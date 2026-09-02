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Dónde jugaría la Selección sus primeros amistosos tras el Mundial y el cambio que sufriría el cuerpo técnico si sigue Scaloni

La Albiceleste todavía sueña con que Messi pueda estar en el primer encuentro de una fecha FIFA que contemplaría tres compromisos en el país

Se trabaja para que la Argentina juegue tres amistosos en el país (Créditos: Reuters/Brett Davis)
Se trabaja para que la Argentina juegue tres amistosos en el país (Créditos: Reuters/Brett Davis)
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La selección argentina comenzó a delinear su regreso a la competencia después de ser finalista del Mundial 2026. La Albiceleste afronta un periodo marcado por las dudas en la continuidad de Lionel Scaloni y la certeza de un proyecto que ya no tendrá a Lionel Messi después de que comunicara su retiro del combinado nacional. En este sentido, la próxima fecha FIFA que se prolongará del 21 de septiembre al 6 de octubre podría marcar su despedida con el público nacional.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tratarán de que pueda jugar el primer amistoso para recibir el cariño de los hinchas por última vez con la camiseta de la Celeste y Blanca de manera profesional en una cancha de fútbol. De igual manera, el 10 todavía no se pronunció sobre esta posibilidad, luego de explicar las razones de su alejamiento en una sentida carta publicada en redes sociales.

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En líneas generales, la idea de la AFA es que la Selección pueda jugar tres partidos contra rivales que restan definir y podrían pertenecer a la Conmebol o la Concacaf. Tiempo atrás, una de las alternativas que aparecía en el horizonte era un viaje a China, pero esas conversaciones quedaron sin definición.

Todavía es una incógnita la presencia de Lionel Messi en la próxima fecha FIFA (Créditos: Reuters/Carlos Barria)
Todavía es una incógnita la presencia de Lionel Messi en la próxima fecha FIFA (Créditos: Reuters/Carlos Barria)

Se está trabajando para que el campeón del mundo en Qatar juegue los compromisos en la Argentina con tres posibles sedes: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Incluso, desde la Casa Madre del fútbol argentino tienen la intención de que el último partido de Messi sea en el estadio Monumental, de River Plate. Cabe recordar que ese recinto albergará el concierto de Lali Espósito el próximo 26 de septiembre, en medio de la fecha FIFA.

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Estos encuentros podrían empezar a ser los últimos de Lionel Scaloni al mando del equipo. El Gringo había acordado de palabra su extensión hasta el Mundial 2030, pero sus declaraciones posteriores a la caída contra España en Nueva Jersey dejaron ese entendimiento en suspenso.

Scaloni había dejado entrever que cumpliría compromisos de 2026 y “después ya está”. El protagonista amplió esa mirada en conferencia de prensa: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir, se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”. No obstante, Claudio Tapia, titular de la AFA, espera reunirse con el técnico y con su representante, Matías Aldao, en los próximos días. En la entidad confían en convencerlo para que su ciclo apunte a un tercer Mundial.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
El entrenador puso en duda su continuidad al término del encuentro definitorio ante España (Créditos: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Si finalmente Lionel Scaloni continúa en el cargo, tampoco es seguro que lo haga con el cuerpo técnico intacto porque, según información a la que accedió Infobae, Walter Samuel habría tomado la decisión de dar el salto a la dirección técnica en forma independiente. El ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán ocupa la función de ayudante de campo y se destacó en la reciente Copa del Mundo por sus variantes a la hora de la pelota parada. Su alejamiento podría generar que Diego Placente (entrenador de la Sub 17 y Sub 20) se sume al staff de la Mayor.

El calendario deportivo a nivel selecciones contempla que la próxima fecha FIFA durará más de dos semanas, pero la última del año volverá al esquema tradicional: se llevará a cabo del 9 al 17 de noviembre con un máximo de dos amistosos programados. ¿Ese plazo también marcará la última vez de Scaloni en el banco argentino o será el inicio del proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo?

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