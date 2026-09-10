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Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

Claudio Tapia, presidente de la AFA, espera reunirse con el Gringo durante la fecha FIFA para intentar convencerlo

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se muestra abatido tras perder la final del Mundial ante España. Delante suyo, la silueta de Lionel Messi (REUTERS/Agustín Marcarian)
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se muestra abatido tras perder la final del Mundial ante España. Delante suyo, la silueta de Lionel Messi (REUTERS/Agustín Marcarian)
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La renovación de Lionel Scaloni con la selección argentina navega aguas de incertidumbre. La continuidad del entrenador no asoma sencilla. Claudio Tapia, presidente de la AFA, se quiere reunir mano a mano con él durante la próxima fecha FIFA para intentar convencerlo, porque por ahora la entidad no tiene un plan alternativo.

Son tres las razones principales que hacen dudar al orientador oriundo de Pujato. El Gringo, de 48 años, sabe que tiene que estar absolutamente enfocado en el deseo de reconstruir un equipo nuevo y no tiene claro si ocho años después de dirigir a la Selección está con esa energía y motivación para encabezar semejante proyecto. Es lo mismo que había deslizado en la conferencia de prensa tras la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

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Hay algunos de los referentes que ya no estarán. Por ejemplo, Nicolás Otamendi y Lionel Messi renunciaron a la Albiceleste. Leandro Paredes, quien recibió diez fechas de suspensión por los incidentes ante la Roja, dio a entender que su tiempo en el combinado nacional puede haber terminado. De cara a la próxima fecha FIFA, el técnico eligió a Cristian Romero como su nuevo capitán.

Luego, hay dos razones que son extrafutbolísticas. Hay una importante deuda económica de la AFA con el plantel y el cuerpo técnico de la Selección en concepto de premios, en un momento en el que la AFA recauda más dinero que nunca en toda su historia, por lo que entienden que es un escenario incomprensible para que haya deudas económicas.

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Luego, existen diferencias en torno a la organización de los partidos amistosos, que vienen de arrastre, desde antes del Mundial. Scaloni siempre quiso jugar contra equipos más competitivos. Y la Selección se acostumbró a enfrentar a rivales de menor ranking FIFA

El último viernes, la AFA informó oficialmente que el pasado lunes se iban a dar a conocer los nombres de los rivales para los amistosos de la fecha FIFA, que va del 21 de este mes al 6 de octubre. El lunes no los informó. Los rivales se iban a conocer este miércoles; tampoco sucedió. Los rivales serían dos o tres: Burkina Faso, Benín y se sumaría Bolivia. Dos cotejos serían en Córdoba y el último en el estadio Monumental.

No se trata de una historia sentenciada, pero sí se presenta como un escenario complejo para la negociación. A este panorama hay que sumarle que, en caso de continuar, el cuerpo técnico de Scaloni perderá a uno de sus bastiones: Walter Samuel.

Según pudo saber Infobae, el ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán habría decidido iniciar un camino como entrenador principal. Samuel, que trabaja desde hace tiempo como ayudante de campo y tuvo protagonismo en el último Mundial por sus variantes en la pelota parada, transitaría así el tramo final de su etapa en el seleccionado. La alternativa a reemplazarlo dentro de la estructura es Diego Placente, entrenador de las juveniles.

Pero para que el ex lateral se anexe al cuerpo técnico, Scaloni debería seguir. Dependerá del desarrollo de las charlas entre Tapia, el entrenador y su agente, Matías Aldao. Si la respuesta es negativa, los dos amistosos de la ventana internacional de noviembre (del 9 al 17) serán lo últimos del Gringo al frente del elenco nacional.

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