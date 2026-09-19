La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

Helen Mirren destacó el vínculo de apoyo que existe entre los integrantes del elenco de MobLand (REUTERS/Hannah McKay)

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La segunda temporada de MobLand ya está disponible en Paramount+ y, con su estreno, Pierce Brosnan y Helen Mirren volvieron a referirse a los rumores que meses atrás pusieron en duda la continuidad de Tom Hardy en la serie. Los intérpretes, que encarnan a Conrad y Maeve Harrigan, defendieron públicamente a su compañero y dejaron claro que nunca imaginaron la producción sin su personaje, Harry Da Souza.

En declaraciones a The Hollywood Reporter publicadas el 15 de septiembre, Brosnan contó que se enteró de las versiones sobre los supuestos problemas de Hardy cuando su hijo le avisó.

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“Creo que todos nos quedamos desconcertados por esto. Fue mi hijo quien me envió el mensaje una mañana. Yo estaba de vacaciones y no podía creerlo”, relató el actor. Luego se comunicó directamente con Hardy para expresarle su respaldo. “Le escribí a Tom y le dije: ‘Te quiero, amigo. Te quiero’. Y él y yo nos comunicamos”, relató el exagente 007.

El actor de James Bond contó que se comunicó con Hardy para expresarle su cariño y apoyo tras conocer los reportes.(Captura de tráiler oficial)

Brosnan recordó además que ambos comparten una afición por la pintura. Asimismo, el actor describió la situación como “una tormenta en un vaso de agua”, una expresión que ya había utilizado días antes durante el estreno londinense de la segunda temporada.

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Los rumores que pusieron en duda el futuro de Tom Hardy

Las especulaciones surgieron durante la producción de la segunda temporada. Algunos reportes señalaron supuestos desacuerdos entre Hardy y miembros del equipo creativo de MobLand y describieron presuntos problemas relacionados con su comportamiento durante el rodaje.

Entre las versiones publicadas se afirmó que el actor habría permanecido durante horas en su tráiler y que el elenco y el equipo habrían tenido que esperarlo. The Hollywood Reporter informó que una fuente cercana a la situación había descrito quejas sobre su actitud y señaló que su futuro en la serie estaba en un momento de incertidumbre.

Los rumores sobre el comportamiento de Tom Hardy generaron dudas sobre su futuro en la serie de Paramount+. (Captura de video)

La posibilidad de que Hardy se retirara de la serie quedó descartada el 3 de septiembre, cuando Paramount+ anunció oficialmente la renovación de MobLand para una tercera entrega y confirmó que el británico regresaría junto a Brosnan y Mirren.

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Para la ganadora del Oscar, de hecho, la idea de continuar sin Hardy nunca estuvo sobre la mesa.

“Ni siquiera lo estamos contemplando. No forma parte de ninguna posibilidad”, afirmó la actriz a The Hollywood Reporter. “Él es el ancla de este torbellino enloquecido que sucede alrededor de ese personaje”.

Brosnan reforzó la postura de su compañera. “Tom es MobLand. Sin Tom, no tenemos MobLand. Él es el centro. Nos permite interpretar a estos personajes tan disparatados”, declaró al medio.

Helen Mirren explicó que decidió defender públicamente a Hardy ante lo que consideró rumores falsos sobre el actor (REUTERS/Hannah McKay)

Mirren también explicó por qué decidió defender públicamente a su compañero cuando comenzaron a circular las versiones. “Los rumores falsos deben ser atajados de inmediato, y por eso hice mi publicación sobre Tom, no por Tom, sino por mi amor absolutamente genuino hacia Tom”, afirmó.

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“Muy a menudo se culpa a los actores por este tipo de cosas y, si hay un rumor, la culpa inmediata puede recaer sobre ellos. Eso suele ser completamente injusto”, sostuvo la actriz.

Las declaraciones llegan justo después del estreno global de la segunda temporada de MobLand, que debutó el 18 de septiembre en Paramount+. La nueva entrega vuelve a presentar a Hardy como Harry Da Souza, el “solucionador” de problemas de la familia Harrigan, mientras Conrad y Maeve enfrentan nuevas amenazas contra su imperio criminal.

La temporada tiene 10 episodios, que se estrenarán semanalmente cada viernes hasta el 20 de noviembre.