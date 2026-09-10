Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

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Gol y partidazo: Licha Martínez la rompió ante el Sabah por la Champions.

Lisandro Martínez volvió a cruzarse con Jamie Carragher, uno de los futbolistas que más cuestionó su llegada a la Premier League, y le respondió con una frase que dejó en offside al ex defensor del Liverpool. El encuentro ocurrió este jueves en el estudio de CBS Sports, tras el triunfo de Manchester United por 4 a 0 sobre el Sabah FK de Azerbaiyán en el estreno de la fase de liga de la Champions League, disputado en Old Trafford.

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El defensor argentino fue una de las figuras del partido: además de aportar solidez en el fondo, convirtió el cuarto gol del encuentro en el minuto 68, tras una asistencia de dorsal de Joshua Zirkzee. Con ese tanto, Martínez completó una noche perfecta para el conjunto que dirige Michael Carrick, que además contó con goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko en la primera mitad.

Tras la goleada de Manchester United ante Sabah por la Champions League, el defensor le contestó a Jamie Carragher en el estudio de CBS Sports y provocó las risas de todo el panel.

Terminado el partido, Martínez pasó por el panel de CBS Sports, integrado por Thierry Henry, Jamie Carragher y Micah Richards. Allí, Richards le hizo la pregunta habitual del programa sobre cuál era su analista favorito del estudio, y el argentino no dudó en elegir a Henry, algo que generó la reacción inmediata de Carragher: “¿Y nosotros, los defensores?”, lanzó el ex zaguero inglés. “Me gusta ver a los jugadores de calidad”, respondió Martínez, en una frase que provocó las risas de todo el estudio.

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La situación no terminó ahí. Richards quiso saber si Martínez solía ver jugar a Carragher en su etapa como futbolista y qué opinión tenía de él. El defensor del United volvió a generar carcajadas con su respuesta: “¿Como jugador? Buena persona”, contestó, sin profundizar en una valoración futbolística sobre el ex zaguero del Liverpool.

El cruce de este jueves se suma a una serie de episodios previos entre ambos. En septiembre de 2022, poco después de que Martínez llegara al United proveniente del Ajax por 67 millones de euros, Carragher había cuestionado con dureza su estatura de 1,75 metros para jugar como defensor central. “Para que un defensor mida 1,75 y juegue, no importa en la Premier League, en cualquier nivel de fútbol, tiene que ser un buen jugador. Porque eso no es normal”, había afirmado en ese momento el ex jugador de la selección inglesa.

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Cinco meses más tarde, en febrero de 2023, Carragher había matizado parte de su postura y reconoció que el rendimiento de Martínez lo había sorprendido, aunque insistió en que su altura seguiría siendo una vulnerabilidad en el juego aéreo. La reconsideración se completó en mayo de ese año, cuando el ex defensor inglés ofreció una disculpa pública: “Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, sostuvo entonces, tras destacar el nivel del argentino durante la temporada 2022-2023.

El United no jugaba la Champions League desde hacía casi tres años y el resultado ante los debutantes azerbaiyanos le permitió sumar su primera victoria en el torneo desde octubre de 2023, cuando había vencido al Copenhague. Cunha abrió el marcador a los 27 minutos tras un centro de Patrick Dorgu, Fernandes amplió la ventaja a los 42 con una asistencia de Youri Tielemans y Sesko marcó el tercero justo antes del descanso con un pase de Bryan Mbeumo.

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En el complemento, el encuentro bajó de intensidad y Martínez aprovechó un error del arquero rival, Yagub Pokatilov, para definir de cerca y sellar el 4 a 0 final. El resultado dejó a Old Trafford con su primer partido sin recibir goles en la temporada, un dato que el propio Carrick destacó tras el pitazo final. “Fue una buena actuación, individual y colectiva, de principio a fin”, declaró el entrenador escocés.

Tras el triunfo ante el Sabah, el equipo de Carrick continuará su participación en la fase de liga del torneo europeo con encuentros ante Atlético de Madrid, Como, AS Roma, Sporting de Lisboa, RB Leipzig, Bayern Múnich y Villarreal.

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