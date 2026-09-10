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Jennifer Lawrence llega a Instagram y lanza una advertencia: “Si alguien dice algo negativo, renunciaré”

Tras años alejada de las redes sociales, la actriz abrió oficialmente su cuenta de Instagram

Jennifer Lawrence abre Instagram y establece una regla para sus seguidores. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jennifer Lawrence abre Instagram y establece una regla para sus seguidores. (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Jennifer Lawrence abrió oficialmente su cuenta de Instagram y, en menos de 24 horas, consiguió cerca de un millón de seguidores.

La actriz ganadora del Oscar decidió incorporarse a la red social el 9 de septiembre y utilizó el nombre de usuario @jlaw, debido a que la cuenta @jenniferlawrence ya se encontraba ocupada.

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La artista, quien durante años se había mantenido alejada de las redes sociales, publicó su primer video en el perfil al día siguiente de abrir la cuenta.

En la grabación explicó que está dispuesta a probar esta nueva experiencia, aunque estableció desde el inicio una condición relacionada con los comentarios que reciba de los usuarios.

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Jennifer Lawrence aseveró que al primer comentario negativo dejaría Instagram.
Jennifer Lawrence aseveró que al primer comentario negativo dejaría Instagram.

“Así que sí, le estoy dando una oportunidad y, si alguien dice algo negativo, renunciaré inmediatamente, sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré y renunciaré”, afirmó.

La protagonista de Los Juegos del Hambre reforzó posteriormente su mensaje mediante una publicación en sus historias de Instagram. En ella pidió a sus seguidores considerar el efecto que pueden tener los comentarios agresivos o negativos.

“Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario desagradable o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé”, escribió.

Jennifer Lawrence insistió que cualquier comentario puede afectar a su bebé.
Jennifer Lawrence insistió que cualquier comentario puede afectar a su bebé.

El mensaje hace referencia a su embarazo. La actriz está casada con Cooke Maroney, a quien también sigue desde su nueva cuenta de Instagram. Lawrence y Maroney son padres de un hijo y esperan actualmente otro bebé.

El debut de la actriz en Instagram representa un cambio respecto de su relación previa con las plataformas digitales.

Aunque es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y encabezó una de las franquicias cinematográficas más exitosas de las últimas décadas con Los juegos del hambre, durante años mantuvo una presencia limitada en redes sociales.

En el pasado, Lawrence ha hablado sobre su rechazo a las redes sociales. En una entrevista con InStyle la estrella de Hollywood admitió que si ve lo que otros comparten, pero no deseaba someterse al escrutinio público.

“Siempre hay mucha controversia. Mucha gente escucha y presta atención, y tienen muchísimas opiniones sobre absolutamente todo. No quiero participar en eso a menos que sea absolutamente necesario. No quiero exponerme sin motivo. A menos que esté promocionando algo o que algo me moleste mucho, no sabrán nada de mí”, comentó.

Jennifer Lawrence sonríe en el escenario, sosteniendo un Oscar dorado y negro con la mano izquierda. Viste un vestido color crema sin tirantes
Jennifer Lawrence admitió que no deseaba someterse al escrutinio público de las redes sociales. (Captura de video)

En las primeras horas de actividad de su perfil, Jennifer Lawrence comenzó a seguir a 46 cuentas relacionadas con el entretenimiento, la cultura y figuras públicas.

Entre ellas se encuentran Miss Piggy, personaje de The Muppets, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Con estos dos últimos, Lawrence trabajó recientemente en la película What Happens at Night, un drama psicológico que tiene previsto su estreno para 2027 bajo el sello de Apple.

La lista de cuentas que sigue también incluye a Josh Hutcherson, su compañero de reparto en la franquicia de Los juegos del hambre; Kim Kardashian y miembros de su familia; Stephen Colbert; Daniel Kaluuya; Amy Poehler; Amy Schumer; Keke Palmer; Dakota Johnson; Bowen Yang; Suki Waterhouse y Emily Ratajkowski, entre otros.

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