Una frase escalofriante y el plan para emboscarlos: revelaron detalles estremecedores sobre el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

La policía investiga la zona acordonada en París donde ocurrió el homicidio del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu

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Un nuevo día del juicio por la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu mostró cómo fue el proceso que terminó con la emboscada por parte de los acusados y en los detalles de los elementos reunidos por la investigación para sostener que Romain Bouvier, uno de los implicados, quiso reencontrar a los dos hombres antes del crimen ocurrido en París la noche del 18 al 19 de marzo de 2022, cuando el ex jugador argentino de 42 años fue asesinado tras una pelea a la salida de un bar.

Uno de los datos más precisos expuestos ante la corte fue la rapidez del ataque: de acuerdo con el director de la investigación, se dispararon seis balas en 45 segundos y las últimas cuatro salieron en apenas 4 segundos. Los testimonios directos recogidos inmediatamente después del hecho coincidieron, en términos generales, en una misma escena: todos vieron a un hombre disparar a otro con el brazo extendido.

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El comisario Maximilien Gruselle relató además qué encontró al llegar a la escena del crimen. Dijo que el cuerpo estaba oculto tras un biombo visual, que la identidad de Aramburu fue comprobada y que luego se examinaron las heridas: dos en la parte delantera del cuerpo, una en el muslo derecho y otra en las costillas del lado izquierdo, y cuatro más en la espalda, incluida una en la columna vertebral. En ese momento, se mostraron fotos del cuerpo de Aramburu y su familia se retiró de la sala.

Según la reconstrucción del inicio de la tercera jornada de audiencias que realizó el medio francés La Dépche du Midi, Gruselle confirmó ante la corte que la camioneta Jeep conducida por Lyson Rochemir buscó a Aramburu y a Shaun Hegarty después de la primera pelea. El investigador afirmó que fue Bouvier quien pidió a la conductora que detuviera el vehículo.

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Antes de eso, la acusación reconstruyó el altercado en el bar Mabillon a partir de videos y declaraciones de empleados y testigos. Gruselle describió una “pequeña bofetada” de Loïk Le Priol a Hegarty, seguida de un tirón de capucha por parte de Aramburu y de una pelea en la que varios testigos dijeron que los rugbiers llevaron la ventaja. “Fue una verdadera pelea de hombres”, se escuchó en la sala.

La TV en Francia difundió detalles del enfrentamiento antes del juicio

El vigilante del local declaró que Le Priol le mostró un brazalete policial y un arma, de la que llegó a sacar el tambor, para hacerse pasar por agente. El comisario precisó que no montó la pistola que llevaba en la cintura y que el guardia se apartó porque le creyó. En ese momento, según la difusión de las imágenes de la confrontación en un canal de TV, el acusado de asesinar a Aramburu habría dicho “Voy a matarlo”. Hay que recordar que en la primera declaración en el juicio, el presunto autor del crimen dijo que su actitud fue “disparé en legítima defensa”.

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También se mencionó una frase atribuida a Bouvier cuando subía a la camioneta, en un momento en que, según las imágenes, se mostraba agresivo. Dirigiéndose a un empleado del Mabillon, dijo: “Deberían habernos dejado hacerlo, íbamos a reventarlos”, por la pelea en la que Aramburu también fue partícipe.

La investigación sostuvo además que, cuando Aramburu y Hegarty llegaron a su hotel, ambos estaban heridos. Un empleado relató que el argentino tenía una herida sangrante en la sien y que los dos pidieron hielo “muy amablemente” para ponérselo sobre las lesiones. Ese mismo trabajador afirmó que no estaban agresivos. Es más, el empleado del lugar destacó que el ex Puma incluso se disculpó “por dejar caer gotas al suelo” y, al ser atendido, dijo: “Es la vida”.

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Uno de los momentos esclarecedores de la jornada en el juicio fue que se estableció que durante los dos minutos que permanecieron en el establecimiento, Le Priol pasó corriendo por delante del hotel y el Jeep se detuvo cuando los dos amigos salieron del edificio. Según el medio francés, un policía que fue parte de la audiencia emitió una frase que generó estupor en la sala: “Por unos segundos no habría pasado nada”, mencionó, dando a entender que el incidente que terminó en asesinato se podría haber evitado.

Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas de ultraderecha, están siendo juzgados por el crimen de Federico Aramburu en París

Otro tramo clave de la audiencia estuvo dedicado al allanamiento en casa de Bouvier. El director de la investigación habló de un “verdadero arsenal” y señaló que los hallazgos podían contradecir la explicación del acusado, que se presentó como coleccionista de armas antiguas. En un departamento de 20 m² se encontraron más de 1.000 cartuchos repartidos por distintos lugares, además de material para mantenimiento de armas, fundas y numerosos distintivos de servicios policiales. El comisario rechazó la versión de Bouvier, que había denunciado una supuesta puesta en escena de los investigadores, y sostuvo que la agrupación de las armas en la entrada respondió al procedimiento habitual.

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Gruselle confirmó también la presencia de Mein Kampf, otros libros vinculados con la ultraderecha y una estatuilla de Adolf Hitler. Matizó, al mismo tiempo, que en el inmueble había lecturas variadas, entre ellas el Corán y obras clásicas.

En otro registro, el teléfono del principal acusado (Le Priol) apareció en casa de Lyson Rochemir sin tarjeta SIM. Allí también se encontraron camisetas con la inscripción “Babtou solide certifié” (Blanco sólido crtificado), medicamentos y objetos vinculados visiblemente a la ultraderecha y placas de chaleco antibalas. Más tarde se constató que Le Priol estaba fichado por su pertenencia a ese movimiento y que también fue identificado como ex integrante del Groupe Union Défense (GUD), un grupo violento de extrema derecha ya disuelto.

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La reconstrucción policial de la fuga indicó que Rochemir recogió a Bouvier a la altura del puente del Alma, el lugar donde había sido ocultada el arma del crimen. Cuando el presidente de la corte preguntó cómo se había hallado esa arma escondida en la estructura del puente, el director respondió que fue gracias a la indicación de una persona cuya identidad no recordaba; el magistrado precisó entonces que había sido Loïk Le Priol, y el acusado asintió desde el banquillo.

La policía también pudo seguir el trayecto posterior de la camioneta tras los disparos. El vehículo recogió a Le Priol en los muelles cercanos al Sena antes de dejarlo en un lugar no identificado, y las matrículas de esa Jeep y de un Fiat 500 permitieron identificar a la pareja de acusados.

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La audiencia quedó interrumpida cuando tomaba la palabra la defensa de Le Priol. Un miembro del jurado pidió una suspensión, los abogados protestaron porque querían responder de inmediato y el presidente decidió igualmente dar paso a la pausa del mediodía.

Aramburu, quien tenía 42 años al momento de ser asesinado, tenían planeado asistir junto a otras personas al partido del día siguiente entre Francia e Inglaterra por el Torneo del Seis Naciones en el mítico Stade de France. La noche en la que fue asesinado, el ex Puma había cenado previamente con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, ex compañeros de la selección argentina de rugby, donde registró 22 presentaciones y logró ocho tries, siendo tal vez el más recordado el que consiguió en el partido por el tercer puesto del Mundial 2007 ante Francia. También fue bicampeón del rugby francés con el Biarritz (donde se radicó tras su retiro) y también jugó en USA Perpignan (2006-2008), US Dax (2008-2010) y Glasgow Warriors de Escocia (2010-2012).

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