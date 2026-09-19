A la espera de River-Huracán, así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

En las próximas semanas se definirán los clasificados a las copas internacionales del próximo año (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar)

Guardar

La décima fecha del Torneo Clausura inició este viernes con el empate 2-2 entre Defensa y Justicia y Central Córdoba en Santiago del Estero y el triunfo clave de Racing ante Sarmiento de Junín por 3 a 1. El sábado, la jornada arrancó con dos empates: el 2-2 entre Gimnasia y Banfield en La Plata y un 0-0 en Mendoza entre el Lobo y Riestra.

El campeonato argentino empieza a entrar en su fase de definición porque restan siete jornadas para conocer cuáles serán la mayoría de los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027, sumado a confirmarse los dos equipos que bajarán a la Primera B Nacional.

PUBLICIDAD

Cabe remarcar que de acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Libertadores 2027 accederán los campeones del Torneo Apertura (Belgrano) y Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que ocupan Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez.

En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca Juniors, Rosario Central, River Plate, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata e Instituto.

En la zona baja de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

CENTRAL CÓRDOBA 2-2 DEFENSA Y JUSTICIA

RACING 3-1 SARMIENTO DE JUNÍN

Sábado 19 de septiembre

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 2-2 BANFIELD

GIMNASIA DE MENDOZA 0-0 DEPORTIVO RIESTRA

EN JUEGO - UNIÓN VS INDEPENDIENTE

19:00 - River Plate vs. Huracán

21:15 - Instituto vs. Talleres de Córdoba

Domingo 20 de septiembre

14:45 - San Lorenzo vs. Boca Juniors

17:00 - Rosario Central vs. Argentinos Juniors

17:00 - Platense vs. Newell’s

19:15 - Belgrano vs. Estudiantes (Río Cuarto)

21:30 - Vélez vs. Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

14:30 - Aldosivi vs. Atlético Tucumán

19:00 - Barracas Central vs. Independiente Rivadavia

21:15 - Lanús vs. Estudiantes de La Plata