecimiento del tráfico está obligando a acelerar las obras de ampliación y los cambios operativos. La previsión para 2030 es llegar a 30 millones de viajeros.

Entre enero y agosto, Tocumen movilizó 15,855,759 pasajeros, un 15% más que en el mismo período de 2025. Aunque el desempeño de estos meses respalda la revisión de la meta anual, Ruiz puso el acento en la capacidad disponible para atender la demanda durante los próximos años, antes de que concluyan los proyectos de expansión.

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Según el gerente, el aeropuerto llegará al límite de su capacidad en 2027 y operará por encima de ella en 2028. Ese año será especialmente exigente porque las diez nuevas puertas proyectadas para la Terminal 2 todavía no estarán listas. Para sostener las operaciones, Tocumen tendrá que recurrir con mayor frecuencia a las posiciones remotas.

En esas posiciones, los aviones estacionan alejados del edificio y los pasajeros se trasladan en autobús hasta la terminal o la aeronave.

Tocumen prevé utilizar con mayor frecuencia estas posiciones en 2028, cuando espera operar por encima de su capacidad. Tomada de la ATP

Ruiz señaló que este procedimiento cobrará importancia mientras se construyen las puertas adicionales. En un aeropuerto de conexiones como Tocumen, los tiempos entre vuelos son decisivos: un retraso de pocos minutos puede repercutir en otras operaciones.

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El crecimiento de Copa Airlines añadirá presión a la infraestructura. Ruiz indicó que la compañía solicitó pasar de seis a ocho bancos de conexiones a partir de marzo de 2027. Estos bancos agrupan llegadas y salidas en franjas horarias para facilitar los enlaces entre vuelos. Su ampliación exigirá más espacio y mayor agilidad para mover aeronaves y pasajeros.

Este año, Copa Airlines anunció la compra de 60 aeronaves, con las que proyecta elevar su flota a 200 aviones para 2034, el doble de los que opera actualmente.

La principal obra prevista es la expansión del Muelle Sur de la Terminal 2, con diez puertas nuevas y cinco posiciones remotas. El proyecto tiene un precio de referencia cercano a $209 millones. Tras la etapa de homologación, Tocumen esperaba recibir las propuestas a comienzos de octubre, de acuerdo con lo explicado por Ruiz durante la entrevista.

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La ampliación de las puertas irá acompañada por un proyecto en el campo de vuelo, cuya licitación está prevista para octubre y cuyo precio de referencia ronda los $98 millones. Los trabajos incluyen nuevas calles de rodaje y salidas rápidas para que los aviones puedan abandonar las pistas con mayor prontitud después de aterrizar

José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, explicó que las obras en el campo de vuelo y el rediseño del espacio aéreo buscan elevar la capacidad de 35 a cerca de 65 operaciones por hora. Archivo

Ruiz explicó que esas salidas permitirán reducir la congestión entre aeronaves que llegan, despegan o se dirigen a sus puertas. Tocumen cuenta con dos pistas cuyo uso, según el gerente, se ha equilibrado en los últimos años. El propósito de las obras es aprovecharlas con mayor eficiencia a medida que aumente el número de vuelos.

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Actualmente, Tocumen invierte más de $56 millones en la rehabilitación y el mantenimiento de ambas pistas, con el objetivo de prolongar la vida útil de esta infraestructura esencial para las operaciones del aeropuerto.

A ese proyecto se suma el rediseño del espacio aéreo a cargo de la Autoridad Aeronáutica Civil. Ruiz señaló que la combinación de estos cambios permitiría pasar de unas 35 a aproximadamente 65 operaciones por hora. La meta es facilitar, entre otros movimientos, aterrizajes por una pista y despegues por la otra de manera simultánea.

El gerente sostuvo que esa mayor capacidad operativa aplazaría durante varios años la necesidad de una tercera pista. Estimó en alrededor de $3,500 millones la inversión que requeriría construirla junto con una nueva terminal. Por ahora, Tocumen concentra sus recursos en ampliar y adaptar la infraestructura existente para responder al aumento del tráfico.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta movilizar 30 millones de pasajeros en 2030, mientras avanza en obras para ampliar su capacidad. (Cortesía: Panamá Prestige)

La Terminal 1 también forma parte del plan. Ruiz indicó que está en proceso de homologación una licitación con precio base cercano a $22 millones, para la cual se esperan propuestas en octubre. La intervención abarcará espacios visibles para los pasajeros, como los baños, y sistemas internos que requieren actualización, entre ellos las tuberías.

Los proyectos se desarrollarán mientras Tocumen continúa operando. Ruiz calculó que las principales obras tomarán alrededor de dos años, un período de construcción que coincidirá con una mayor demanda de vuelos.

En conjunto, el gerente situó en unos $500 millones las inversiones previstas para adecuar el aeropuerto. Afirmó que se financiarán con los recursos generados por Tocumen, sin sumar deuda para ejecutar ese paquete de obras. El reto inmediato será coordinar la construcción con las operaciones diarias antes de que la terminal alcance la sobrecapacidad prevista para 2028.

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