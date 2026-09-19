Sociedad

La Pampa: un muerto y dos heridos por un choque frontal de camiones

El trágico siniestro ocurrió durante la noche del viernes, cerca del puente sobre el río Colorado. Involucró a un transporte de cargas generales y a un cisterna.

Un camión blanco con la cabina aplastada, el parabrisas roto y el chasis expuesto a la orilla de un camino
Así quedó el camión de transporte de carga luego del brutal choque de ayer por la noche: su conductor falleció en el acto (Policía de La Pampa)
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Un hombre de 45 años, oriundo de Tigre, provincia de Buenos Aires, murió durante la noche del viernes en La Pampa luego de protagonizar un choque frontal entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 22, a metros del puente sobre el río Colorado.

El brutal impacto, que involucró a un camión de carga y a un cisterna, dejó además dos heridos y obligó a interrumpir la circulación vial, hasta las 8 de la mañana de hoy, entre las localidades de La Adela y Río Colorado.

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El corte total comenzó a las 23:10 y se mantuvo durante la madrugada para remover los vehículos, la mercadería dispersa y el aceite derramado sobre la calzada. La circulación se habilitó nuevamente a las 8:00, tras las tareas de limpieza y seguridad.

La colisión y la investigación sobre invasión de carril

La colisión involucró a un camión de cargas generales de la empresa Expreso Río Negro y a un transporte cisterna de Bravo Energy Argentina. De acuerdo con el parte policial preliminar, el primero de los vehículos habría invadido el carril contrario antes del impacto.

El conductor del carguero falleció en el lugar mientras que los dos ocupantes del segundo transporte sufrieron heridas sin riesgo de vida y fueron trasladados al Hospital José Cibanal de Río Colorado para recibir atención médica.

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Camión cisterna blanco con el parabrisas roto y la cabina deformada, estacionado en un camino no pavimentado
El camión cisterna, el otro vehículo pesado involucrado, en el cual sus dos ocupantes resultaron heridos (Policía de La Pampa)

Ambos heridos fueron asistidos inicialmente por los equipos de emergencia desplegados en el puente interprovincial. El tránsito fue detenido en el Puesto Caminero de La Adela, en el cruce de las rutas nacionales 22 y 154, y del lado rionegrino en el control ubicado sobre la misma ruta.

La Comisaría Departamental de La Adela y la Unidad Regional III de General Acha coordinaron el operativo, que contó con intervención de la Fiscalía de turno, la Agencia de Investigación Científica, bomberos voluntarios y policías de La Adela y Río Colorado. Durante la madrugada, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Acha.

Un camión blanco de carga con la cabina dañada, luces de alumbrado público y un grupo de personas a un lado de la vía
El operativo policial luego del brutal choque duró toda la madrugada (Policía de La Pampa)

El Gabinete de Criminalística también trabajó en la zona para establecer la mecánica del impacto. La presencia del camión cisterna obligó además a realizar tareas de contención por el derrame de líquido posterior a la colisión.

Otro siniestro entre transportes de carga se produjo hoy por la mañana en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18. Uno de los vehículos se incendió tras el impacto y el acoplado del otro camión volcó sobre la calzada.

La carga quedó esparcida en el asfalto, por lo que se interrumpió el tránsito y se montó un operativo de desvíos. Bomberos, personal médico, agentes viales y policías trabajaban para sofocar el fuego, retirar el material y realizar los peritajes sobre las responsabilidades del choque.

El jueves, dos vehículos pesados chocaron por alcance en la Ruta Provincial 1, entre Miguel Cané y Quemú Quemú.

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