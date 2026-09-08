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Quién será el capitán de la selección argentina tras el paso al costado de Messi

La AFA confirmará en las próximas horas los primeros amistosos de la Albiceleste tras el Mundial 2026

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Nicolas Tagliafico, Lionel Messi, Julián Álvarez y Cristian Romero, durante la premiación tras la final del Mundial 2026 (EFE/ Octavio Guzman)
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Con la cinta en el brazo de un nuevo líder, la selección argentina cierra una era y abre otra. Cristian Romero asumirá la capitanía del combinado nacional tras el retiro de Lionel Messi. La decisión, tomada por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, no fue una sorpresa: El Cuti llevaba tiempo ganándose ese lugar con actuaciones y con algo que no se fabrica, el liderazgo dentro del vestuario.

La transición no es menor. Messi fue mucho más que un capitán: fue el eje alrededor del cual giró la Albiceleste durante 21 años. Reemplazarlo en lo futbolístico es tarea imposible; reemplazarlo en la cinta, en cambio, implica una responsabilidad concreta que Romero ya demostró poder cargar. Su primera experiencia como capitán ocurrió el triunfo 1-0 ante Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde el ahora defensor del Atlético de Madrid probó que la función le sentaba bien.

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Romero lleva disputados 58 partidos con la selección argentina mayor y anotó cinco goles. Además, ostenta cuatro títulos: el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima.

Tagliafico o Dibu, candidatos a subcapitán

La designación de Romero como capitán viene acompañada de otra definición pendiente: quién será el subcapitán. Los nombres que circulan dentro del entorno del seleccionado son los de Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez. Ambos tienen historia, jerarquía y el respeto del plantel. Tagliafico es uno de los jugadores con más partidos en el ciclo de Scaloni y siempre fue un pilar silencioso en el esquema de liderazgo del equipo. El Dibu, por su parte, es el arquero que se convirtió en ídolo popular y que ratificó su nivel en cada competencia, incluso arriesgando su físico, como sucedió en el Mundial 2026, al que llegó con el dedi fracturado. La Selección, siempre adelante.

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La AFA busca rivales africanos y de Concacaf para los primeros amistosos

Mientras, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza en la organización de los primeros amistosos post Mundial. La próxima fecha FIFA se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre, y la intención de la entidad es que la Scaloneta dispute entre dos y tres partidos. Dos de los escenarios elegidos serían el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Monumental, sede de River Plate en Buenos Aires.

Entre los posibles rivales aparecen dos selecciones africanas: Burkina Faso, 62° en el Ranking FIFA, y Benín, 93°. El primer duelo estaría previsto para el 3 de octubre y el segundo para el 6. Burkina Faso incluso llegó a confirmar el encuentro en sus redes sociales antes de borrar la publicación. La AFA trabaja, además, para cerrar un tercer partido ante un seleccionado de la CONCACAF, aunque esa negociación aún no está definida.

La entidad aguarda la respuesta de la FIFA para saber si los encuentros pueden ser considerados Clase A. En caso de confirmarse, servirán para que cumplan las sanciones que acarrean Leandro Paredes (diez partidos), Nahuel Molina (siete) y Thiago Almada (una) por los incidentes en la final del Mundial.

“La lista de convocados será igual o muy parecida a la que fue al Mundial, con la posibilidad de que se agreguen algunos jugadores”, señaló una fuente del organismo en declaraciones a Infobae.

Uno de los interrogantes más sensibles de esta etapa es qué pasará con Messi. El rosarino anunció su retiro de la selección argentina después de la final del Mundial 2026, un partido que terminó con sus lágrimas y con una derrota ante España. La AFA tiene un deseo claro: que el capitán histórico pueda despedirse de la gente en un partido, para que esa imagen no sea su última con la camiseta albiceleste. “Nos gustaría que Messi venga a despedirse de la gente en un partido, pero queremos respetar sus tiempos y no sabemos si querrá viajar para acá después de lo que le tocó pasar”, afirmó la misma fuente de la entidad a Infobae, en referencia al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

El Cuti recientemente pasó al Atlético de Madrid (REUTERS/Paul Childs)
El Cuti recientemente pasó al Atlético de Madrid (REUTERS/Paul Childs)

El futuro de Scaloni, la otra incógnita que rodea a la Selección

Los amistosos también servirán como marco para empezar a definir el futuro de Scaloni al frente del equipo. Claudio Tapia, titular de la AFA, confía en convencerlo para que su ciclo apunte a un tercer Mundial. El encuentro entre el presidente de la entidad y el técnico, junto a su representante Matías Aldao, está previsto para los próximos días. El calendario también contempla una última ventana internacional de 2026 entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos amistosos programados.

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