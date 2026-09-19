República Dominicana

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

En un 2026 que parece escrito por el mejor guionista de Hollywood, Marileidy Paulino continúa demostrando que su talento no tiene techo. Mientras el país entero cuenta los días para ver su inspiradora vida reflejada en la pantalla grande, la campeona olímpica volvió a hacer historia

Pocas historias de la vida real tienen la fuerza, el drama y el triunfo para merecer una adaptación en el cine, pero la de Marileidy Paulino es una de ellas. Con el estreno del largometraje "Marileidy" programado para este 22 de octubre (Cortesía: Marileidy Paulino).
Pocas historias de la vida real tienen la fuerza, el drama y el triunfo para merecer una adaptación en el cine, pero la de Marileidy Paulino es una de ellas. Con el estreno del largometraje "Marileidy" programado para este 22 de octubre (Cortesía: Marileidy Paulino).
Guardar

El 2026 quedará grabado en los libros de historia deportiva y cultural de la República Dominicana como el año en que Marileidy Paulino no solo dominó el atletismo mundial con una superioridad incontestable, sino que también inmortalizó su legado en el séptimo arte.

La reina de los 400 metros planos ha convertido cada una de sus zancadas en inspiración pura, y ahora, el público dominicano se prepara para revivir la fascinante travesía de su vida en las salas de cine con el esperado estreno de la película de ficción inspirada en hechos reales, titulada simplemente “Marileidy”.

PUBLICIDAD

El estreno cinematográfico de Paulino no llega de manera aislada; se produce en el marco de una de las campañas más dominantes y espectaculares jamás registradas en la historia del atletismo mundial.

Detrás de cada registro por debajo de los 49 segundos y de cada medalla colgada al cuello existe un camino lleno de sacrificios, incertidumbres y resiliencia. La película “Marileidy”, dirigida por el cineasta Tito Rodríguez, busca adentrar al espectador en el corazón y la mente de la mujer detrás del mito deportivo.

Con un guion elaborado por Junior Rosario a partir de las vivencias personales registradas en el propio diario de Marileidy, la película reconstruye los pasajes más íntimos de su vida: desde sus orígenes humildes en Nizao y su descubrimiento casi fortuito del atletismo en la juventud, hasta su ascenso vertiginoso en las pistas internacionales luchando contra las carencias económicas y las expectativas de toda una nación.

PUBLICIDAD

Marileidy Paulino protagoniza el afiche de la película que retrata su historia, con estreno previsto para el 22 de octubre.
Marileidy Paulino protagoniza el afiche de la película que retrata su historia, con estreno previsto para el 22 de octubre.

Para dar vida a la heroína dominicana, la joven atleta y actriz Yisneidy Alcántara asumió el reto principal de encarnar a Paulino. Alcántara se sometió a un riguroso programa de preparación física y entrenamiento actoral para replicar la potencia y elegancia en la zancada de la campeona. Para dar mayor autenticidad a las secuencias de carrera, la producción contó con la participación de atletas reales en pista.

Bajo la producción ejecutiva de Jessica Hasbún y Kelvin Liria (creadores de proyectos como Orgullo de Quisqueyanos y Quisqueyanos Valientes), el rodaje iniciado en febrero de 2025, abarcó escenarios emblemáticos de la República Dominicana como Nizao, la Base Aérea de San Isidro, el Mercado de Honduras y el Albergue Olímpico. Asimismo, la filmación se trasladó a locaciones colombianas en Barranquilla y Cartagena para recrear sus primeras competencias internacionales.

La producción celebrará dos exclusivas premieres privadas: la primera en Santo Domingo el 20 de octubre y la segunda en Santiago el 21 de octubre. Finalmente, el 22 de octubre de 2026, “Marileidy” llegará a las salas de cine de toda la República Dominicana.

Descubre la inspiradora historia real de Marileidy Paulino, la atleta dominicana que corrió contra todo pronóstico para alcanzar la grandeza. Una película sobre la fe, la perseverancia y el sueño de toda una nación.

Marileidy prolonga su invicto con otro oro en Londres antes del estreno de su película

El lanzamiento cinematográfico no llega de manera aislada; se produce en el marco de una de las campañas más dominantes y espectaculares jamás registradas en el atletismo mundial, donde la atleta sigue haciendo historia.

