Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

Pocas historias de la vida real tienen la fuerza, el drama y el triunfo para merecer una adaptación en el cine, pero la de Marileidy Paulino es una de ellas. Con el estreno del largometraje "Marileidy" programado para este 22 de octubre (Cortesía: Marileidy Paulino).

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El 2026 quedará grabado en los libros de historia deportiva y cultural de la República Dominicana como el año en que Marileidy Paulino no solo dominó el atletismo mundial con una superioridad incontestable, sino que también inmortalizó su legado en el séptimo arte.

La reina de los 400 metros planos ha convertido cada una de sus zancadas en inspiración pura, y ahora, el público dominicano se prepara para revivir la fascinante travesía de su vida en las salas de cine con el esperado estreno de la película de ficción inspirada en hechos reales, titulada simplemente “Marileidy”.

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El estreno cinematográfico de Paulino no llega de manera aislada; se produce en el marco de una de las campañas más dominantes y espectaculares jamás registradas en la historia del atletismo mundial.

Detrás de cada registro por debajo de los 49 segundos y de cada medalla colgada al cuello existe un camino lleno de sacrificios, incertidumbres y resiliencia. La película “Marileidy”, dirigida por el cineasta Tito Rodríguez, busca adentrar al espectador en el corazón y la mente de la mujer detrás del mito deportivo.

Con un guion elaborado por Junior Rosario a partir de las vivencias personales registradas en el propio diario de Marileidy, la película reconstruye los pasajes más íntimos de su vida: desde sus orígenes humildes en Nizao y su descubrimiento casi fortuito del atletismo en la juventud, hasta su ascenso vertiginoso en las pistas internacionales luchando contra las carencias económicas y las expectativas de toda una nación.

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Marileidy Paulino protagoniza el afiche de la película que retrata su historia, con estreno previsto para el 22 de octubre.

Para dar vida a la heroína dominicana, la joven atleta y actriz Yisneidy Alcántara asumió el reto principal de encarnar a Paulino. Alcántara se sometió a un riguroso programa de preparación física y entrenamiento actoral para replicar la potencia y elegancia en la zancada de la campeona. Para dar mayor autenticidad a las secuencias de carrera, la producción contó con la participación de atletas reales en pista.

Bajo la producción ejecutiva de Jessica Hasbún y Kelvin Liria (creadores de proyectos como Orgullo de Quisqueyanos y Quisqueyanos Valientes), el rodaje iniciado en febrero de 2025, abarcó escenarios emblemáticos de la República Dominicana como Nizao, la Base Aérea de San Isidro, el Mercado de Honduras y el Albergue Olímpico. Asimismo, la filmación se trasladó a locaciones colombianas en Barranquilla y Cartagena para recrear sus primeras competencias internacionales.

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La producción celebrará dos exclusivas premieres privadas: la primera en Santo Domingo el 20 de octubre y la segunda en Santiago el 21 de octubre. Finalmente, el 22 de octubre de 2026, “Marileidy” llegará a las salas de cine de toda la República Dominicana.

Descubre la inspiradora historia real de Marileidy Paulino, la atleta dominicana que corrió contra todo pronóstico para alcanzar la grandeza. Una película sobre la fe, la perseverancia y el sueño de toda una nación.

Marileidy prolonga su invicto con otro oro en Londres antes del estreno de su película

El lanzamiento cinematográfico no llega de manera aislada; se produce en el marco de una de las campañas más dominantes y espectaculares jamás registradas en el atletismo mundial, donde la atleta sigue haciendo historia.

Anoche, la campeona olímpica y mundial volvió a poner en marcha su máquina implacable de ganar al conquistar una nueva medalla de oro en los 400 metros del prestigioso evento ATHLOS London, celebrado en el emblemático StoneX Stadium de la capital británica.

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La energía se hace sentir mientras Marileidy Paulino domina el tramo final de los 400 metros y cruza la meta para conquistar otro título. Una actuación inolvidable.

Con esta impresionante actuación, la gacela de Nizao aseguró su tercera corona consecutiva en el certamen ATHLOS, tras haberse impuesto con solvencia en las ediciones de 2024 y 2025 realizadas en Nueva York. Este triunfo revalida una temporada impecable en la que ha sumado 12 victorias consecutivas en su disciplina principal, manteniéndose invicta en todas las competiciones en las que ha visto acción a lo largo del año.

Este marco de gloria deportiva convierte el lanzamiento de su película en un acontecimiento histórico, uniendo el triunfo en la pista con la emoción de la gran pantalla.