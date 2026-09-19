Economía

Presupuesto 2027: 23,2 millones de personas recibirán seguridad social y asignaciones familiares

El proyecto oficial prevé 27.800 beneficiarios menos que en 2026, con caída de jubilados y pensionados y aumento en las asignaciones por hijo. La proporción de la población alcanzada retrocede a 47,8%, el nivel más bajo desde 2023

Javier Milei y Luis Caputo sentados ante una mesa con carpetas, tazas de café, una computadora portátil y una pizarra detrás.
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo ajustan los supuestos del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2027 durante una reunión de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Central proyecta asistir a 23,2 millones de personas por mes durante 2027, una cifra que implica 27.800 beneficiarios menos que el estimado para 2026. En materia de cobertura de la población se proyecta una reducción a 47,8% del total, desde 48,4% previsto para el corriente año y 51,1% de la que registraban los dos gobiernos previos.

Los datos surgen del mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Congreso junto con el proyecto de ley de Presupuesto, en el que la Función Seguridad Social vuelve a concentrar la mayor porción del gasto de la Administración Nacional, con 67,7% en el gasto primario total -sube más de 13 puntos porcentuales en comparación con el que registraba en 2023- y representa el 58,9% del gasto total de la Administración Central.

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Esta función incluye las prestaciones previsionales, las asignaciones familiares, las pensiones por invalidez, el seguro de desempleo, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), la Asignación por Embarazo y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Según el texto oficial, se trata de un instrumento clave para la redistribución de recursos entre sectores con distinta capacidad de ingresos, que combina la asistencia a quienes más lo necesitan con la devolución de aportes a los trabajadores que contribuyeron durante su vida laboral registrada.

Se continuará avanzando en la reducción sostenida de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad que permitan el pleno desarrollo del sector privado

En el mensaje que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en la noche del 15 de septiembre, el Ejecutivo destacó entre “las prioridades de la política presupuestaria”: “Se continuará avanzando en la reducción sostenida de la inflación y la generación de las condiciones de estabilidad que permitan el pleno desarrollo del sector privado y continuar con el sendero de recuperación económica. El equilibrio fiscal también continuará siendo el ancla fundamental en el último año de este primer mandato, en línea con el compromiso firme asumido por el Gobierno desde el inicio de la gestión, junto con políticas orientadas a priorizar la contención social de los sectores más vulnerables y a revalorizar el trabajo como eje integrador y ordenador de la sociedad”.

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Sobre el Programa de Acompañamiento Social, por medio de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se dispuso su extensión hasta abril de 2028. Este programa tiene por fin promover la inclusión social y el bienestar de las familias para que alcancen su autonomía mediante el desarrollo de sus capacidades y consiste en una transferencia directa dirigida a titulares de más de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad social, y alcanzó en 2026 a más de 195.000 beneficiarios.

Para 2027, la estrategia se enfocará en consolidar los programas de finalización de ciclos educativos y capacitación laboral

También resalta: “El cambio de visión en la política social se ve reflejado además en las políticas de reconversión, donde el nuevo Programa Formando Capital Humano avanza en la transformación gradual de cerca de 900.000 planes sociales hacia esquemas condicionados a la formación y orientados al empleo formal. Para 2027, la estrategia se enfocará en consolidar los programas de finalización de ciclos educativos y capacitación laboral, y fortalecerá la trazabilidad y la focalización de la política social a través del nuevo Registro Integrado de Beneficiarios (RIB)”.

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En valores absolutos, Pettovello administrará un presupuesto de $119,9 billones, de aprobarse sin cambios por el Congreso, con un aumento respecto de la partida vigente para 2026 de 23,7%, la cual, ajustada por la inflación proyectada de 21,1% promedio del año (entre extremos —diciembre de 2027 respecto de diciembre de 2026— se asume una tasa de 18%), significará un aumento en valores reales de 2,15%, y de 1,12% promedio por beneficiario.

El Presupuesto 2027 estima el total de perceptores de jubilaciones y pensiones en 7,42 millones de personas y en 1,28 millones las pensiones no contributivas (invalidez laborativa, madres de siete o más hijos; otorgadas a legisladores, vejez, leyes especiales, excombatientes y expresos políticos), con bajas de 105.106 y 7.132 personas en comparación con los previstos para 2026. La pensión universal para adulto se extiende a 253.032 personas (se agregan 32.724 personas).

