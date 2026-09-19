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Argentina enfrentará a Turquía por la Copa Davis 2026: cruces, horarios y cómo ver los partidos en vivo

El equipo de Javier Frana jugará este sábado y domingo en el estadio Ruca Che de Neuquén, en busca de un lugar en los Qualifiers. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante disputarán los primeros singles

Los equipos de Argentina y Turquía este viernes, durante el sorteo de la serie de Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Los equipos de Argentina y Turquía este viernes, durante el sorteo de la serie de Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
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La Copa Davis vuelve a tener a la Argentina como protagonista y, por primera vez en su historia, la competencia desembarca en la Patagonia. El equipo capitaneado por Javier Frana recibirá a Turquía este sábado y domingo en el estadio Ruca Che de Neuquén, en una serie correspondiente al Grupo Mundial I que pondrá en juego una plaza para los Qualifiers 2027.

El sorteo realizado este viernes confirmó el orden de los partidos. Francisco Cerúndolo será el encargado de abrir la serie ante Yanki Erel, mientras que a continuación Thiago Tirante enfrentará a Mert Alkaya. La jornada de este sábado arrancará a las 12.

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El domingo, desde las 11, será el turno del dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron designados para enfrentar a Tuncay Duran y Arda Azkara. Después se disputará el cuarto partido de singles y, de ser necesario, el quinto.

En el cuarto partido, el cruce previsto es Cerúndolo frente a Alkaya, mientras que el quinto tendría como protagonistas a Tirante y Erel. De todos modos, los capitanes tienen la posibilidad de realizar modificaciones en la conformación de los cruces del domingo.

Cerúndolo-Erel y Tirante-Alkaya, en ese orden, serán los singles de este sábado (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Cerúndolo-Erel y Tirante-Alkaya, en ese orden, serán los singles de este sábado (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Todos los cruces de Argentina vs. Turquía

Sábado 19 de septiembre

  • 12:00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.
  • A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

  • 11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.
  • A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya, si es necesario.
  • Luego: Thiago Tirante vs. Yanki Erel, si es necesario.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El orden de partidos de la serie entre Argentina y Turquía (Crédito: Prensa AAT)
El orden de partidos de la serie entre Argentina y Turquía (Crédito: Prensa AAT)

Cómo llega Argentina

Frana contará con Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Cerúndolo llega como el mejor singlista argentino, ubicado en el puesto 23 del ranking ATP, mientras que Tirante ocupa actualmente el 52°. Navone, 45°, completa el grupo de jugadores.

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La serie también representa una oportunidad para que Argentina vuelva a disputar los Qualifiers de la Copa Davis en 2027. El seleccionado nacional perdió 3-2 ante Corea del Sur en la primera ronda de las eliminatorias de este año y, como consecuencia, debe disputar el Grupo Mundial I. Además, una victoria frente a Turquía le permitiría al equipo argentino alcanzar las 100 series ganadas en la historia del tradicional certamen.

El rival llegará con Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Alkaya (300°) y Erel (305°) son los dos jugadores turcos mejor ubicados en el ranking ATP. Habitualmente se desempeñan en el circuito Challenger.

Una serie especial

La eliminatoria tendrá como escenario al Ruca Che, un estadio techado con capacidad para unos 3.000 espectadores que fue acondicionado especialmente para recibir la serie. Allí se instaló una cancha rápida para los dos días de competencia.

La elección de una superficie dura y bajo techo responde, entre otros factores, a la continuidad de la temporada de los tenistas argentinos, que llegan de disputar la gira norteamericana sobre cemento y, una vez finalizada la eliminatoria ante los turcos, emprenderán la gira asiática también sobre canchas rápidas. Frana explicó que la decisión también apunta a evitar un cambio de superficie que pudiera incrementar el desgaste físico de los jugadores.

Será además la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia. Argentina volverá a jugar como local después de más de dos años y medio, en una serie que combina el objetivo deportivo de acceder a los Qualifiers 2027 con un acontecimiento inédito para el tenis argentino.

El capitan de la Selección Argentina de Copa Davis, Javier Frana, durante uno de los entrenamientos en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
El capitan de la Selección Argentina de Copa Davis, Javier Frana, durante uno de los entrenamientos en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

Dónde ver Argentina vs. Turquía en vivo

La serie podrá verse en la Argentina por TyC Sports y DSports, además de las plataformas digitales asociadas a estos servicios. TyC Sports también ofrecerá la transmisión online a través de TyC Sports Play.

La transmisión de TyC Sports comenzará este sábado a las 11.45, con la previa del primer partido, y continuará con los dos singles. El domingo, la cobertura comenzará a las 10.45, antes del dobles, el cuarto encuentro de singles y el eventual quinto punto, también de individuales.

Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026

  • Lugar: Estadio Ruca Che, Neuquén.
  • Sábado 19: desde las 12.
  • Domingo 20: desde las 11.
  • TV: TyC Sports y DSports.
  • Streaming: TyC Sports Play y las plataformas digitales de los operadores.
  • Instancia: Grupo Mundial I.
  • Qué hay en juego: una plaza en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

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