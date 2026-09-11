“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

La cantante y actriz Victoria Bernardi hizo pública la causa de la muerte de su hermano tras años de silencio y de canalizar el dolor en obras artísticas

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Victoria Bernardi compartió un mensaje en sus redes sociales para revelar que su hermano se quitó la vida, en una publicación que coincidió con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. La cantante y actriz argentina acompañó el posteo con una fotografía junto a su hermano y de fondo eligió “Balada para un loco”, de Astor Piazzolla, una canción que, según relató, era una de las preferidas del joven.

“Esta canción que suena de fondo le gustaba mucho a mi hermano. Me animo a decir que era una de sus preferidas”, escribió Bernardi al comienzo del texto que difundió a través de su cuenta de Instagram. La artista explicó que, tras un largo período de silencio en el que había canalizado su dolor a través de distintas producciones artísticas, decidió hacer pública la causa de la muerte de su hermano. “Después de muchos años de estar en silencio, y de haber escrito un libro de poemas, una película y un álbum que aún no tiene nombre, me animo a decirlo: mi hermano se suicidó”, expresó.

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En el mensaje, la cantante reflexionó sobre la dificultad social para nombrar el suicidio de manera abierta. “Una palabra negada en el universo a pie y en el universo digital. No se puede nombrar, pero existe”, sostuvo Bernardi, quien remarcó el peso simbólico y emocional que representa hablar del tema. “Es tan fuerte que parece superar el poder del lenguaje, porque está en el cuerpo, porque se siente en el espíritu y da vértigo asumir la catástrofe que nos rodea como seres humanos”, agregó en su publicación.

Victoria Bernardi afirmó que el suicidio adolescente es una problemática colectiva y dijo que su gravedad suele ser ignorada

La artista vinculó la pérdida personal con una problemática que describió como una “epidemia” entre los adolescentes. “Mi hermano es uno de los tantos adolescentes que hoy se quitan la vida. Es una epidemia que se aloja en las sombras y, por momentos, siento que la gravedad de este tema es ignorada”, señaló Bernardi, quien además marcó un cambio en su propia percepción sobre el duelo que atraviesa. “Yo pensé que la muerte de mi hermano era algo personal, pero no. Es colectivo”, afirmó.

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El texto incluyó, además, un pasaje dedicado al recuerdo de distintas etapas de la vida de su hermano. “Yo extraño a mi hermano. A ese bebé que sostuve en mis brazos, a ese niño que amaba mis platos hechos con sobras, a ese adolescente que discutía de filosofía conmigo y me hacía preguntas desafiantes”, escribió la cantante, en uno de los fragmentos más personales de la publicación.

Bernardi también hizo referencia a la manera en que suele abordarse públicamente la problemática del suicidio, y cuestionó la reducción del fenómeno a cifras estadísticas. “Digo esto porque a veces siento que se habla de números, y son personas. Personas con sueños, con amores, con experiencias, con familia, con amigos”, expresó la artista, antes de cerrar su mensaje con una definición sobre la ausencia de su hermano. “Mi hermano es una de las tantas lucecitas que un día decidió irse y dejó de iluminar esta tierra con su ternura”, escribió, y agregó el deseo de que la conversación sobre el tema se instale con mayor naturalidad en la sociedad: “Ojalá que este tema esté cada vez más presente en nuestro día a día. Que el suicidio deje de ser Voldemort”.

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El mensaje de Victoria Bernardi recordó distintas etapas de la vida de su hermano y expresó la ausencia que dejó en su familia

Victoria Bernardi, nacida el 15 de julio de 1998 en San Isidro, se dio a conocer en el ámbito musical argentino en 2015, cuando alcanzó la instancia de finalista del talent show Elegidos (La música en tus manos), de Telefe, con apenas 16 años. En 2019, fue elegida como telonera de Paul McCartney en un show realizado en el Campo Argentino de Polo, y ese mismo año abrió los conciertos del cantante español Pablo Alborán en el país. La artista editó los discos Solo Sé (2018) y Loto (2020), además de los proyectos más recientes Flor de capital y Agridulce, ambos de 2024.

El testimonio de Bernardi se conoció en un contexto en el que los registros oficiales muestran la magnitud del problema en el país. En Argentina, los suicidios superan las 4.100 muertes anuales, con una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, lo que los consolida como la principal forma de muerte violenta, por encima de los siniestros viales. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que unas 726.000 personas mueren por esta causa cada año, y la ubica como la tercera causa de muerte entre los jóvenes, mientras que la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la tasa entre los jóvenes de la región aumentó un 38% en poco más de dos décadas.

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En Argentina, quienes atraviesan una crisis emocional o situación de riesgo pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Centro de Asistencia al Suicida, a través de la Línea 135 desde Capital Federal y el Gran Buenos Aires, o al 0800-345-1435 desde el resto del país.