El complemento previsional por contención familiar se reduce en 12.000 personas, a 106.704 beneficiarios. También se recorta el complemento previsional por subsidio de tarifas en 1.035 casos, a 33.207 personas. Aumenta en 11.456 la asistencia por seguro de desempleo, a 130.324 trabajadores.

El total de beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social y Asignaciones Familiares se prevé que tendrá una cobertura del 47,8% de la población, inferior en 3,3 puntos porcentuales a la heredada del gobierno anterior

También crecen los perceptores de asignaciones familiares en 43.796 personas, a 9,56 millones, principalmente los vinculados por ayuda anual escolar por hijo. La AUH para protección social ascenderá a 4,1 millones -crece en 10.520 beneficiarios-, a la que se agregan 3,2 millones de ayuda escolar (3.067 más) y 92.874 de asignación por embarazo (más 752 personas).

El total de beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social y Asignaciones Familiares se prevé que tendrá una cobertura del 47,8% de la población, inferior en 0,6 puntos porcentuales a la proyectada para 2026, y en 3,3 puntos porcentuales a la heredada del gobierno anterior.

Cambios en el gobierno de Milei

En la comparación con el último año completo del gobierno de Alberto Fernández, en 2023, la proyección para 2027 implica una reducción de 1,46 millones de perceptores de ingresos y de 0,62 millones de personas asistidas en total (la diferencia entre esos dos conceptos se explica por la asistencia anual de una vez).

Entre 2023 y 2026, la población de Argentina se incrementó en 1,92 millones de personas (4,1%), según las proyecciones oficiales. Del universo de 33 partidas que reciben fondos directos de la Administración Central, solo siete crecen por encima del aumento poblacional, 23 lo hacen por debajo y tres se mantuvieron.

Entre las principales subas figuran las jubilaciones (5,4%, 281.854 casos), los retiros militares (9,7%), las pensiones de seguridad y del servicio penitenciario federal (2,1%), retiros de seguridad y servicio penitenciario federal (18,1%), las pensiones y jubilaciones de la Administración de Parques Nacionales (2,2% y 31,8%, respectivamente).

Los recortes más pronunciados se observan en las jubilaciones y pensiones de los perceptores de las excajas provinciales (9,2% y 6,7%, respectivamente); pensiones no contributivas: madres de siete o más hijos 12,8%, otorgadas a legisladores 22,7%, vejez 67,6% y leyes especiales 21,8 por ciento.

El Ministerio de Capital Humano sostiene que durante 2027 se mantendrá la cobertura a los sectores más vulnerables, con foco en la transparencia y la focalización directa de las ayudas

Entre las asignaciones familiares, las disminuciones estimadas para los cuatro años de gestión del actual gobierno sobresalen: por hijo 12% (542.430 personas), ayuda escolar anual 2,7% (110.286 personas menos), maternidad 16,7% (baja 10.255), asignación prenatal 24,4% (8.057 personas), matrimonio 10,9% (2.174 casos); ayuda escolar anual protección AUH 20,3% (844.237 niños), AUH protección social 2,3% (96.246), asignación embarazo protección social 33,4% (45.582 personas).

El Ministerio de Capital Humano sostiene que durante 2027 se mantendrá la cobertura a los sectores más vulnerables, con foco en la transparencia y la focalización directa de las ayudas. La cartera cita como antecedente la duplicación del monto de la AUH y la Asignación por Embarazo respecto de diciembre de 2023.

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En agosto de 2026, la AUH alcanzó un monto de $112.942, lo que equivale a un incremento real de 110,1% desde el inicio de la gestión, con una cobertura que llega a más de cuatro millones de niños.

El Presupuesto también prevé la continuidad del Plan 1.000 Días, que brinda apoyo alimentario a casi 700.000 beneficiarios y garantiza la provisión de leche y alimentos saludables para personas gestantes y niños de hasta tres años. La Prestación Alimentar, por su parte, se mantiene vigente para más de 2,5 millones de beneficiarios, con una ampliación del límite de edad de 14 a 17 años.

El nuevo Registro Integrado de Beneficiarios

A partir de la Resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano se creó el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) como única base de datos administrativa que integra, consolida y armoniza los datos de las personas que, en un momento determinado, resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales.

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