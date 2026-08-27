La decisión que tomó FIFA sobre las sanciones de Paredes, Molina y Almada: cuándo podrían volver a jugar con la selección argentina

Leandro Paredes recibió el castigo más duro: le dieron diez fechas (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aprobó el pedido para que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplir sus suspensiones también en partidos amistosos de selecciones, y no exclusivamente en encuentros en torneos oficiales.

En un comunicado, la Casa Madre del fútbol argentino detalló que había realizado un pedido ante el máximo organismo “para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". En ese marco, la Comisión Disciplinaria FIFA “considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada”. De todos modos, la AFA ratificó que esperará los fundamentos para presentar la apelación de las sanciones, “teniendo al TAS eventualmente como última instancia”.

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En este marco, Paredes podrá cumplir sus diez fechas de sanción luego de la Fecha FIFA del 7 al 15 de junio del 2027 por lo que su reaparición podría ser en la siguiente ventana que tiene la FIFA disponible: del 20 de septiembre al 5 de octubre del próximo año.

Entre medio, Argentina debería disputar los seis partidos que se permiten organizar en lo que resta del 2026 (cuatro del 21 de septiembre al 6 de octubre y dos del 9 al 17 de noviembre) y sumar los otros cuatro juegos en el inicio del año que viene (dos del 22 al 30 de marzo y otros dos en la mencionada fecha de junio).

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Molina, por su parte, purgaría sus siete partidos en el primer partido de la Fecha FIFA del 22 al 30 de marzo, por lo que incluso podría reaparecer en esa convocatoria para disputar una segunda presentación hipotética. Thiago Almada, con una fecha de castigo, ya estará disponible luego del primer amistoso que disputen los de Lionel Scaloni.

La resolución representa un alivio para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que amplía la ventana disponible para que los jugadores paguen su deuda disciplinaria. Restan dos ventanas de fecha FIFA de aquí a fin de año y en cada una de ellas la selección argentina podría disputar amistosos de clase “A”, encuentros que ahora contarán para el cumplimiento de las sanciones.

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Paredes es quien enfrenta la situación más compleja porque recibió diez partidos de suspensión y una multa de USD 90.000 por los incidentes que protagonizó en la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey. El mediocampista de Boca Juniors fue imputado por tres cargos de agresión vinculados al artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), en particular por su cruce con Gavi. El lateral de la Roma recibió siete partidos de suspensión y USD 90.000 de multa por su enfrentamiento con Rodri durante los festejos españoles. Almada, en tanto, fue sancionado con un partido y USD 30.000.

Las sanciones a los jugadores se suman al castigo que la FIFA le impuso a la propia federación argentina: una multa de USD 321.000 por infracciones al CDF relacionadas con cánticos y gestos discriminatorios de sus aficionados, conducta incorrecta del equipo y fallas de orden y seguridad en distintos partidos del torneo. Entre las infracciones se incluyó la exhibición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales, penalizada bajo el artículo 13, apartado 2 c), que prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a lo deportivo. La Comisión Disciplinaria ordenó además que la selección dispute sus próximos dos encuentros como local con el aforo restringido al 50%, aunque uno de esos partidos y USD 100.000 de la multa quedaron en suspenso bajo un período probatorio.

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El ayudante de campo Roberto Ayala también fue alcanzado por las sanciones: tres partidos de suspensión y USD 30.000 de multa por su incidente con Dani Olmo durante la final. Del lado español, el único sancionado fue Gavi, con un partido sin jugar y USD 30.000 de multa.

Los castigos más resonantes de la FIFA en los últimos tiempos incluyen los 9 partidos de suspensión y 4 meses sin actividad futbolística que recibió Luis Suárez por morder a Chiellini en Brasil 2014; los 8 partidos de Mauro Tassotti por un codazo a Luis Enrique en Estados Unidos 1994; los 3 partidos de Zinedine Zidane por su cabezazo a Materazzi en la final de Alemania 2006; y los 5 partidos de Assim Madibo, de Qatar, por causarle fracturas en la tibia y el peroné al canadiense Ismaël Koné en el Mundial 2026. En el extremo más severo, varios futbolistas recibieron inhabilitaciones de por vida entre 2017 y 2020 por manipulación de partidos, y el arquero chileno Roberto Rojas fue suspendido de por vida —aunque luego indultado en 2001— por autolesionarse con un bisturí durante un partido eliminatorio ante Brasil en 1989.

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Lionel Scaloni confirmó su continuidad al frente de la selección argentina hasta diciembre de 2026, aunque dejó abierta la incógnita sobre qué pasará después. “Hasta diciembre, como digo, estamos acá”, afirmó semanas atrás el entrenador de 48 años a la salida del predio de Ezeiza, sin dar precisiones sobre su futuro más allá de ese plazo. En ese marco, Argentina tiene por delante seis partidos este año: cuatro entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y otros dos del 9 al 17 de noviembre, ventanas en las que incluso también podría reprogramarse la Finalísima ante España, suspendida en marzo pasado.

Antes de conocer la sanción, Argentina tenía pensado afrontar cinco partidos de aquí a fin de año: tres en la primera ventana (21 de septiembre al 6 de octubre), uno de ellos de local en Buenos Aires ante un rival sudamericano o de la CONCACAF aún sin confirmar, y otros dos posiblemente en Asia —con China como destino mencionado en las negociaciones—, más dos encuentros adicionales en la fecha de noviembre (9 al 17). Esa cantidad de amistosos clase “A” abre una ventana concreta para que Paredes, Molina y Almada descuenten parte o la totalidad de sus suspensiones antes de que termine el año, aunque habrá que ver si la AFA, en este contexto disciplinario, decide ampliar el calendario y sumar un sexto compromiso para acelerar el cumplimiento de las sanciones.

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EL COMUNICADO DE AFA

La FIFA aprueba pedido de la AFA sobre sanciones del Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero.

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En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada.

Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia.

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