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Dave the Diver llega a 10 millones de copias y su DLC supera el millón

El juego de Mintrocket alcanzó la cifra en agosto, después de vender un millón de unidades en China

Dave the Diver
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Mintrocket, estudio perteneciente a Nexon, confirmó que Dave the Diver superó los 10 millones de copias vendidas desde su debut en 2023. La cifra se alcanzó en agosto, poco después de su lanzamiento limitado en China, donde acumuló rápidamente un millón de unidades, y antes de su llegada prevista a dispositivos móviles el 17 de septiembre.

De un millón en diez días a 10 millones

Dave the Diver comenzó su recorrido comercial en PC y necesitó apenas diez días para alcanzar su primer millón de copias. Desde entonces, el juego fue adaptado a consolas y mantuvo un ritmo de ventas que le permitió multiplicar por diez aquel resultado inicial.

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La propuesta combina exploración submarina, elementos de rol y administración. Durante el día, Dave se sumerge para conseguir recursos y enfrentarse a diferentes criaturas; después, esos materiales se utilizan en la gestión de un restaurante. La estructura también incorpora personajes, actividades de simulación de vida y cambios frecuentes de mecánicas.

El lanzamiento limitado en el mercado chino fue uno de los impulsos más recientes. Según la información difundida por el estudio, el juego vendió un millón de unidades en esa región poco después de su estreno. Ese desempeño permitió alcanzar los 10 millones antes de que la edición para teléfonos ampliara nuevamente la cantidad de plataformas disponibles.

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La versión móvil tiene previsto lanzarse el 17 de septiembre. El formato puede adaptarse a la estructura dividida en sesiones y actividades breves, aunque Mintrocket todavía deberá trasladar los controles de exploración, combate y administración a pantallas táctiles.

La discusión sobre su condición de juego independiente

El desempeño comercial llegó acompañado por premios y nominaciones, pero una de ellas abrió una discusión sobre la clasificación de Dave the Diver como videojuego independiente. El proyecto presenta una estética y una escala asociadas habitualmente con producciones indie, pero Mintrocket forma parte de Nexon, una de las empresas tecnológicas y de videojuegos más grandes de Corea del Sur.

La controversia ganó visibilidad después de su nominación en una categoría independiente de The Game Awards. La discusión se centró en qué criterio debe tener más peso: el tamaño del equipo y las características creativas del proyecto, o la estructura empresarial y financiera que respalda su desarrollo.

Más allá de esa clasificación, las cifras sitúan a Dave the Diver muy por encima de su arranque comercial. El juego pasó de vender un millón de copias en diez días a registrar 10 millones desde 2023, con versiones para PC y consolas ya disponibles y una edición móvil pendiente.

Dave the Diver, de Mintrocket.
Dave the Diver, de Mintrocket.

In the Jungle y el próximo juego de Bancho

El contenido descargable In the Jungle, estrenado en junio, también superó el millón de unidades vendidas. La expansión lleva al grupo protagonista a una isla con nuevos misterios, fondos marinos y actividades, además de sumar alrededor de diez horas después de la historia principal.

Entre sus novedades aparecen secciones de rol con combates por turnos. En este sistema, cada personaje y enemigo realiza sus acciones siguiendo un orden, en lugar de atacar simultáneamente en tiempo real. El contenido también renueva gráficos e introduce cambios periódicos de mecánicas, con segmentos diseñados para partidas de menor duración.

El millón de ventas de In the Jungle indica que una parte considerable de los compradores del juego principal continuó con el contenido posterior. Aun así, existe una diferencia amplia entre los 10 millones registrados por Dave the Diver y el millón alcanzado por su expansión.

Mintrocket también prepara Bancho the Chef, un título derivado centrado en Bancho. El proyecto funcionará como precuela, es decir, contará acontecimientos anteriores a la historia conocida, y permitirá conocer más sobre el chef del restaurante. Todavía no se informó una fecha concreta para su lanzamiento.

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