El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

El cruce de Lionel Messi con Don Gaber

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La celebración de Inter Miami por la Campeones Cup tuvo un episodio que alteró por unos minutos el clima de festejo. Lionel Messi protagonizó un cruce con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), durante la ceremonia posterior al triunfo 2-0 frente a Cruz Azul, en una secuencia que las cámaras registraron antes y después de la foto oficial con el trofeo.

El episodio ocurrió en el Nu Stadium de Miami, una vez que el conjunto de Florida recibió la copa. Messi, que cosechó el título 48 de su carrera, fue una de las figuras de la final: marcó el primer gol a los 24 minutos, con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez, y asistió a Casemiro en el 2-0 definitivo, que llegó a los 81 minutos.

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La alegría del argentino por una nueva conquista con el club convivió con un gesto de malestar que no pasó inadvertido. Las imágenes muestran a Garber acercándose a Messi en el campo de juego. El capitán de Inter Miami responde con movimientos de manos y una expresión seria, antes de alejarse para reunirse con sus compañeros.

El motivo de la conversación no fue informado oficialmente. Ni Messi, ni Garber, ni Inter Miami, ni la MLS se expresaron sobre lo sucedido durante la premiación.

Lionel Messi mantuvo un encontronazo con Don Gaber

El primer encuentro entre ambos se produjo cuando Garber se aproximó al futbolista argentino, que pareció responderle con firmeza mientras hacía gestos con sus manos. En las imágenes que difundió Apple TV se alcanza a interpretar cierto malestar de Messi al toparse con el dirigente. No obstante, el audio y las tomas disponibles no permiten establecer con certeza el contenido completo de la conversación ni la razón del enojo.

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La secuencia continuó después de la foto con el plantel. Messi volvió a celebrar con sus compañeros, sonrió frente a las cámaras y compartió el momento con integrantes de su familia, como la divertida secuencia con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Más tarde, volvió a acercarse a Don Garber, en lo que pareció ser un segundo intercambio. El argentino mantuvo una actitud seria, mientras el comisionado de la liga estadounidense se retiró del sector.

Según explicó TalkSport, el cruce reavivó un antecedente que había generado malestar en el entorno de Messi. En 2025, la MLS suspendió por un partido al rosarino y a Jordi Alba luego de que ambos se ausentaran del MLS All-Star Game sin contar con una autorización previa de la liga.

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La medida se aplicó de acuerdo con el reglamento de la competencia. La norma establece que los jugadores convocados al Juego de Estrellas que no participan sin una aprobación de la MLS quedan inhabilitados para disputar el siguiente encuentro de sus clubes.

En ese momento, Garber reconoció que la decisión no había sido sencilla. La ausencia de Messi ocurrió luego de una seguidilla de nueve partidos en 30 días, un calendario que el futbolista había atravesado mientras Inter Miami disputaba compromisos de liga y otras competencias.

Ese antecedente como uno de los posibles factores detrás de la escena de este miércoles. Sin embargo, no existe una confirmación de que la suspensión por el All-Star Game haya sido el tema del diálogo entre Messi y Garber tras la final ante Cruz Azul.

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En los últimos meses, Messi también había exteriorizado su disconformidad con algunos fallos arbitrales durante partidos de Inter Miami. Esa situación alimentó versiones sobre la relación entre el delantero y la conducción de la MLS, aunque tampoco permite atribuir un motivo concreto a lo que ocurrió en la premiación.

Durante una entrevista con Daniel Roberts en julio de este año, Garber rememoró este episodio y reconoció públicamente el enojo de la Pulga. “Después de un partido, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, su director ejecutivo y yo bajamos al vestuario de los árbitros, esperamos a que saliera Ismail, uno de nuestros árbitros, y le agradecimos por haber arbitrado probablemente el partido más difícil de su carrera. No creo que Leo estuviera muy contento durante ese partido”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros; no lo hago, pero tiene que quejarse con alguien. Lo acepto”.

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Un dato importante dentro de esta historia es que Don Garber dejará el cargo de comisionado de la Major League Soccer el 31 de diciembre de este año. Desde el primer día del 2027 su lugar será ocupado por Larry Berg, copropietario de Los Angeles Football Club (LAFC). Garber, comisionado desde 1999, pasará a ocupar la presidencia de la MLS en 2027.

Don Garber es el comisionado de la Major League Soccer (MLS), el máximo cargo ejecutivo de la liga. Entre sus atribuciones están la conducción de la operación diaria, la aplicación de las reglas de competición, la negociación de contratos comerciales y de derechos de transmisión, la organización del calendario y la potestad de imponer sanciones a clubes, directivos y futbolistas, dentro de los límites previstos por el convenio colectivo.

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Vale recordar que Lionel Messi había tenido su estreno oficial en el club de Florida justamente ante Cruz Azul, en julio de 2023. Aquella vez convirtió un tiro libre en tiempo de descuento que definió el 2-1 en la Leagues Cup. Tres años después, el mismo rival quedó ligado a otro registro personal del rosarino.

Inter Miami obtuvo así su primera Campeones Cup, un certamen que enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX. El triunfo se sumó a los logros del club desde la llegada de Messi, entre ellos la Leagues Cup de 2023, el Supporters’ Shield de 2024 y la MLS Cup de 2025.

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