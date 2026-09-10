Crimen y Justicia

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados

Claudio Barrelier está acusado de abusar y asesinar a la adolescente de 14 años. Otros cinco detenidos enfrentarán cargos por haber colaborado, según la imputación, para ocultar el hecho

Agostina Vega fue asesinada en la vivienda de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico de la capital cordobesa
Agostina Vega fue asesinada en la vivienda de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico de la capital cordobesa
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El fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El principal acusado es Claudio Barrelier, quien será juzgado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

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Los otros cinco imputados son Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos acusados por el delito de encubrimiento.

Además, según pudo saber este medio, se abrieron investigaciones separadas por otros hechos, con derivaciones que involucran de manera preliminar a Barrelier y Fassetta.

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Femicidio Agostina Vega
Los seis imputados. Arriba: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero. Abajo: Soledad Andreani, Eugenia Ascarruz y Matías Córdoba

Fue Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, quien dio a conocer la resolución después de una audiencia a la que asistieron familiares de la víctima.

En declaraciones a El Doce TV, apuntó que la investigación estableció que Agostina ingresó a las 22.55 del 23 de mayo a la casa de Barrelier —en Juan del Campillo 878, barrio Cofico de la ciudad capital— y no salió de allí.

En la última imagen con vida de Agostina Vega se la ve ingresando a la vivienda donde fue asesinada junto a Barrelier

El letrado afirmó que el expediente reconstruyó una secuencia de violencia que habría comenzado después de la medianoche en una habitación de cuatro metros cuadrados.

También señaló que los investigadores hallaron manchas de sangre con el perfil genético de la adolescente en ese cuarto, la cocina y el baño de la casa.

casa barrelier
Imágenes del interior de la propiedad donde ocurrió el femicidio

De acuerdo con la acusación, el cuerpo de Agostina fue desmembrado en el baño y sus restos permanecieron durante casi 37 horas en un freezer situado en el fondo de la vivienda.

La fiscalía sostiene que Barrelier trasladó luego los restos hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra en un Ford Ka negro de Andreani.

El video que muestra el traslado del auto involucrado al descampado donde fue hallado el cuerpo de la víctima

Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, alquilaba una habitación en la propiedad. Para la investigación, habría cumplido el rol de nexo entre el principal acusado y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de la víctima.

Soledad Andreani quedó acusada de haber facilitado el Ford Ka que se usó para trasladar los restos.

Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también quedó imputada por encubrimiento. Una pericia acústica fue uno de los elementos que complicó su situación, ya que al momento del crimen se encontraba en el domicilio. El estudio concluyó que desde distintos sectores de la casa podía escucharse lo que ocurría en la habitación donde, según la acusación, atacaron a Agostina.

El video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo

Esa misma pericia resultó clave para las detenciones de Córdoba y Ascarruz, pareja y residentes de la planta alta de la vivienda. Las cámaras incorporadas al expediente ubicaron a ambos en el domicilio desde las 23.04 del 23 de mayo y durante nueve horas y cincuenta minutos. Garzón sostiene que también debieron haber escuchado algo aquella noche.

El abogado Carlos Nayi afirmó que quedaron descartadas las hipótesis planteadas por la defensa de Barrelier sobre una supuesta deuda de drogas, una venganza narco, la entrega de Agostina a un grupo criminal o la participación de una “mafia peruana”.

El abogado de la familia materna también informó quese elevó a juicio la causa iniciada en 2025 contra Barrelier por la denuncia de una joven de 20 años. En ese expediente, el detenido enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada.

Primer plano de un hombre joven con barba, bigote y gafas de sol oscuras, vistiendo una camiseta negra y una cadena plateada. Detrás, parte de un vehículo y árboles borrosos
Barrelier también irá a juicio por una causa del año pasado

Tras la reunión con el fiscal, Miguel y Elizabeth, abuelos maternos de Agostina, dijeron que la decisión les genera tranquilidad porque consideran que la investigación avanzó sobre todas las personas que tuvieron intervención en el caso. “No sé si vamos a tener paz, pero vamos a estar tranquilos de que este tipo no va a estar en la calle y no va a haber otra Agostina”, expresaron.

Por el momento no hay fecha para el inicio del juicio.

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