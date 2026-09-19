Arribó la Fragata Libertad a Buenos Aires y concluyó su 54° viaje de instrucción: cómo fue el recorrido

El 54° viaje de instrucción de la Fragata ARA “Libertad” incluyó nueve puertos internacionales sobre la costa este de América (Amigos de la Fragata Libertad)

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La Fragata ARA “Libertad” arribó este sábado al Apostadero Naval de Buenos Aires tras concluir su 54º Viaje de Instrucción, una travesía de cinco meses y ocho días que llevó al buque insignia de la Armada Argentina a recorrer nueve puertos internacionales a lo largo de la costa este de América. El cierre del periplo puso fin a meses de intensa formación en alta mar para 45 guardiamarinas en comisión, quienes fueron evaluados de manera continua durante todo el recorrido y, si cumplieron con las tareas asignadas, obtendrían su graduación.

La nave había partido el 11 de abril desde el mismo apostadero con más de 250 personas a bordo, entre oficiales, suboficiales, cabos e invitados especiales provenientes tanto de otras fuerzas como del ámbito civil. Incluso 30 civiles se sumaron a la comitiva de despedida gracias a un sorteo organizado en la cuenta oficial de Instagram de la institución.

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Al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja, la embarcación trazó un itinerario que incluyó escalas en Brasil, Estados Unidos, Jamaica y Puerto Rico antes de poner proa definitivamente hacia aguas nacionales.

La Armada Argentina evaluó durante toda la travesía a 45 guardiamarinas en comisión que podrán graduarse si cumplieron las tareas asignadas (Amigos de la Fragata Libertad)

El último destino extranjero antes del regreso fue Río de Janeiro, donde la fragata estuvo del 6 al 10 de septiembre. Durante esa escala, los guardiamarinas realizaron prácticas profesionales que incluyeron visitas a sitios históricos y actividades de intercambio con la Escuela Naval de la Marina del Brasil.

Fue también en ese puerto donde la nave recibió a bordo a la comitiva de asesores del Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS), en un encuentro protocolar encabezado por Cáceres junto al contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto, agregado naval en Brasil, con la participación de autoridades navales de Argentina, Brasil y Paraguay. El objetivo del cónclave fue consolidar la cooperación y el diálogo estratégico regional.

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Bajo el mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, la ARA “Libertad” realizó escalas en Brasil, Estados Unidos, Jamaica y Puerto Rico (Amigos de la Fragata Libertad)

Los 45 estudiantes que formaron parte de la travesía pertenecieron a tres promociones distintas: la 155º del Escalafón Comando Naval, orientada a la navegación; la 90º de Infantería de Marina, focalizada en el manejo de armas; y la 111º del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, abocada a cuestiones administrativas, de suministro y contabilidad. El grupo fue dividido en dos facciones que rotaron roles. Mientras una cursaba materias como Introducción al Planeamiento Naval, Comunicaciones Navales y Ética Pública y Transparencia Institucional, la otra transitaba por los distintos cargos de la unidad.

La vida a bordo de la “Libertad” tiene sus propias reglas. Más allá de las jerarquías, todo el personal alternó tareas de manera permanente: el cocinero podía ser el mismo que luego izara las velas o accionara los cañones, y cada tripulante tuvo que lavar su propia ropa y hacer su cama a diario. Los oficiales y suboficiales, aunque con espacios separados y mayor comodidad, también rotaron funciones para garantizar la operación continua, aunque en sus casos predominaron las especialidades.

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La ARA “Libertad” recibió en Brasil a autoridades navales de Argentina, Brasil y Paraguay en un encuentro del CAMAS para fortalecer la cooperación regional (Amigos de la Fragata Libertad)

En cuanto al itinerario, la primera escala tuvo lugar en Fortaleza, Brasil, del 1 al 5 de mayo. Luego el buque recorrió cinco ciudades estadounidenses: Nueva Orleans del 28 de mayo al 1 de junio, Norfolk del 19 al 24 de junio, Baltimore del 25 de junio al 1 de julio, Nueva York del 4 al 8 de julio y Boston del 11 al 16 de julio. Fue precisamente en la Gran Manzana donde la ARA “Libertad” participó del “Sail 250”, la regata internacional organizada en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en la que decenas de navíos de distintas nacionalidades exhibieron sus capacidades frente al público.

El recorrido continuó por Kingston, Jamaica, del 1 al 5 de agosto y San Juan, Puerto Rico, del 9 al 13 de agosto, antes de la escala en Río de Janeiro. Tras una última parada en Rada La Plata los días 17 y 18 de septiembre, el buque completó el regreso a Buenos Aires este sábado 19.

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