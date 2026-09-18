Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

Harry Kane recordó su enfrentamiento contra Argentina y su charla con Lionel Messi (AP Foto/Erik S. Lesser)

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Harry Kane recordó la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial y contó que abrazó a Lionel Messi al final del partido para desearle suerte en la final. El delantero inglés definió aquella caída como un momento duro, aunque remarcó el respeto que siente por el capitán argentino y por su trayectoria.

En una entrevista con el diario español Marca, el atacante se refirió al cruce que dejó a Inglaterra fuera de la competencia. Kane admitió que la derrota le resultó difícil de asimilar por la instancia y la forma en que se produjo, pero explicó que intentó conservar una actitud respetuosa después del encuentro. Los Tres Leones comenzaron arriba en el marcador mediante un tanto de Anthony Gordo, pero los dirigidos por Lionel Scaloni lograron dar vuelta el marcador y sellar su boleto a la definición de la Copa del Mundo a poco para el final mediante los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera”, afirmó Harry Kane. “Pero tengo muchísimo respeto por Messi. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen”.

El delantero explicó que tuvo pocos contactos personales con el futbolista argentino, aunque destacó la impresión que le dejó en esos encuentros. “Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que ésa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, señaló.

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La escena posterior a la semifinal quedó como uno de los recuerdos centrales de Kane sobre aquel partido. Mientras Argentina celebraba el pase a la definición, el goleador inglés se acercó a Messi y le transmitió un mensaje que reflejó el reconocimiento entre dos figuras de distintas generaciones.

Harry Kane explicó qué le dijo a Lionel Messi tras la semifinal ante Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

“De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final”, relató Kane. “No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”, añadió.

El capitán de Inglaterra sostuvo que la frustración no modificó su valoración sobre el rival. Según explicó, procuró afrontar la derrota sin gestos que opacaran la victoria argentina. “Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo”, dijo.

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También vinculó esa reacción con la admiración que siente por el recorrido de Messi. “Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”, completó el delantero.

La entrevista también abordó la temporada 2025/26 de Kane, quien afirmó que atravesó el mejor curso de su vida profesional a partir de sus resultados con Bayern e Inglaterra. El atacante marcó 73 goles en 65 partidos, una cifra que lo instaló entre los candidatos al Balón de Oro.

El inglés evitó presentar ese registro como un argumento definitivo para obtener el premio individual. “Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida”, sostuvo.

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Kane aceptó, de todos modos, que la marca adquirió una dimensión especial. “Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, tras los 82 en 69 de la temporada 2011-2012 de Leo Messi, habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello”, expresó.

El delantero atribuyó buena parte de esa producción a sus compañeros y al entorno que lo acompañó durante el año. “Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible”, afirmó. “Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es pasado. Ahora estoy centrado en esta y tengo ganas de ver qué más puedo hacer”, explicó. Kane consideró que el debate se extenderá hasta octubre, cuando se entregue el galardón, aunque afirmó que su prioridad está puesta en las competencias que tiene por delante. Entre los principales aspirantes al premio se encuentran el español Lamine Yamal de Barcelona, los franceses Kylian Mbappé (Real Madrid) y Osumane Dembélé (PSG) y el argentino Lionel Messi (Inter Miami).

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La edición 2026 del Balón de Oro tendrá un componente particular para el goleador: se celebrará en Londres, su ciudad natal. El futbolista reconoció que esa circunstancia le genera expectativa, aunque evitó proyectar un resultado.

“Sí, mucha gente me lo ha dicho y quizá sea un buen presagio”, comentó. “Por supuesto, que sea en mi ciudad natal lo haría todavía más especial. Así que sí, es una sensación extraña que se celebre allí este año. Tendremos que esperar y ver qué pasa”.

El delantero también se refirió a la posibilidad de conquistar una tercera Bota de Oro, un logro que lo ubicaría en un grupo reducido. Sólo Messi, con seis, y Cristiano Ronaldo, con cuatro, lograron más de dos premios como máximos artilleros de las ligas europeas.

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Para Kane, la comparación con ambos no implica una meta aislada de los objetivos colectivos. “Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación. Son dos de los mejores de la historia. Formar parte de esa conversación ya es algo especial”, afirmó.

El inglés recordó que su función como centrodelantero está asociada al gol, aunque señaló que los reconocimientos individuales llegan como consecuencia del rendimiento del equipo. “La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo”, explicó.