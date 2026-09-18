Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Tropico 7, de Gaming Minds Studios.

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Tropico 7 llegará a Nintendo Switch 2 el 28 de enero de 2027, el mismo día que sus versiones para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Kalypso Media y el estudio Gaming Minds Studios confirmaron que la adaptación para la consola de Nintendo estará a cargo de Engine Software y se publicará bajo el nombre Tropico 7 Special Edition.

Funciones específicas de Nintendo Switch 2

La versión para Nintendo Switch 2 está optimizada para jugar en modo portátil e incorporará controles de ratón mediante los Joy-Con 2. Esta función permite utilizar los mandos para mover un cursor, con el objetivo de ofrecer mayor precisión al colocar edificios, diseñar zonas urbanas y administrar los recursos de cada isla.

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El juego también será compatible con GameChat, la herramienta de comunicación de Nintendo Switch 2. Los usuarios podrán emplearla para conversar por voz con sus amigos o compartir la pantalla mientras juegan. Se trata de funciones propias de la consola que no forman parte de la estructura básica anunciada para el resto de las plataformas.

La propuesta conservará la mezcla habitual de construcción de ciudades, gestión económica y decisiones políticas. Los jugadores deberán equilibrar la producción, la satisfacción de los habitantes y las relaciones con las distintas facciones, mientras mantienen a su gobierno en el poder.

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Kalypso Media presentó esta edición como una adaptación diseñada específicamente para el hardware portátil. El port tendrá todo el contenido anunciado para el lanzamiento general, aunque todavía no se detallaron posibles diferencias de rendimiento, resolución o cantidad de habitantes respecto de las versiones para otras plataformas.

Campaña, terraformación y política interna

La campaña estará dividida en cinco mapas y volverá a estar protagonizada por El Presidente y Penultimo. A ellos se sumará una nueva antagonista llamada Victoria Guerra, quien ocupará el papel de principal rival durante la historia.

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Fuera de la campaña habrá diez escenarios adicionales, más de 20 mapas para el modo libre y un generador de mapas aleatorios. Los archipiélagos incluirán las islas más grandes creadas hasta ahora para la serie, lo que ampliará el espacio disponible para construir ciudades, industrias, instalaciones militares y centros turísticos.

Una de las principales incorporaciones será la terraformación, una mecánica que permite modificar directamente el terreno. Los jugadores podrán eliminar montañas, crear playas, desviar ríos, levantar nuevas superficies de tierra e incluso formar islas. Estas herramientas permitirán adaptar el mapa a las necesidades de cada proyecto en lugar de limitar la construcción a la geografía inicial.

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El Consejo también fue rediseñado. Los líderes de las facciones acudirán a las reuniones del gobierno para presentar sus demandas, y El Presidente podrá negociar con ellos, manipularlos o ignorarlos. Este sistema estará conectado con las elecciones, los discursos electorales y los decretos disponibles según la situación política del país.

La colocación de edificios tendrá efectos de sinergia: determinadas estructuras producirán mejores resultados cuando estén ubicadas cerca de otras instalaciones compatibles. También será posible crear parques de tamaño personalizable para ocupar terrenos vacíos y aumentar la satisfacción de los ciudadanos.

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El sistema militar recibirá cambios para ofrecer control más directo sobre las unidades durante enfrentamientos contra rebeldes o amenazas extranjeras. El juego incluirá, además, opciones para modificar la apariencia de El Presidente y su palacio, junto con decisiones relacionadas con política exterior y el traslado de monumentos para aprovechar sus beneficios.

Tropico 7, de Gaming Minds Studios.

Edición física y antecedentes en Nintendo

Engine Software cuenta con experiencia previa adaptando juegos para consolas de Nintendo. El estudio trabajó en el port de Ni no Kuni: La ira de la Bruja Blanca para Nintendo Switch, mientras que Tropico 6 llegó a la primera consola híbrida en 2020.

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La nueva entrega también se incorporará al catálogo de juegos de gestión anunciados para Nintendo Switch 2, donde figura LEGO Skylines. En PC, Tropico 7 tendrá versiones para Steam, Epic Games Store y Microsoft Store, todas previstas para la misma fecha del 28 de enero de 2027. Kalypso Media todavía no informó el precio de Tropico 7 Special Edition.