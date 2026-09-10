Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha (REUTERS/Dilara Senkaya)

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Mauro Icardi analiza dos ofertas de la liga griega para continuar su carrera como futbolista profesional, y su pareja, María Eugenia “China” Suárez, se prepara para acompañarlo con sus tres hijos al país que finalmente elija el delantero. Así lo reveló el periodista Gustavo Méndez, cercano al entorno de la actriz, luego de que la pareja regresara a la Argentina tras casi un año de residencia en Turquía.

Según el comunicador, los clubes que pujan por el ex Galatasaray son el Olympiacos FC, tercero en la tabla del campeonato heleno y con participación en torneos continentales, y el PAOK Salonica, que si bien no cuenta con el mismo poderío institucional, dispone de recursos económicos y un plantel competitivo. Méndez no descartó, sin embargo, que el delantero termine por inclinarse hacia Italia, donde figuran como alternativas la Lazio y el Parma.

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“María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”, sostuvo el periodista. Hasta el momento, ni Icardi ni Suárez confirmaron o desmintieron la versión.

¿Será Grecia el nuevo destino de Mauro Icardi?

La chance griega no es la única sobre la mesa. El periodista Germán García Grova informó que Icardi fue ofrecido formalmente al Everton, que cerró el mercado de pases europeo sin un delantero de referencia tras la venta de Iliman Ndiaye y Beto, y el fracaso en la negociación por Folarin Balogun. El club de Merseyside cuenta hoy con el francés Thierno Barry, de 23 años, como único atacante senior reconocido en la plantilla, luego de una temporada en la que anotó apenas cinco goles.

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El ex director ejecutivo del Everton, Keith Wyness, había planteado semanas atrás que la institución podría destinar el dinero de esas ventas para financiar una oferta al argentino. “Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar. Esa podría ser una solución que realmente calme a los hinchas”, declaró Wyness en el sitio Football Insider.

Por su condición de agente libre, Icardi no está atado a los plazos habituales del mercado y puede firmar con cualquier club aun con la ventana de pases cerrada. Esa flexibilidad le permitió al delantero, según explicó su representante, Letterio Pino, tomarse tiempo para elegir con calma. “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, afirmó el agente.

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Mauro Icardi define su futuro (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Entre las alternativas que circularon en las últimas semanas, la Lazio fue la que más avanzó en términos concretos. El club romano presentó una primera oferta de dos millones y medio de euros por una temporada y luego la mejoró a un contrato de dos años por tres millones de euros anuales. Pese a la mejora, el círculo del futbolista decidió frenar la negociación. “Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos, esperemos un momento, paremos”, relató Pino en referencia al director deportivo del club italiano, Angelo Fabiani.

También el Elche, de la segunda división española y propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik, pidió información sobre el delantero, aunque esa vía permanece en una etapa preliminar. En su paso por el Galatasaray, Icardi convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga, un registro que alimenta el interés de los distintos clubes pese a sus 33 años.

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En la Argentina, el nombre de Icardi también había sonado como refuerzo para River Plate, aunque esa posibilidad quedó descartada. Según el periodista Hernán Castillo, la dirigencia del club de Núñez prefirió otro perfil de delantero y avanzó con las incorporaciones de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Mientras el futuro futbolístico del delantero se define, Icardi se reencontró la semana pasada con sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con Wanda Nara, después de dos meses sin verse. La madre de Nara, Nora Colosimo, panelista de LAM (América), explicó que las niñas estaban enojadas con su padre por el conflicto de los pasaportes robados en Italia, que les impidió asistir a la primera semana de clases tras la negativa del futbolista a firmar la autorización para renovarlos.

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Según Colosimo, fue la propia Wanda Nara quien logró convencer a Icardi de compartir una cena con sus hijas. “Finalmente, las nenas se van ahora a cenar con su papá antes de que viaje. Estoy orgullosa de mis nietas”, expresó la panelista. No trascendió si la China Suárez participó del encuentro.

La separación entre Icardi y Wanda Nara continúa generando repercusiones mediáticas. Días atrás, la empresaria reveló que subió a la plataforma OnlyFans fotografías íntimas que en su momento le había enviado al futbolista, como medida preventiva ante un eventual filtrado del material sin su consentimiento.