Anoche, la campeona olímpica y mundial volvió a poner en marcha su máquina implacable de ganar al conquistar una nueva medalla de oro en los 400 metros del prestigioso evento ATHLOS London, celebrado en el emblemático StoneX Stadium de la capital británica.

La energía se hace sentir mientras Marileidy Paulino domina el tramo final de los 400 metros y cruza la meta para conquistar otro título. Una actuación inolvidable.

Con esta impresionante actuación, la gacela de Nizao aseguró su tercera corona consecutiva en el certamen ATHLOS, tras haberse impuesto con solvencia en las ediciones de 2024 y 2025 realizadas en Nueva York. Este triunfo revalida una temporada impecable en la que ha sumado 12 victorias consecutivas en su disciplina principal, manteniéndose invicta en todas las competiciones en las que ha visto acción a lo largo del año.

Este marco de gloria deportiva convierte el lanzamiento de su película en un acontecimiento histórico, uniendo el triunfo en la pista con la emoción de la gran pantalla.

Temas Relacionados

República DominicanaMarileidy PaulinoEntretenimientoDeportesAtletaPelícula

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de República Dominicana aprueba el proyecto de Presupuesto 2027

La iniciativa, validada en el Consejo de Ministros encabezado por Luis Abinader y Raquel Peña, debe ser remitida al Congreso antes del 1 de octubre para su discusión legislativa

El Gobierno de República Dominicana aprueba el proyecto de Presupuesto 2027

Apresan a canadiense con 15 kilos de droga y caen dos colaboradores de la red de tráfico “El Menor” en República Dominicana

Tiene 21 años y, según las autoridades dominicanas, intentaba viajar a Londres con 14 paquetes que serían cocaína o heroína

Apresan a canadiense con 15 kilos de droga y caen dos colaboradores de la red de tráfico “El Menor” en República Dominicana

“El ganado está muriendo”: la desesperada ayuda que piden los productores de leche dominicanos

Con animales perdiendo peso y alimento escaso, la Asociación de Ganaderos de Las Matas de Farfán pidió apoyo urgente para evitar el colapso de la ganadería local

“El ganado está muriendo”: la desesperada ayuda que piden los productores de leche dominicanos

Remesas en República Dominicana: el dato de agosto que sorprendió al Banco Central

La autoridad monetaria confirmó un salto frente a 2025 y otro avance respecto de julio, mientras analiza cómo ese empuje desde el exterior se conecta con el mercado cambiario y el consumo familiar

Remesas en República Dominicana: el dato de agosto que sorprendió al Banco Central

Los activos del sistema financiero dominicano llegan a USD 75,500 millones en junio de 2026

La Superintendencia de Bancos informó que el volumen consolidado del sector creció 12.6% interanual, con un alza cercana a RD 499 mil millones frente a junio de 2025, impulsado por inversiones y financiamiento

Los activos del sistema financiero dominicano llegan a USD 75,500 millones en junio de 2026

TECNO

Grok Voice Transcribe 2.0 ya está disponible: así es el nuevo modelo de voz de xAI

Grok Voice Transcribe 2.0 ya está disponible: así es el nuevo modelo de voz de xAI

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este sábado

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este sábado

Patriminio neto de Sam Altman en septiembre de 2026: el CEO no tiene acciones en OpenAI

Batman Day 2026: las preguntas más populares del personaje de DC este 19 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone sobre su imagen en Hollywood: "La gente todavía me tiene miedo, de una manera u otra"

Sharon Stone sobre su imagen en Hollywood: "La gente todavía me tiene miedo, de una manera u otra"

Mikey Madison ganó el Oscar y ahora interpreta a la mujer que expuso los secretos de Facebook: así es “The Social Reckoning”

Dove Cameron habló de su nuevo disco, su cambio artístico y la relación con Damiano David: “Dejé de pensar en si le gustará a la gente”

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

Karol G habló de su vínculo con Argentina y sorprendió al mencionar a Cazzu: “Me encantaría repetir”

MUNDO

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia

En medio de las tensiones entre Rusia y Europa, Bielorrusia realizó maniobras militares cerca de la frontera con la UE

Moldavia denunció una violación “inaceptable” de su espacio aéreo por un presunto dron ruso

Papeletas marcadas y presión a empleados estatales: crecen las denuncias de fraude en las parlamentarias de Rusia

El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por supuesto espionaje y colaboración con Israel