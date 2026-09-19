Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Dulces Magnolias cierra su historia después de cinco temporadas en Netflix, sin una despedida planificada para sus personajes. (Netflix)

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Netflix canceló la serie Dulces Magnolias después de cinco temporadas, según informó Deadline el 18 de septiembre. La decisión, anunciada sorpresivamente, deja sin resolución varios de los arcos narrativos centrales de la trama y coincide con la luz verde a un nuevo proyecto de la creadora del show, Sheryl J. Anderson, junto a la protagonista JoAnna Garcia Swisher.

Dulces Magnolias, adaptación de las novelas de Sherryl Woods, se estrenó en 2020 y siguió la vida de tres amigas de la infancia en el pueblo ficticio de Serenity, en Carolina del Sur.

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Maddie debía enfrentar la separación de su esposo tras descubrir que él mantenía una relación con una mujer más joven, mientras se dedicaba a su rol de madre en una familia numerosa. Dana Sue, por su parte, asumía el desafío de la maternidad en solitario mientras intentaba consolidarse como cocinera, y Helen, abogada soltera sin hijos, proponía a sus amigas abrir juntas un spa.

Netflix no había habilitado una sala de guionistas para una posible sexta temporada antes del estreno de la quinta. (Netflix)

El reparto principal estuvo encabezado por Swisher en el papel de Maddie, Brooke Elliott como Dana Sue y Heather Headley como Helen. La serie acumuló 100 millones de visualizaciones desde su estreno y apareció catorce veces en el top 10 semanal global de Netflix, en más de 60 países. Con el paso del tiempo, llegó a ser una producción favorita de la plataforma.

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Un proyecto paralelo le restó terreno a la renovación

La quinta temporada, estrenada el 11 de junio, registró 2,8 millones de visualizaciones en su semana de estreno, lo que representó una caída del 30% respecto de la temporada anterior. Sin embargo, ese descenso no fue el único factor detrás de la cancelación.

Deadline reveló que Netflix tenía en desarrollo interno, y en fase avanzada, la nueva serie de Anderson y Swisher, lo cual convirtió la decisión en una disyuntiva directa: renovar Dulces Magnolias por una sexta y última temporada, o dar luz verde al nuevo proyecto y que sus creadoras volcaran su atención hacia él. La plataforma optó por la segunda alternativa.

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El desarrollo simultáneo de un nuevo proyecto terminó por inclinar la balanza en contra de una sexta temporada (Netflix © 2023)

Ese cruce de prioridades explica, en parte, por qué Netflix tampoco había autorizado previamente una sala de guionistas para trabajar en una eventual sexta temporada, un paso que suele dar de manera anticipada con sus producciones consolidadas.

La determinación final se produjo apenas horas antes de hacerse pública. Los contratos del elenco vencían el jueves 17 de septiembre por la noche, el mismo momento en que Netflix aprobó formalmente el nuevo proyecto de Anderson y Swisher. La cancelación de Dulces Magnolias se confirmó al día siguiente.

Tras conocerse la noticia, el equipo de guionistas publicó un mensaje de despedida en la cuenta oficial de Instagram del programa: “Todas las grandes aventuras deben terminar en algún momento. Y aquí, queridos amigos, es donde termina la nuestra. Dulces Magnolias está ahora completa con cinco temporadas en Netflix”.

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Varios arcos narrativos quedaron sin cierre

La cancelación impide resolver tramas que Anderson había anticipado para una sexta temporada, según reveló a Us Weekly. Entre ellas, la posible reconciliación entre Annie y Ty, personaje interpretado por Carson Rowland, quien había dejado el elenco. “Es una línea narrativa realmente interesante que atraviesa toda la temporada. Aunque no vemos a Ty, sigue muy presente en la vida de Annie”, explicó la showrunner a Us Weekly previamente, y agregó que la puerta para un reencuentro estaba “abierta”.

Noreen y Jeremy se perfilaban hacia un compromiso que no llegó a plasmarse en pantalla. (Netflix)

También quedaron pendientes el nuevo romance de Dana Sue con un personaje llamado Clarke tras su separación de Ronnie, el crecimiento familiar de Helen y Erik a través de la acogida de menores, y un posible compromiso entre Noreen y Jeremy. Sobre estos últimos, Anderson había dicho: “Amamos verlos juntos, porque hay una dulzura y una delicadeza entre los dos que se destaca más que la dinámica de las otras parejas”.

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La identidad de la autora del blog de chismes del pueblo, un misterio recurrente en la trama, tampoco llegó a revelarse.

De qué tratará ‘Ladies of the House’

El proyecto que terminó por inclinar la balanza es Ladies of the House, una nueva serie dramática creada por Anderson, quien volverá a ejercer como showrunner, con JoAnna Garcia Swisher como productora ejecutiva y en negociaciones para protagonizarla. Está basado en la novela homónima de Lauren Edmondson y constituye una versión libre de Sentido y sensibilidad, ambientada en Georgetown, Estados Unidos.

JoAnna Garcia Swisher ahora trabajará en la serie "Ladies of the House", una versión moderna de Sentido y Sensibilidad (Netflix)

La trama sigue a la esposa y las dos hijas adultas de un carismático dueño de una bodega vitivinícola que muere de forma repentina. Las tres mujeres deben enfrentar sus conflictos personales para sostener el negocio familiar, según la sinopsis oficial.

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