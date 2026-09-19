Deportes

A la espera de River-Huracán, así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

Independiente Rivadavia es el equipo con más puntos ganados en 2026, mientras que Boca Juniors y River Plate dan pelea para acercarse a los puestos de vanguardia

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana. EFE/ Nathalia Aguilar POOL
En las próximas semanas se definirán los clasificados a las copas internacionales del próximo año (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar)
Guardar

La décima fecha del Torneo Clausura inició este viernes con el empate 2-2 entre Defensa y Justicia y Central Córdoba en Santiago del Estero y el triunfo clave de Racing ante Sarmiento de Junín por 3 a 1. El sábado, la jornada arrancó con dos empates: el 2-2 entre Gimnasia y Banfield en La Plata y un 0-0 en Mendoza entre el Lobo y Riestra.

El campeonato argentino empieza a entrar en su fase de definición porque restan siete jornadas para conocer cuáles serán la mayoría de los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027, sumado a confirmarse los dos equipos que bajarán a la Primera B Nacional.

PUBLICIDAD

Cabe remarcar que de acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Libertadores 2027 accederán los campeones del Torneo Apertura (Belgrano) y Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que ocupan Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez.

En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca Juniors, Rosario Central, River Plate, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata e Instituto.

En la zona baja de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

CENTRAL CÓRDOBA 2-2 DEFENSA Y JUSTICIA

RACING 3-1 SARMIENTO DE JUNÍN

Sábado 19 de septiembre

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 2-2 BANFIELD

GIMNASIA DE MENDOZA 0-0 DEPORTIVO RIESTRA

EN JUEGO - UNIÓN VS INDEPENDIENTE

19:00 - River Plate vs. Huracán

21:15 - Instituto vs. Talleres de Córdoba

Domingo 20 de septiembre

14:45 - San Lorenzo vs. Boca Juniors

17:00 - Rosario Central vs. Argentinos Juniors

17:00 - Platense vs. Newell’s

19:15 - Belgrano vs. Estudiantes (Río Cuarto)

21:30 - Vélez vs. Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

14:30 - Aldosivi vs. Atlético Tucumán

19:00 - Barracas Central vs. Independiente Rivadavia

21:15 - Lanús vs. Estudiantes de La Plata

Temas Relacionados

Torneo ClausuraLiga Profesional de FútbolCentral Córdoba de Santiago del EsteroDefensa y JusticiaRacingBoca JuniorsIndependienteRiver PlateSan LorenzoIndependiente Rivadavia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

El Lobo igualó con el Malevo y no pudo alcanzar la cima en su zona. En La Plata, su homónimo también dejó escapar puntos ante Banfield. Luego, La Gloria cerrará la jornada del sábado ante La T

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

Un guardia de la prisión reveló la escalofriante frase que habría dicho uno de los principales acusados de asesinar al ex Puma Federico Martín Aramburu

Un agente penitenciario de la prisión Fleury-Mérogis declaró que oyó Loïk Le Priol referirse a “las últimas cuatro balas” que disparó contra el deportista argentino

Un guardia de la prisión reveló la escalofriante frase que habría dicho uno de los principales acusados de asesinar al ex Puma Federico Martín Aramburu

Copa Davis: Argentina le ganó los dos primeros puntos a Turquía y buscará cerrar la serie este domingo con el dobles

A pura solidez, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron sus respectivos partidos de singles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni intentarán darle el punto decisivo al equipo nacional

Copa Davis: Argentina le ganó los dos primeros puntos a Turquía y buscará cerrar la serie este domingo con el dobles

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Lautaro Martínez, otra vez el héroe de Inter: anotó dos goles para empatarle a la Roma de los argentinos y alcanzar la cima

En un duelo repleto de jugadores de la selección argentina, el Toro se despachó con dos tantos para igualar el partido que puso en juego la punta de la Serie A

Lautaro Martínez, otra vez el héroe de Inter: anotó dos goles para empatarle a la Roma de los argentinos y alcanzar la cima

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla asegura que “Nicaragua es una vergüenza” y hace comparaciones con Corea del Norte

Río Las Vacas teñido de rojo en Guatemala: suspenden a empresa y activan peritajes para determinar responsabilidad

Envían a juicio a un exministro de Obras Públicas por presunto acto de peculado en El Salvador

Aeropuerto de Tocumen en Panamá eleva a 23 millones su proyección de pasajeros para 2026