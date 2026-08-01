River Plate hizo oficial la contratación de Tobías Andrada como su séptimo refuerzo en el mercado: el monto de la operación

Tobías Andrada se convirtió en el séptimo refuerzo de River (@_tobiandrada)

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River Plate confirmó de manera oficial la contratación de su séptimo refuerzo en el mercado de pases: Tobías Andrada ya firmó su contrato y se convirtió en nuevo futbolista del Millonario. Luego de superar la revisión médica en la mañana, el mediocampista ofensivo selló su pase en el Estadio Monumental. El volante de 19 años, procedente de Vélez Sarsfield, cerró su vínculo y quedó a disposición del entrenador Eduardo Coudet.

En las primeras horas del viernes, Andrada se presentó en la Clínica Rossi para completar los estudios previos a la firma. Después se dirigió a las oficinas del Monumental para formalizar un vínculo que se extenderá por las próximas temporadas.

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“Este viernes 31 de julio, junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, el mediocampista firmó su contrato con la Institución hasta el 31 de diciembre de 2030. El jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, comunicó el Millonario en sus redes sociales.

River Plate confirmó el fichaje de Tobías Andrada en sus redes sociales

El juvenil llega con 36 partidos en Primera, tres goles y una asistencia, números que lo convierten en una apuesta de presente inmediato en una zona donde River necesita variantes. Según pudo saber Infobae, River desembolsará alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha del jugador, con la posibilidad de adquirir otro 20% en una etapa posterior si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

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La llegada de Andrada responde a una necesidad concreta del plantel: sumar un volante con recorrido, cambio de ritmo y capacidad para ocupar más de una función. River cuenta hoy con seis mediocampistas y cuatro de ellos tienen perfiles parecidos: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva y Mauro Arambarri, mientras que Juan Cruz Meza y Tomás Galván aportan más presencia cerca del área rival. El propio Coudet había pedido “tres o cuatro” incorporaciones más para afrontar lo que viene.

En ese contexto, el club aceleró sobre el cierre del mercado, con la posibilidad adicional de seguir incorporando si se producen transferencias al exterior desde el 1 de agosto. Andrada puede desempeñarse como volante interno, de marca o abierto sobre la derecha. El nuevo refuerzo nació en Villa Luzuriaga y, aunque su posición natural es la de un 8 o volante por la derecha, también puede jugar más pegado a la banda y con mayor proyección ofensiva.

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Tras la contratación de Tobías Andrada, River abrochó siete incorporaciones en el mercado de pases. La contratación más destacada fue la de Ángel Correa, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México: arribó a cambio de 15 millones de dólares, cifra récord para la gestión actual. A este se sumaron Nicolás Otamendi, defensor central con reciente participación en la final del Mundial 2026, y los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. La ofensiva se potenció con el regreso del colombiano Rafael Santos Borré y el retorno del delantero Lucas Beltrán.

River no se baja del mercado de pases tras la confirmación de Andrada, aunque primero deberá vender al exterior para conseguir un cupo para realizar una incorporación. Uno de los grandes objetivos es la llegada de Francisco Ortega para reforzar el lateral izquierdo. La negociación con el Olympiacos de Grecia se encuentra en una etapa avanzada y la operación podría rondar los 6 millones de euros. La situación más compleja está en un volante creativo: el panorama por Esequiel Barco es adverso y Real Madrid no pretende ceder a Franco Mastantuono fuera de Europa.

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*La revisión médica de Tobías Andrada en la mañana del viernes

En River no descartan que Andrada pueda ser convocado para el partido de este domingo frente a Rosario Central en el Monumental. La posibilidad se apoya en que el futbolista venía trabajando con regularidad en Vélez y disputó 88 minutos en la primera fecha ante Instituto, encuentro en el que además dio una asistencia a Manuel Lanzini.

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Ese antecedente alimenta la chance de una adaptación acelerada, como ocurrió con Ángel Correa, que debutó menos de 48 horas después de haber llegado desde México. La decisión final dependerá de cómo responda en sus primeros movimientos bajo las órdenes del cuerpo técnico. El contexto en el que aterriza no es favorable. River atraviesa una etapa de malos resultados —eliminación de Copa Argentina y dos caídas en el arranque del Torneo Clausura—, rendimientos bajos y tensión interna por los jugadores apartados del plantel que se entrenan en el predio de Cantilo.

En el presente mercado de pases, River resolvió la salida de 14 futbolistas. Entre los nombres más relevantes se encuentran el defensor chileno Paulo Díaz, quien firmó con Atlanta United tras rescindir su contrato, y el mediocampista Maximiliano Meza, que acordó su llegada a Independiente.

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Además, se sumaron el marcador central Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Alex Woiski (acaba de rescindir su contrato), Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencin y Kevin Castaño. La lista de bajas incluye también al colombiano Juan Fernando Quintero, que rescindió contrato, y al arquero Franco Armani, quien regresó a Atlético Nacional.

Tobías Andrada vistió la camiseta de la selección argentina en las divisiones juveniles (@_tobiandrada)