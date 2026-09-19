Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Matthew McConaughey y Woody Harrelson protagonizan la nueva serie de comedia "Casi hermanos", basada en un rumor sobre sus familias (Apple Tv )

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Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían tener en común algo más que una amistad de décadas y una exitosa historia profesional. Una vieja teoría sostiene que ambos serían medio hermanos, una posibilidad que los actores todavía no han confirmado mediante una prueba de ADN. Mientras Harrelson quiere salir de dudas, McConaughey continúa esquivando el examen, aunque admite que podría terminar aceptándolo.

La especulación volvió a cobrar protagonismo por el próximo estreno de Brothers (Casi hermanos), la serie de Apple TV+ en la que los dos actores interpretan versiones ficticias de sí mismos. En la producción, la posibilidad de que compartan padre se convierte en el punto de partida de una historia familiar que llevará a los personajes a investigar ese supuesto vínculo.

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Durante la premiere de la serie en Los Ángeles, The Hollywood Reporter preguntó a los actores si alguna vez se someterían a una prueba genética para resolver la incógnita.

Woody Harrelson asegura estar convencido de que Matthew McConaughey podría ser su mediohermano.(Apple Tv+)

“Estuve queriendo hacerlo, pero él se niega”, respondió Harrelson. McConaughey matizó las palabras de su colega y dijo que no está totalmente descartado: “Probablemente terminaré haciéndolo”.

Sin embargo, el actor de Interstellar explicó por qué no parece tener prisa por conocer el resultado. “Si es verdad, tengo mucho que asimilar. Si no es verdad, él tendrá mucho que asimilar. No será tan divertido estar juntos”, comentó.

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Harrelson reconoció que la posibilidad de descubrir que no existe un parentesco también le afectaría. “Voy a estar muy triste durante un tiempo si no es verdad”, afirmó.

“Sigamos planteando esta idea, porque no quiero que él se decepcione”, expresó Matthew.

Brothers presenta una versión ficticia de la teoría que durante años ha rodeado la amistad entre McConaughey y Harrelson (REUTERS/Aude Guerrucci)

“No creo que eso vaya a ser un problema porque creo que somos hermanos”, insistió el actor de Los juegos del Hambre. McConaughey cerró el intercambio con una frase que resume las posiciones de ambos: “Él está completamente convencido, yo no. Ahí lo tienen”

¿Qué podría unirlos como hermanos biológicos?

La hipótesis se remonta a una conversación familiar ocurrida años atrás. La madre de McConaughey reveló que había tenido una relación con Charles Harrelson, el padre de Woody, antes del nacimiento del actor.

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De acuerdo con Woody, el encuentro habría ocurrido durante el segundo divorcio de sus padres, quienes estuvieron casados tres veces. Ese momento coincidiría además con la época aproximada en que Matthew fue concebido.

Una prueba de ADN podría resolver una incógnita que ambos han discutido públicamente en distintas ocasiones. (Apple Tv+)

“Créeme. Por la forma en que ella lo dijo, no había ninguna duda. Además, ellos se juntaron durante el segundo divorcio de sus padres (...) cuando ella estaba con Charlie, que también fue justo cuando este muchacho fue concebido”, explicó Harrelson a E! News.

McConaughey, sin embargo, no comparte esa seguridad. Según contó a E! News, considera que su madre pudo estar jugándole una broma pesada a Woody con aquella revelación.

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La teoría llega a Apple TV+

Mientras los actores mantienen pendiente la prueba que podría resolver la incógnita, Brothers convierte esa misma posibilidad en una historia de ficción.

La serie presenta a McConaughey y Harrelson como versiones de ellos mismos que descubren un secreto familiar: podrían ser hermanos. La trama comienza después de que la boda de la hija de Harrelson termina en desastre y él se instala en la casa de McConaughey. A partir de allí, ambos se enfrentan a la posibilidad de compartir padre y a las consecuencias que tendría esa revelación.

Mientras Harrelson quiere conocer la verdad, McConaughey prefiere mantener por ahora la incógnita (REUTERS/Eduardo Munoz)

El showrunner Lee Eisenberg aclaró a The Hollywood Reporter que la producción “no pretende ser un documental” y que los actores tomaron ciertas libertades para exagerar sus propias personalidades.

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Asimismo, el creador admitió que cambia frecuentemente de opinión sobre la posibilidad de que sean hermanos en la vida real. Lo que sí es cierto es que le resultó “un poco inquietante” la semejanza que encontró al observar fotografías de ambos cuando eran niños.

Brothers tendrá ocho episodios y estrenará sus dos primeros capítulos el 23 de septiembre en Apple TV+. Después, la plataforma lanzará un episodio cada miércoles hasta el 4 de noviembre.