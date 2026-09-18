‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Trails in the Sky 2nd Chapter, de Nihon Falcom

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Trails in the Sky 2nd Chapter, el remake desarrollado por Nihon Falcom, se estrenó el 17 de septiembre de 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. El JRPG llegó con algunas de las calificaciones más altas del año: su versión de PS5 alcanzó un promedio de 92 en Metacritic, mientras que el promedio general registrado en OpenCritic fue de 91.

Las notas y por qué pueden cambiar

Al momento de uno de los relevamientos publicados durante el lanzamiento, Metacritic reunía 28 reseñas entre todas las versiones. La edición de PlayStation 5, la más analizada con 13 críticas, tenía una media de 92 y aparecía por encima de lanzamientos como Resident Evil: Requiem, Pokémon Pokopia y Forza Horizon 6.

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Las cifras no son definitivas. Otro registro posterior ubicó al juego con 91 puntos y en el segundo puesto de 2026, empatado con Big Walk. En esa actualización, el primer lugar pertenecía a Sektori, publicado este año en Nintendo Switch 2, aunque su lanzamiento original corresponde a 2025.

La diferencia entre ambos registros responde al momento en que se consultó Metacritic. Los promedios pueden subir o bajar cuando se incorporan nuevos análisis, algo especialmente relevante durante una semana con varios estrenos. El número de reseñas disponible todavía era limitado y muchos medios no habían publicado su evaluación.

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OpenCritic emplea otro método: combina las críticas de todas las plataformas, mientras que Metacritic presenta promedios separados y suele tomar como referencia la versión con más análisis. Allí, Trails in the Sky 2nd Chapter obtuvo 91 y compartió el primer puesto anual con Mina the Hollower y Forza Horizon 6. Las versiones no mostraban diferencias importantes en su recepción.

Qué ofrece el remake de Nihon Falcom

Trails in the Sky 2nd Chapter reconstruye The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, un RPG japonés clásico publicado hace cerca de dos décadas. JRPG es la abreviatura utilizada para los juegos de rol desarrollados en Japón o inspirados en sus estructuras narrativas y sistemas de combate.

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Las reseñas destacan las opciones de comodidad incorporadas al remake. Se trata de funciones diseñadas para agilizar el recorrido y reducir tareas repetitivas, manteniendo la estructura central de la obra original. Nihon Falcom también agregó contenido y renovó el apartado gráfico, pero evitó modificar de manera profunda el combate, uno de los elementos que los análisis consideraron que no necesitaba una reconstrucción completa.

El proyecto reutiliza la base técnica y jugable de Trails in the Sky 1st Chapter, cuyo remake obtuvo una media de 87 entre la crítica y los usuarios durante 2025. La segunda entrega mejora esa calificación y continúa directamente los acontecimientos del capítulo anterior, por lo que está pensada como una secuela inmediata y no como una historia independiente.

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La edición internacional incluye textos en español. Ese dato facilita el acceso a una aventura con una carga narrativa extensa, numerosos diálogos y términos propios de su mundo de fantasía. En PC, el juego se distribuye mediante Steam.

Trails in the Sky 2nd Chapter

La búsqueda de Joshua y los futuros remakes

La historia comienza después del desenlace del primer capítulo. Joshua revela información sobre su pasado, se despide de Estelle Bright y desaparece. Estelle emprende entonces un viaje por el reino de Liberl, acompañada por la armónica de Joshua, para descubrir dónde se encuentra y conocer la verdad detrás de su partida.

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Durante esa búsqueda entra en escena Ouroboros, una organización secreta cuyos planes amenazan con llevar el caos a Liberl. El conflicto retoma relaciones, revelaciones y hechos del juego anterior, otra razón por la que se recomienda jugar primero Trails in the Sky 1st Chapter.

La recepción de los dos remakes amplió el alcance de una serie que durante años estuvo dirigida principalmente a seguidores habituales del género. Nihon Falcom indicó que espera “seguir haciendo este tipo de remakes durante un buen tiempo”. La declaración abre la posibilidad de una adaptación de la tercera entrega, aunque el estudio todavía no anunció formalmente ese proyecto.

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Trails in the Sky 2nd Chapter ya está disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, con textos en español.